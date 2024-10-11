Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế FFS làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 35 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế FFS
Mức lương
15 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: Biên Hoà
Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 15 - 35 Triệu
- Có thể đi công trình tại các tỉnh (có hỗ trợ, phụ cấp theo khu vực công tác)
- Khảo sát, lên phương án thi công
- Bóc tách bản vẽ và triển khai thi công
- Triển khai được bản vẽ Shop
- Làm hồ sơ thanh quyết toán dự án
Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp chuyên nghành xây dựng, ngành nghề liên quan , hoặc có hiểu biết chuyên sâu về cơ điện , PCCC
- Biết vẽ Autocard , vi tính văn ρhòng.
- Có kinh nghiệm hiện trường .
- Nhanh nhẹn, trung thực chịu khó và xác định công việc lâu dài
- Kỹ năng giao tiếp tốt, có đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần cầu tiến.
Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế FFS Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng từ 15-30 Triệu/ Tháng
- Hưởng đầy đủ chế độ lao động, BHXH, Phép năm theo luật lao động.
- Cấp đồng phục, công cụ, thiết bị, máy móc phục vụ công việc.
- Thưởng hiếu, hỉ, lễ, tết, dự án, phụ cấp.
- Đào tạo thực tế, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế FFS
