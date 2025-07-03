Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty GSM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 300 USD

- Tìm kiếm, tiếp cận các ứng viên tiềm năng có nhu cầu trở thành tài xế của Xanh SM.

- Tư vấn, hướng dẫn ứng viên hoàn tất hồ sơ, thao tác đăng ký.

- Quản lý, lưu trữ và cập nhật thông tin ứng viên một cách khoa học, chính xác.

- Báo cáo số liệu tuyển dụng hàng ngày/tuần về số lượng và chất lượng ứng viên.

- Đề xuất kênh tuyển dụng, chương trình truyền thông phù hợp theo từng khu vực nhằm phát triển nguồn tài xế.

- Hỗ trợ tổ chức các sự kiện tuyển dụng, Ngày hội tuyển dụng tài xế và các hoạt động liên quan.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công từ quản lý trực tiếp.