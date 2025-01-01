Giới thiệu Cty J&T Express (Việt Nam)

J&T Express là thương hiệu chuyển phát nhanh dựa trên sự phát triển của công nghệ và Internet của Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong. Chúng tôi sở hữu một mạng lưới rộng khắp nhằm hỗ trợ các hoạt động giao nhận hàng hóa nhanh chóng không chỉ ở nội thành mà còn ở ngoại thành và các vùng xa của các tỉnh thành trong cả nước Việt Nam. Đồng thời, trong tương lai J&T Express định hướng mở rộng phạm vi cung cấp các dịch vụ chuyển phát nhanh ra quốc tế. J&T Express cam kết sử dụng hệ thống công nghệ thông tin tiên tiến để nâng cao tính kịp thời và chất lượng phục vụ, cũng như đáp ứng những tiêu chí về sự tiện lợi, nhanh chóng, hiệu quả trong các dịch vụ chuyển phát đến khách hàng. J&T Express đã phát triển và trở thành một trong những thương hiệu chuyển phát nhanh hàng đầu ở Indonesia. Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng thị trường sang các nước Đông Nam Á khác như: Việt Nam, Malaysia, Philippines,...