Cty J&T Express (Việt Nam)

Cty J&T Express (Việt Nam)

5000+ Nhân viên
Giới thiệu Cty J&T Express (Việt Nam)

J&T Express là thương hiệu chuyển phát nhanh dựa trên sự phát triển của công nghệ và Internet của Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong. Chúng tôi sở hữu một mạng lưới rộng khắp nhằm hỗ trợ các hoạt động giao nhận hàng hóa nhanh chóng không chỉ ở nội thành mà còn ở ngoại thành và các vùng xa của các tỉnh thành trong cả nước Việt Nam. Đồng thời, trong tương lai J&T Express định hướng mở rộng phạm vi cung cấp các dịch vụ chuyển phát nhanh ra quốc tế. J&T Express cam kết sử dụng hệ thống công nghệ thông tin tiên tiến để nâng cao tính kịp thời và chất lượng phục vụ, cũng như đáp ứng những tiêu chí về sự tiện lợi, nhanh chóng, hiệu quả trong các dịch vụ chuyển phát đến khách hàng. J&T Express đã phát triển và trở thành một trong những thương hiệu chuyển phát nhanh hàng đầu ở Indonesia. Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng thị trường sang các nước Đông Nam Á khác như: Việt Nam, Malaysia, Philippines,...

Tin tuyển dụng Cty J&T Express (Việt Nam)

Cty J&T Express (Việt Nam)

Tuyển Tiếng Trung Cty J&T Express (Việt Nam) làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 13 Triệu

Cty J&T Express (Việt Nam) Cty J&T Express (Việt Nam)

Hạn nộp: 15/09/2025

Đồng Nai 10 - 13 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Số 173/388, Đường Điểu Xiển, Tổ 5, Khu Phố 8, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai

