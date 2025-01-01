Giới thiệu CÔNG TY TNHH RYDER INDUSTRIES VIỆT NAM

RYDER Việt Nam mới thành lập là 100% vốn nước ngoài là một công ty thuộc sở hữu của Thụy Sĩ được đăng ký tại Hồng Kông chuyên sản xuất sản phẩm điện tử tiêu dùng thông minh khác nhau như loa, bộ điều khiển trò chơi và đồng hồ Bluetooth, nút thắt giày thông minh,....