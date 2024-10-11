Tuyển Quản lý chất lượng Công ty TNHH SamYang EP Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Đường số 6, KCN Nhơn Trạch 6, xã Long Thọ, Nhơn Trạch

Mô Tả Công Việc Quản lý chất lượng

- Thực hiện, duy trì yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn của hệ thống ISO, IATF 16949

- Lên kế hoạch và thực hiện đánh giá nội bộ

- Kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm trong các công đoạn theo yêu cầu

- Kết hợp với Bộ phận sản xuất xác định nguyên nhân không phù hợp và phương án cải thiện

- Thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng.

- Có kinh nghiệm làm ISO, QA trong công ty sản xuất liên quan từ 3 năm trở lên.

- Có chứng chỉ ISO hoặc IATF 16949.

- Tiếng Anh cơ bản.

Tại Công ty TNHH SamYang EP Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm giờ hành chính, nghỉ 6 ngày/tháng.

- Mức lương cạnh tranh, thưởng lương tháng 13, thưởng doanh thu, tăng lương hàng năm.

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN sau 2 tháng thử việc.

- Tham gia Bảo hiểm tai nạn 24/7 ngay khi nhận việc.

- Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của Luật lao động: nghỉ Lễ Tết, nghỉ phép, nghỉ ốm đau - thai sản,...

- Quà tặng các dịp Lễ tết, ngày thành lập công ty, quốc tế thiếu nhi, quốc tế phụ nữ, tết trung thu,...

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.