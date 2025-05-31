Tuyển Tiếng Trung Hộ Kinh doanh Hồ Thị Hải Yến 1993 làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 147 Võ Chí Công, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Quản lý tiến độ giao hàng, tình trạng hàng thực tế, tình trạng đơn hàng đầu vào

Tiếp nhận yêu cầu mua hàng từ Các bộ phận kỹ thuật hoặc trưởng bộ phận (danh sách hàng, thời gian cần hàng);

Check kho và check nhà cung cấp để đưa ra giá đầu vào phù hợp;

Theo dõi tình trạng đơn hàng, tiến độ giao hàng ;

Thông tin với các bộ phận sử dụng và bộ phận liên quan (admin, kế toán) để dự toán và triển khai tiếp.

Tìm kiếm nhà cung cấp mới, quản lý lịch sử mua hàng các nhà cung cấp

Tìm kiếm, đánh giá, liên hệ các nhà cung cấp tiềm năng trong nước và nước ngoài;

Quản lý thông tin liên hệ, lịch sử nhà cung cấp: người liên hệ, email, điện thoại, tình trạng công nợ, lịch sử giá nhập;

Quản lý thế mạnh nhà cung cấp và duy trì mối quan hệ.

Check giá, đàm phán giá, đàm phán công nợ, thời gian giao hàng

Check giá sản phẩm với các nhà cung cấp thế mạnh về sản phẩm đó;

Tìm hiểu sản phẩm, giá sản phẩm, đánh giá mặt bằng chung để chọn nhà cung cấp phù hợp;

Đàm phán với NCC để được giá tốt, thời gian công nợ;

Kiểm tra hàng đầu vào về mã hàng, số lượng, chất lượng, giấy tờ đầu vào;

Quản lý tình trạng của sản phẩm đầu vào về mã hàng, số lượng, ngoại quan của sản phẩm;

Chi tiết công việc trao đổi lúc phỏng vấn

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình đồ học vấn: CĐ trở lên

Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm tại vị trí tương đương

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Trung, Có kinh nghiệm có kiến thức Mua hàng

Tin học, internet: Tin học văn phòng, biết sử dụng công cụ tìm kiếm và email

Thời gian làm việc: 8-15-17h15, T2-T7( nghỉ T7 cách tuần + Chủ nhật)

Tại Hộ Kinh doanh Hồ Thị Hải Yến 1993 Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 15-20 triệu/tháng

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước

Được tăng lương, thưởng và các chế độ khác theo quy định của Công t

Các chế độ phúc lợi khác: du lịch, nghỉ mát, hiếu hỉ, ốm đau, thai sản…theo quy định Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh doanh Hồ Thị Hải Yến 1993

