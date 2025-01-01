Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam

Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam

Giới thiệu Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam

Công ty TNHH Thương Mại điện tử Deli Việt Nam là công ty thuộc của Tập đoàn DELI Trung Quốc chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm về văn phòng phẩm và đồ dùng gia đình, dụng cụ cầm tay, thiết bị điện tử văn phòng,...có địa chỉ ở 189 Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội. Công ty TNHH Thương Mại điện tử Deli Việt Nam đang kinh doanh các sản phẩm thương hiệu Deli trên các sàn thương mại điện tử tại Việt Nam (shoppee, tiki, lazada...... ) Để đáp ứng cho sự phát triển và mở rộng công ty, chúng tôi đang chiêu mộ các bạn ứng viên trẻ, tài năng, có khả năng sử dụng tốt ngoại ngữ Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung vào làm việc tại Công ty trong môi trường trẻ trung, năng động, sếp 9x thoải mái và quan trọng là support hết mình cho nhân viên. Hi vọng có thể trở thành đồng nghiệp của các bạn dưới mái nhà chung DELI.

Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Hạn nộp: 30/09/2025

Hồ Chí Minh Hà Nội 8 - 12 Triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

