Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Long Thành

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Nắm rõ các điều kiện Hợp đồng/ thỏa thuận với các bên tại Dự án gồm Chủ đầu tư/Thành viên liên danh/ Nhà thầu phụ/ Nhà cung cấp,... Theo dõi và kiểm soát các vấn đề về tuân thủ của các bên trong quá trình thực hiện Dự án. Phối hợp với Ban chỉ huy công trình để xác định các vấn đề khiếu nại tiềm ẩn cho các trường hợp có thể gây ra sự chậm trễ, phát sinh,... & tham vấn kịp thời thủ tục và nội dung cần thực hiện trong suốt giai đoạn thực hiện Hợp đồng/ Thỏa thuận với các bên liên quan. Phối hợp và phản hồi nhanh chóng cho lãnh đạo, các nhóm chuyên môn khác và Phòng Ban công ty đối với các vấn đề liên quan đến Hợp đồng (bao gồm Hợp đồng chính, Hợp đồng phụ, Thỏa thuận liên danh, Hợp đồng mua bán hàng hóa,....). Đánh giá và soạn thảo các văn bản: báo cáo, thư từ, công văn và các tài liệu khác. Soạn thảo và đàm phán các hợp đồng/phụ lục/ thỏa thuận phát sinh tại Dự án để đảm bảo quyền lợi phù hợp cho Công ty. Các công tác khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp

Nắm rõ các điều kiện Hợp đồng/ thỏa thuận với các bên tại Dự án gồm Chủ đầu tư/Thành viên liên danh/ Nhà thầu phụ/ Nhà cung cấp,...

Theo dõi và kiểm soát các vấn đề về tuân thủ của các bên trong quá trình thực hiện Dự án.

Phối hợp với Ban chỉ huy công trình để xác định các vấn đề khiếu nại tiềm ẩn cho các trường hợp có thể gây ra sự chậm trễ, phát sinh,... & tham vấn kịp thời thủ tục và nội dung cần thực hiện trong suốt giai đoạn thực hiện Hợp đồng/ Thỏa thuận với các bên liên quan.

Phối hợp và phản hồi nhanh chóng cho lãnh đạo, các nhóm chuyên môn khác và Phòng Ban công ty đối với các vấn đề liên quan đến Hợp đồng (bao gồm Hợp đồng chính, Hợp đồng phụ, Thỏa thuận liên danh, Hợp đồng mua bán hàng hóa,....).

Đánh giá và soạn thảo các văn bản: báo cáo, thư từ, công văn và các tài liệu khác.

Soạn thảo và đàm phán các hợp đồng/phụ lục/ thỏa thuận phát sinh tại Dự án để đảm bảo quyền lợi phù hợp cho Công ty.

Các công tác khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cử nhân chuyên ngành Xây dựng/ Luật. ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hợp đồng, quản lý khiếu nại (claim) tại các Dự án xây dựng. Kinh nghiệm và kỹ năng soạn thảo, đàm phán, quản lý hợp đồng xây dựng và các hợp đồng thương mại với các đối tác trong và ngoài nước. Am hiểu và có kinh nghiệm xử lý thành thạo các vấn đề của điều kiện Hợp đồng FIDIC. Tiếng Anh thành thạo. Khả năng nghiên cứu vấn đề, cẩn trọng, chi tiết. Khả năng lập báo cáo và trình bày. Khả năng quản lý, duy trì và phát triển các mối quan hệ trong công việc. Ưu tiên đối với ứng viên am hiểu về quy định của pháp luật đấu thầu và xây dựng tại Việt Nam. Ưu tiên đối với ứng viên từng có kinh nghiệm tham gia tại Dự án vốn đầu tư công. Địa điểm làm việc: Dự án Sân bay Long Thành – Tp. Biên Hoà, Đồng Nai.

Cử nhân chuyên ngành Xây dựng/ Luật.

ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hợp đồng, quản lý khiếu nại (claim) tại các Dự án xây dựng.

Kinh nghiệm và kỹ năng soạn thảo, đàm phán, quản lý hợp đồng xây dựng và các hợp đồng thương mại với các đối tác trong và ngoài nước.

Am hiểu và có kinh nghiệm xử lý thành thạo các vấn đề của điều kiện Hợp đồng FIDIC.

Tiếng Anh thành thạo.

Khả năng nghiên cứu vấn đề, cẩn trọng, chi tiết.

Khả năng lập báo cáo và trình bày.

Khả năng quản lý, duy trì và phát triển các mối quan hệ trong công việc.

Ưu tiên đối với ứng viên am hiểu về quy định của pháp luật đấu thầu và xây dựng tại Việt Nam.

Ưu tiên đối với ứng viên từng có kinh nghiệm tham gia tại Dự án vốn đầu tư công.

Địa điểm làm việc: Dự án Sân bay Long Thành – Tp. Biên Hoà, Đồng Nai.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 7, từ 7:30 đến 17:00 Mức lương hấp dẫn. Ký hợp đồng lao động chính thức Các chế độ theo pháp luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác Được tham gia Bảo hiểm sức khoẻ: Bảo Việt Chế độ khám chữa bệnh: 1 lần/năm Nhà ở Ban chỉ huy gần công trường (Nhà ở có đầy đủ các thiết bị như Tivi, Tủ lạnh, có nhân viên giặt, ủi quần áo và dọn dẹp nhà,...) Ăn uống: có nhân viên nấu ăn hàng ngày Có xe đưa đón từ Công trường về trụ sở chính hàng ngày (trong trường hợp không ở lại nhà BCH).

Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 7, từ 7:30 đến 17:00

Mức lương hấp dẫn.

Ký hợp đồng lao động chính thức

Các chế độ theo pháp luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác

Được tham gia Bảo hiểm sức khoẻ: Bảo Việt

Chế độ khám chữa bệnh: 1 lần/năm

Nhà ở Ban chỉ huy gần công trường (Nhà ở có đầy đủ các thiết bị như Tivi, Tủ lạnh, có nhân viên giặt, ủi quần áo và dọn dẹp nhà,...)

Ăn uống: có nhân viên nấu ăn hàng ngày

Có xe đưa đón từ Công trường về trụ sở chính hàng ngày (trong trường hợp không ở lại nhà BCH).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin