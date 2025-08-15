Giới thiệu LOGIX JSC

Dịch vụ chính của chúng tôi bao gồm: Giao/nhận vận chuyển quốc tế bằng đường biển và đường hàng không. Giao/nhận vận chuyển quốc nội bằng đường biển/đường hàng không/đường bộ. Dịch vụ vận chuyển đa phương thức. Dịch vụ giao/nhận hàng hóa đến tận nơi. Dịch vụ khai thuế Hải quan, tư vấn xuất nhập khẩu, thủ tục Hải quan cho khách hàng. Dịch vụ cho thuê và môi giới tàu. Dịch vụ cho thuê kho ngoại quan/kho chứa hàng. Để có thể vận chuyển hàng hóa của khách hàng đến hầu khắp các điểm đến trên toàn cầu, chúng tôi đã liên kết với rất nhiều đối tác là những tổ đơn vị, tổ chức uy tín trong ngành logistics, từ các hãng hàng không tiêu chuẩn cao đến những hàng tàu quốc tế, các sân bay, cảng biển, các kho bãi trong cũng như ngoài nước. Nhằm góp một phần gia tăng giá trị cho khách hàng, Logix Logistics đang không ngừng trau dồi bản thân, nâng cao nghiệp vụ, tăng cường khả năng kết nối trên con đường phát triển bền vững, xứng đáng là “người vận chuyển” đáng tin cậy của quý khách.