Tuyển Thực tập sinh Nina Co.,Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Nina Co.,Ltd
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2025
Nina Co.,Ltd

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Nina Co.,Ltd

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Sài Gòn ICT Tower, Công viên phần mềm Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tư vấn khách hàng giải pháp marketing phù hợp
-Lên kế hoạch đưa ra biện pháp phù hơp, định hướng khách hàng tạo kênh website.
- Viết content website, quản lý website, thiết kế hình ảnh,…
- Tham gia cùng team, xây dựng và triển khai chiến lược phát triển Website và các nền tảng Social Media.
- Hỗ trợ quản lý 1 số công việc trong khả năng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc các ngành liên quan.
Có kiến thức cơ bản về marketing online và offline.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Có tinh thần trách nhiệm cao và năng động, nhiệt tình.
Nắm bắt nhanh các công nghệ và xu hướng mới.

Tại Nina Co.,Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Nhận 100% như nhân viên chính thức
Từ 4 - 10tr (tùy năng lực) + Thưởng hiệu suất công việc.
- Hỗ trợ dấu mộc đỏ + tài liệu thực tập.
- Xét tăng tăng lương khi có thành tích tốt.
- Cơ hội phát triển gắn bó lâu dài với công ty.
- Tham gia vào các hoạt động tập thể, du lịch, team building.
- Đào tạo, hướng dẫn công việc bàn bản miễn phí.
- Hỗ trợ làm việc theo lịch học trên trường (hỗ trợ 1- 2 buổi học/tuần).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nina Co.,Ltd

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Nina Co.,Ltd

Nina Co.,Ltd

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà ICT Tower, Công viên phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

