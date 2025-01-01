Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Công Ty TNHH PNK

Công Ty TNHH PNK

500 - 1000 Nhân viên
Giới thiệu Công Ty TNHH PNK

Công ty TNHH PNK được thành lập từ năm 2005. Hiện tại Công ty đạng kinh doanh các dự án thiết bị an ninh, quốc phòng, an ninh mạng, an ninh công nghệ cao, phân tích, thí nghiệm, giám định, đo lường, giải pháp công nghệ, thiết bị nghiêp vụ phục vụ cho khách hàng sử dụng vốn ngân sách như công an, quân đội. Ngoài ra công ty đang kinh doanh các ngành nghề: Suất ăn công nghiệp phục vụ cho các nhà máy, khu công nghiệp và Nội thất cao cấp Truy cập : https://pnk.com.vn/ và https://tavica.com.vn/ để tìm hiểu thêm về công ty.

Tin tuyển dụng Công Ty TNHH PNK

Công Ty TNHH PNK

Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH PNK làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD

Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH PNK làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
Công Ty TNHH PNK Công Ty TNHH PNK

Hạn nộp: 18/09/2025

Hà Nội 1 - 15 USD Kinh nghiệm: Không yêu cầu

