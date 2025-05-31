Tuyển Tiếng Trung Hộ Kinh doanh Hồ Thị Hải Yến 1993 làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Tiếng Trung Hộ Kinh doanh Hồ Thị Hải Yến 1993 làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Hộ Kinh doanh Hồ Thị Hải Yến 1993
Ngày đăng tuyển: 31/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/06/2025
Hộ Kinh doanh Hồ Thị Hải Yến 1993

Tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại Hộ Kinh doanh Hồ Thị Hải Yến 1993

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 147 Võ Chí Công, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Quản lý tiến độ giao hàng, tình trạng hàng thực tế, tình trạng đơn hàng đầu vào
Tiếp nhận yêu cầu mua hàng từ Các bộ phận kỹ thuật hoặc trưởng bộ phận (danh sách hàng, thời gian cần hàng);
Check kho và check nhà cung cấp để đưa ra giá đầu vào phù hợp;
Theo dõi tình trạng đơn hàng, tiến độ giao hàng ;
Thông tin với các bộ phận sử dụng và bộ phận liên quan (admin, kế toán) để dự toán và triển khai tiếp.
Tìm kiếm nhà cung cấp mới, quản lý lịch sử mua hàng các nhà cung cấp
Tìm kiếm, đánh giá, liên hệ các nhà cung cấp tiềm năng trong nước và nước ngoài;
Quản lý thông tin liên hệ, lịch sử nhà cung cấp: người liên hệ, email, điện thoại, tình trạng công nợ, lịch sử giá nhập;
Quản lý thế mạnh nhà cung cấp và duy trì mối quan hệ.
Check giá, đàm phán giá, đàm phán công nợ, thời gian giao hàng
Check giá sản phẩm với các nhà cung cấp thế mạnh về sản phẩm đó;
Tìm hiểu sản phẩm, giá sản phẩm, đánh giá mặt bằng chung để chọn nhà cung cấp phù hợp;
Đàm phán với NCC để được giá tốt, thời gian công nợ;
Kiểm tra hàng đầu vào về mã hàng, số lượng, chất lượng, giấy tờ đầu vào;
Quản lý tình trạng của sản phẩm đầu vào về mã hàng, số lượng, ngoại quan của sản phẩm;
Chi tiết công việc trao đổi lúc phỏng vấn

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình đồ học vấn: CĐ trở lên
Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm tại vị trí tương đương
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Trung, Có kinh nghiệm có kiến thức Mua hàng
Tin học, internet: Tin học văn phòng, biết sử dụng công cụ tìm kiếm và email
Thời gian làm việc: 8-15-17h15, T2-T7( nghỉ T7 cách tuần + Chủ nhật)

Tại Hộ Kinh doanh Hồ Thị Hải Yến 1993 Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 15-20 triệu/tháng
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước
Được tăng lương, thưởng và các chế độ khác theo quy định của Công t
Các chế độ phúc lợi khác: du lịch, nghỉ mát, hiếu hỉ, ốm đau, thai sản…theo quy định Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh doanh Hồ Thị Hải Yến 1993

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Hộ Kinh doanh Hồ Thị Hải Yến 1993

Hộ Kinh doanh Hồ Thị Hải Yến 1993

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 2037 Đại Lộ Hùng Vương - Việt Trì - Phú Thọ

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

