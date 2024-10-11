Tuyển Quản lý chất lượng Công ty TNHH SamYang EP Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 17 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý chất lượng Tại Công ty TNHH SamYang EP Việt Nam
Mức lương
12 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: Đường số 6, KCN Nhơn Trạch 6, xã Long Thọ, Nhơn Trạch
Mô Tả Công Việc Quản lý chất lượng Với Mức Lương 12 - 17 Triệu
- Thực hiện, duy trì yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn của hệ thống ISO, IATF 16949
- Lên kế hoạch và thực hiện đánh giá nội bộ
- Kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm trong các công đoạn theo yêu cầu
- Kết hợp với Bộ phận sản xuất xác định nguyên nhân không phù hợp và phương án cải thiện
- Thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu
Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng.
- Có kinh nghiệm làm ISO, QA trong công ty sản xuất liên quan từ 3 năm trở lên.
- Có chứng chỉ ISO hoặc IATF 16949.
- Tiếng Anh cơ bản.
- Có kinh nghiệm làm ISO, QA trong công ty sản xuất liên quan từ 3 năm trở lên.
- Có chứng chỉ ISO hoặc IATF 16949.
- Tiếng Anh cơ bản.
Tại Công ty TNHH SamYang EP Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Làm giờ hành chính, nghỉ 6 ngày/tháng.
- Mức lương cạnh tranh, thưởng lương tháng 13, thưởng doanh thu, tăng lương hàng năm.
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN sau 2 tháng thử việc.
- Tham gia Bảo hiểm tai nạn 24/7 ngay khi nhận việc.
- Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của Luật lao động: nghỉ Lễ Tết, nghỉ phép, nghỉ ốm đau - thai sản,...
- Quà tặng các dịp Lễ tết, ngày thành lập công ty, quốc tế thiếu nhi, quốc tế phụ nữ, tết trung thu,...
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội phát triển.
- Mức lương cạnh tranh, thưởng lương tháng 13, thưởng doanh thu, tăng lương hàng năm.
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN sau 2 tháng thử việc.
- Tham gia Bảo hiểm tai nạn 24/7 ngay khi nhận việc.
- Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của Luật lao động: nghỉ Lễ Tết, nghỉ phép, nghỉ ốm đau - thai sản,...
- Quà tặng các dịp Lễ tết, ngày thành lập công ty, quốc tế thiếu nhi, quốc tế phụ nữ, tết trung thu,...
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội phát triển.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SamYang EP Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI