Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty GSM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 300 USD

GSM
Ngày đăng tuyển: 03/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/08/2025
GSM

Tài xế doanh nghiệp/công ty

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài xế doanh nghiệp/công ty Tại GSM

Mức lương
Đến 300 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Tài xế doanh nghiệp/công ty Với Mức Lương Đến 300 USD

- Tìm kiếm, tiếp cận các ứng viên tiềm năng có nhu cầu trở thành tài xế của Xanh SM.
- Tư vấn, hướng dẫn ứng viên hoàn tất hồ sơ, thao tác đăng ký.
- Quản lý, lưu trữ và cập nhật thông tin ứng viên một cách khoa học, chính xác.
- Báo cáo số liệu tuyển dụng hàng ngày/tuần về số lượng và chất lượng ứng viên.
- Đề xuất kênh tuyển dụng, chương trình truyền thông phù hợp theo từng khu vực nhằm phát triển nguồn tài xế.
- Hỗ trợ tổ chức các sự kiện tuyển dụng, Ngày hội tuyển dụng tài xế và các hoạt động liên quan.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công từ quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Đến 300 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kĩ năng Excel tốt
- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, ham học hỏi
- Có định hướng phát triển theo ngành nhân sự

Tại GSM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại GSM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

GSM

GSM

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Symphony Office, đường Chu Huy Mân, Long Biên, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

