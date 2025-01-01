Giới thiệu Công Ty TNHH PNK

Công ty TNHH PNK được thành lập từ năm 2005. Hiện tại Công ty đạng kinh doanh các dự án thiết bị an ninh, quốc phòng, an ninh mạng, an ninh công nghệ cao, phân tích, thí nghiệm, giám định, đo lường, giải pháp công nghệ, thiết bị nghiêp vụ phục vụ cho khách hàng sử dụng vốn ngân sách như công an, quân đội. Ngoài ra công ty đang kinh doanh các ngành nghề: Suất ăn công nghiệp phục vụ cho các nhà máy, khu công nghiệp và Nội thất cao cấp Truy cập : https://pnk.com.vn/ và https://tavica.com.vn/ để tìm hiểu thêm về công ty.