Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty GSM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 300 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài xế doanh nghiệp/công ty Tại GSM
- Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Tài xế doanh nghiệp/công ty Với Mức Lương Đến 300 USD
- Tìm kiếm, tiếp cận các ứng viên tiềm năng có nhu cầu trở thành tài xế của Xanh SM.
- Tư vấn, hướng dẫn ứng viên hoàn tất hồ sơ, thao tác đăng ký.
- Quản lý, lưu trữ và cập nhật thông tin ứng viên một cách khoa học, chính xác.
- Báo cáo số liệu tuyển dụng hàng ngày/tuần về số lượng và chất lượng ứng viên.
- Đề xuất kênh tuyển dụng, chương trình truyền thông phù hợp theo từng khu vực nhằm phát triển nguồn tài xế.
- Hỗ trợ tổ chức các sự kiện tuyển dụng, Ngày hội tuyển dụng tài xế và các hoạt động liên quan.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công từ quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương Đến 300 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, ham học hỏi
- Có định hướng phát triển theo ngành nhân sự
