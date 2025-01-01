Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY TNHH RYDER INDUSTRIES VIỆT NAM

banner-company

CÔNG TY TNHH RYDER INDUSTRIES VIỆT NAM

Chưa cập nhật
0 người theo dõi

Giới thiệu CÔNG TY TNHH RYDER INDUSTRIES VIỆT NAM

RYDER Việt Nam mới thành lập là 100% vốn nước ngoài là một công ty thuộc sở hữu của Thụy Sĩ được đăng ký tại Hồng Kông chuyên sản xuất sản phẩm điện tử tiêu dùng thông minh khác nhau như loa, bộ điều khiển trò chơi và đồng hồ Bluetooth, nút thắt giày thông minh,.... RYDER Việt Nam mới thành lập là 100% vốn nước ngoài là một công ty thuộc sở hữu của Thụy Sĩ được đăng ký tại Hồng Kông chuyên sản xuất sản phẩm điện tử tiêu dùng thông minh khác nhau như loa, bộ điều khiển trò chơi và đồng hồ Bluetooth, nút thắt giày thông minh,....

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Hạn nộp: 20/09/2025

Hà Nội 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Bình Dương 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Hạn nộp: 12/10/2025

Nam Định 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Hồ Chí Minh 6 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Hạn nộp: 25/09/2025

Hồ Chí Minh 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Edufit

Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu

Edufit

Hạn nộp: 09/10/2025

Hà Nội 15 - 19 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Lô đất số C.II.II -1, Đường số 9, Khu công nghiệp Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/cong-ty-tnhh-ryder-industries-viet-nam-ntd158056
Copy url
Mạng xã hội

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHIẾU XẠ ÁNH DƯƠNG làm việc tại Đồng Nai thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHIẾU XẠ ÁNH DƯƠNG
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG NTV THÀNH PHÁT làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG NTV THÀNH PHÁT
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 11 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH SamYang EP Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH SamYang EP Việt Nam
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại SQC làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại SQC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trợ lý Ninja Van làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận Ninja Van
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Thạch Hiển làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 25 Triệu Công Ty TNHH Một Thành Viên Thạch Hiển
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ CÔNG TY CỔ PHẦN MBN JUPITER làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MBN JUPITER
13 - 40 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING Pro Company
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS làm việc tại Đồng Nai thu nhập Từ 9 Triệu CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS
Trên 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TÍN TÂM AN làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TÍN TÂM AN
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Logistics U&I làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Logistics U&I
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý TJC làm việc tại Đồng Nai thu nhập 7 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý TJC
7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Một Giải Pháp làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Một Giải Pháp
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm