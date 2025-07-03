Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THIÊN SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2,500 USD

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THIÊN SƠN
Ngày đăng tuyển: 03/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/07/2025
CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THIÊN SƠN

Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THIÊN SƠN

Mức lương
Đến 2,500 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Đến 2,500 USD

- ⁠Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh nhằm đạt được chỉ tiêu doanh số theo tháng/quý/năm.
- Quản lý và điều hành hoạt động của đội ngũ kinh doanh: phân bổ chỉ tiêu, giám sát hiệu quả công việc, đào tạo và phát triển nhân sự.
- ⁠Tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng tiềm năng, xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng hiện tại.
- ⁠Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng tiêu dùng để đề xuất các giải pháp kinh doanh phù hợp.
- ⁠⁠Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận Marketing, CSKH, và vận hành để đảm bảo chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng.
- ⁠⁠Thực hiện báo cáo định kỳ về kết quả kinh doanh, phân tích số liệu và đề xuất kế hoạch cải tiến.

Với Mức Lương Đến 2,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing...
- ⁠Không phân biệt giới tính. Độ tuổi: 1986 trở về sau
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên trong ngành ...
- Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt.
- Có khả năng lãnh đạo, đào tạo và xây dựng đội ngũ, quản lý nhóm và kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.
- Tiếng Anh giao tiếp lưu loát & hiểu biết về công cụ CRM, kỹ năng sử dụng MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Forms...) và kỹ năng sử dụng Google (Google worksheet, Google Docs, Google Presentation,...) là một lợi thế.
- Tư duy chiến lược, nhạy bén với thị trường, có tinh thần cầu tiến và chịu áp lực cao trong công việc.
- ⁠Hòa nhập nhanh, khả năng chịu áp lực cao, làm việc trách nhiệm

Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THIÊN SƠN Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Upto $2,500 + hoa hồng doanh số hấp dẫn. Thỏa thuận theo năng lực.
- Thưởng KPI, thưởng hiệu suất hàng tháng/quý/năm.
- ⁠Cơ hội thăng tiến, đào tạo chuyên môn và phát triển kỹ năng lãnh đạo
- Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu và lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đề cao trải nghiệm khách hàng.
- Các phúc lợi khác: nghỉ phép năm, team building, quà sinh nhật, ưu đãi nội bộ, v.v.
- Chấp nhận đi công tác ngắn hạn/dài hạn khi có chỉ đạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THIÊN SƠN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THIÊN SƠN

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THIÊN SƠN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tân Bình, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

