Tuyển Nhân viên mua hàng HEM-APPAREL CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

HEM-APPAREL CO., LTD
Ngày đăng tuyển: 03/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/07/2025
HEM-APPAREL CO., LTD

Nhân viên mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại HEM-APPAREL CO., LTD

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Văn phòng HEM APPAREL, P. Thạnh Xuân, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Thành lập 2020 HEM-APPAREL cung cấp giải pháp sản xuất và thiết kế OEM, ODM cho các thương hiệu thời trang trong và ngoài nước.
Chúng tôi đang tìm kiếm một Nhân viên mua hàng có kinh nghiệm, chịu trách nhiệm đảm bảo nguồn cung nguyên phụ liệu và dịch vụ đúng chất lượng, giá tốt, đúng tiến độ để phục vụ hoạt động sản xuất của HEM APPAREL.
Nội dung công việc:
- Thương lượng, đàm phán mua hàng và xây dựng quan hệ ổn định với các nhà cung cấp trong và ngoài nước
- Tìm kiếm, đánh giá và phát triển nhà cung cấp mới
- Theo dõi tiến độ đơn hàng, quản lý quy trình thanh toán và đảm bảo giao hàng đúng hạn
- Quản lý tồn kho nguyên phụ liệu và lập kế hoạch mua hàng định kỳ
- Phối hợp các bộ phận liên quan xử lý hồ sơ chứng từ xuất nhập khẩu
- Xây dựng và cải tiến quy trình mua hàng, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong vận hành

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên từng làm việc tại các nhà máy may mặc
- Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh, biết tiếng Trung là một lợi thế
- Kỹ năng đàm phán xuất sắc, tư duy chiến lược và khả năng làm việc độc lập
- Cẩn thận, chủ động, có tinh thần trách nhiệm và khả năng phối hợp tốt với các bộ phận khác

Tại HEM-APPAREL CO., LTD Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: thoả thuận theo năng lực
- Lương tháng 13 và thưởng hiệu xuất
- Đầy đủ các chế độ BHXH và phúc lợi công ty.
- Đi làm ngay sau khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HEM-APPAREL CO., LTD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HEM-APPAREL CO., LTD

HEM-APPAREL CO., LTD

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 922-924 QL 1A, KP6 , Phường Thạnh Xuân Quận 12 ( chân cầu rạch sâu )

