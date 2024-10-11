Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế FFS làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 35 Triệu

Mức lương 15 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Biên Hoà

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 15 - 35 Triệu

- Có thể đi công trình tại các tỉnh (có hỗ trợ, phụ cấp theo khu vực công tác)

- Khảo sát, lên phương án thi công

- Bóc tách bản vẽ và triển khai thi công

- Triển khai được bản vẽ Shop

- Làm hồ sơ thanh quyết toán dự án

Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên nghành xây dựng, ngành nghề liên quan , hoặc có hiểu biết chuyên sâu về cơ điện , PCCC

- Biết vẽ Autocard , vi tính văn ρhòng.

- Có kinh nghiệm hiện trường .

- Nhanh nhẹn, trung thực chịu khó và xác định công việc lâu dài

- Kỹ năng giao tiếp tốt, có đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần cầu tiến.

Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế FFS Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ 15-30 Triệu/ Tháng

- Hưởng đầy đủ chế độ lao động, BHXH, Phép năm theo luật lao động.

- Cấp đồng phục, công cụ, thiết bị, máy móc phục vụ công việc.

- Thưởng hiếu, hỉ, lễ, tết, dự án, phụ cấp.

- Đào tạo thực tế, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế FFS

