Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ LOGIX JSC

banner-company

LOGIX JSC

10 - 24 Nhân viên
0 người theo dõi

Giới thiệu LOGIX JSC

Dịch vụ chính của chúng tôi bao gồm: Giao/nhận vận chuyển quốc tế bằng đường biển và đường hàng không. Giao/nhận vận chuyển quốc nội bằng đường biển/đường hàng không/đường bộ. Dịch vụ vận chuyển đa phương thức. Dịch vụ giao/nhận hàng hóa đến tận nơi. Dịch vụ khai thuế Hải quan, tư vấn xuất nhập khẩu, thủ tục Hải quan cho khách hàng. Dịch vụ cho thuê và môi giới tàu. Dịch vụ cho thuê kho ngoại quan/kho chứa hàng. Để có thể vận chuyển hàng hóa của khách hàng đến hầu khắp các điểm đến trên toàn cầu, chúng tôi đã liên kết với rất nhiều đối tác là những tổ đơn vị, tổ chức uy tín trong ngành logistics, từ các hãng hàng không tiêu chuẩn cao đến những hàng tàu quốc tế, các sân bay, cảng biển, các kho bãi trong cũng như ngoài nước. Nhằm góp một phần gia tăng giá trị cho khách hàng, Logix Logistics đang không ngừng trau dồi bản thân, nâng cao nghiệp vụ, tăng cường khả năng kết nối trên con đường phát triển bền vững, xứng đáng là “người vận chuyển” đáng tin cậy của quý khách.

Tin tuyển dụng LOGIX JSC

LOGIX JSC

Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng LOGIX JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng LOGIX JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
LOGIX JSC LOGIX JSC

Hạn nộp: 30/09/2025

Hà Nội 10 - 15 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Hạn nộp: 20/09/2025

Hà Nội 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Bình Dương 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Hạn nộp: 12/10/2025

Nam Định 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Hồ Chí Minh 6 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Hạn nộp: 25/09/2025

Hồ Chí Minh 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Edufit

Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu

Edufit

Hạn nộp: 09/10/2025

Hà Nội 15 - 19 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Tầng 8, tòa nhà CDS, số 33, ngõ 61, Lạc Trung, Hai Bà Trưng, HN

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/logix-jsc-ntd188899
Copy url
Mạng xã hội

Việc làm tham khảo

Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI Pro Company làm việc tại Hậu Giang thu nhập Thỏa thuận NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Du Lịch Horizon Seeker làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Du Lịch Horizon Seeker
20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 28 Triệu Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
20 - 28 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Triphunter làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Triphunter
7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển UI/UX Designer Tập đoàn FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tập đoàn FPT Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẶT SÂN GOLF WGHN làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẶT SÂN GOLF WGHN
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN PIONERO làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PIONERO
18 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI Pro Company làm việc tại Tiền Giang thu nhập Thỏa thuận NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH NHỰA CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI CHẤN THUẬN THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH NHỰA CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI CHẤN THUẬN THÀNH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Minh Long - Chi Nhánh City Parts làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu Công Ty TNHH Minh Long - Chi Nhánh City Parts
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH FUJIKIN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NHÀ MÁY BẮC NINH Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH FUJIKIN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NHÀ MÁY BẮC NINH Pro Company
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN LPE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 4 Triệu CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN LPE
1 - 4 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MTC (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MTC (VIỆT NAM)
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Business Analyst GMO-Z.com RUNSYSTEM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 32 Triệu GMO-Z.com RUNSYSTEM
Tới 32 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Đài Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu Công Ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Đài Linh
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm