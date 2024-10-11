Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế FFS làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 35 Triệu

Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế FFS làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 35 Triệu

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế FFS
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2024
Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế FFS

Thiết kế đồ hoạ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế FFS

Mức lương
15 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Biên Hoà

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 15 - 35 Triệu

- Có thể đi công trình tại các tỉnh (có hỗ trợ, phụ cấp theo khu vực công tác)
- Khảo sát, lên phương án thi công
- Bóc tách bản vẽ và triển khai thi công
- Triển khai được bản vẽ Shop
- Làm hồ sơ thanh quyết toán dự án

Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên nghành xây dựng, ngành nghề liên quan , hoặc có hiểu biết chuyên sâu về cơ điện , PCCC
- Biết vẽ Autocard , vi tính văn ρhòng.
- Có kinh nghiệm hiện trường .
- Nhanh nhẹn, trung thực chịu khó và xác định công việc lâu dài
- Kỹ năng giao tiếp tốt, có đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần cầu tiến.

Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế FFS Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ 15-30 Triệu/ Tháng
- Hưởng đầy đủ chế độ lao động, BHXH, Phép năm theo luật lao động.
- Cấp đồng phục, công cụ, thiết bị, máy móc phục vụ công việc.
- Thưởng hiếu, hỉ, lễ, tết, dự án, phụ cấp.
- Đào tạo thực tế, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế FFS

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế FFS

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế FFS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 4, tổ 18, ấp An Bình, Xã Bình An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

