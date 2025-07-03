Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP SAINDECO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP SAINDECO
Ngày đăng tuyển: 03/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/07/2025
Nhân viên hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP SAINDECO

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Nguyễn Văn Tăng, Long Thạnh Mỹ, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Chi tiết công việc trao đổi trong quá trình phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nữ ,Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật, Luật Kinh tế, Luật Thương mại...
• Có 3 – 5 năm kinh nghiệm làm pháp chế doanh nghiệp, ưu tiên trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, thương mại, giáo dục...
• Thành thạo việc soạn thảo, đánh giá các loại hợp đồng thương mại.
• Nắm vững các quy định của pháp luật về dân sự, thương mại, doanh nghiệp, hợp đồng.
• Kỹ năng giao tiếp, tư duy logic, phân tích và xử lý tình huống tốt.
• Cẩn trọng, trách nhiệm, bảo mật thông tin, chịu được áp lực công việc.
• Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ hành nghề luật sư hoặc đã từng làm việc tại công ty xuất khẩu lao động.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP SAINDECO Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức Lương 10.000.000 - 15.000.000VNĐ (thỏa thuận theo năng lực)
- Thưởng tháng lương thứ 13
- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
- Ứng viên được trúng tuyển có cơ hội được làm việc môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP SAINDECO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP SAINDECO

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP SAINDECO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 111 Nguyễn Văn Tăng, P Long Thạnh Mỹ, Thủ Đức, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

