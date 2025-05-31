Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ TST VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Kho hàng Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Nhận đơn hàng từ phòng kinh doanh sau đó soạn hàng theo đơn, đóng gói.

- Quản lý, phân loại vị trí xếp hàng trong kho.

- Xử lý các công việc phát sinh tại kho

- Kiểm kê hàng hóa định kỳ

- Báo cáo xuất nhập tồn hàng ngày cho quản lý kho.

- Làm các công việc khác theo lệnh điều động của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam từ 20-40 tuổi: Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng chuyên ngành kế toán, tài chính, kho vận.....

- Đã có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương là một lợi thế.

- Khả năng giao tiếp tốt, linh hoạt, chủ động trong công việc, chăm chỉ, cẩn thận.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ TST VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: từ 8tr - 12tr (Đàm phán trực tiếp khi phỏng vấn theo năng lực)

- Chế độ tăng lương hàng năm, chế độ phúc lợi tốt.

- Thưởng cuối năm cao tùy hiệu suất công việc và kết quả tăng trưởng

- Được đóng đầy đủ các loại BH: BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm đóng full lương.

- Được tham gia gói khám bệnh định kỳ cho NV tại các bệnh viện lớn trong nước 1 năm/lần

- Du lịch công ty tổ chức hàng năm theo quy mô lớn.

- Được trang bị thiết bị văn phòng đầy đủ, đồng phục của công ty

- Các ngày nghỉ lễ, tết, theo quy định của nhà nước (được thưởng các ngày lễ , tết)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ TST VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin