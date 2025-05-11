Tuyển Thực tập sinh Nina Co.,Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 15 Triệu

Tuyển Thực tập sinh Nina Co.,Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 15 Triệu

Nina Co.,Ltd
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/11/2025
Nina Co.,Ltd

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Nina Co.,Ltd

Mức lương
4 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Sài Gòn ICT Tower, Công viên phần mềm Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 4 - 15 Triệu

Tư vấn khách hàng các giải pháp marketing phù hợp cho doanh nghiệp khách hàng.
Báo giá, lên kế hoạch cùng quản lý hỗ trợ khách hàng
Hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm công ty
Chăm sóc khách hàng

Với Mức Lương 4 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có kiến thức cơ bản về marketing online và offline.
Nắm vững các công cụ hỗ trợ marketing như Google Analytics, Facebook Ads, ...
Khả năng phân tích dữ liệu và báo cáo tốt.
Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt.
Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc.
Trung thực, năng động, sáng tạo và ham học hỏi.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Tại Nina Co.,Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Thưởng theo hiệu quả công việc, thưởng lễ, tết.
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Có cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Chế độ nghỉ phép năm, nghỉ lễ, tết theo quy định.
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nina Co.,Ltd

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Nina Co.,Ltd

Nina Co.,Ltd

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà ICT Tower, Công viên phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

