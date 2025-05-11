Tuyển Thực tập sinh Nina Co.,Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Sài Gòn ICT Tower, Công viên phần mềm Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc

- Tư vấn khách hàng giải pháp marketing phù hợp

-Lên kế hoạch đưa ra biện pháp phù hơp, định hướng khách hàng tạo kênh website.

- Viết content website, quản lý website, thiết kế hình ảnh,…

- Tham gia cùng team, xây dựng và triển khai chiến lược phát triển Website và các nền tảng Social Media.

- Hỗ trợ quản lý 1 số công việc trong khả năng.

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc các ngành liên quan.

Có kiến thức cơ bản về marketing online và offline.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có tinh thần trách nhiệm cao và năng động, nhiệt tình.

Nắm bắt nhanh các công nghệ và xu hướng mới.

Quyền Lợi

- Lương: Nhận 100% như nhân viên chính thức

Từ 4 - 10tr (tùy năng lực) + Thưởng hiệu suất công việc.

- Hỗ trợ dấu mộc đỏ + tài liệu thực tập.

- Xét tăng tăng lương khi có thành tích tốt.

- Cơ hội phát triển gắn bó lâu dài với công ty.

- Tham gia vào các hoạt động tập thể, du lịch, team building.

- Đào tạo, hướng dẫn công việc bàn bản miễn phí.

- Hỗ trợ làm việc theo lịch học trên trường (hỗ trợ 1- 2 buổi học/tuần).

Cách Thức Ứng Tuyển

