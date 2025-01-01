Công việc Bác sĩ thẩm mỹ

Thị trường tuyển dụng bác sĩ thẩm mỹ đang mở rộng nhanh chóng tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng,... và nhiều khu vực khác với thu nhập hấp dẫn từ 15.000.000 - 120.000.000 VNĐ/tháng. Tuy nhiên, ứng viên cần có bằng cấp chuyên môn, chứng chỉ hành nghề và kinh nghiệm làm việc tại các cơ sở thẩm mỹ uy tín.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm bác sĩ thẩm mỹ

Bác sĩ thẩm mỹ là những chuyên gia được đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực ngoại khoa, bao gồm phẫu thuật hút mỡ, phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt và tạo hình ngực bụng và các thủ thuật chăm sóc da thẩm mỹ. Vai trò của bác sĩ thẩm mỹ không chỉ dừng lại ở việc làm đẹp, mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân bằng cách cải thiện ngoại hình và tăng sự tự tin.

Nhu cầu tuyển dụng bác sĩ thẩm mỹ và triển vọng nghề nghiệp trong ngành này rất rộng mở, đặc biệt khi nhu cầu làm đẹp và chăm sóc ngoại hình ngày càng gia tăng. Theo báo cáo từ Grand View Research, doanh số ngành thẩm mỹ trên toàn cầu dự đoán sẽ đạt 445,98 tỷ USD vào năm 2030 và riêng ngành thẩm mỹ nội khoa có tốc độ tăng trưởng kép hàng năm lên đến 15,4%.

Tại Việt Nam, thị trường phẫu thuật và thủ thuật thẩm mỹ dự đoán sẽ tăng trưởng với tốc độ kép hàng năm là 6,22% từ năm 2022 đến 2028, mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp cho đội ngũ bác sĩ thẩm mỹ. Tuyển dụng bác sĩ thẩm mỹ hiện nay có thể làm việc tại bệnh viện, trung tâm y tế hoặc mở phòng khám tư nhân, thậm chí trở thành giảng viên hoặc chuyên gia tư vấn thẩm mỹ.

Nhu cầu tuyển dụng bác sĩ thẩm mỹ dự đoán sẽ tăng trong tương lai gần

Sự phát triển mạnh mẽ của ngành thẩm mỹ không chỉ đóng góp vào ngân sách quốc gia mà còn mang lại nhiều lợi ích kinh tế và xã hội.

2. Mức lương trung bình của bác sĩ thẩm mỹ

Ngành thẩm mỹ hiện đang phát triển mạnh mẽ, kéo theo nhu cầu tuyển dụng bác sĩ thẩm mỹ ngày càng cao. Đi kèm với đó là mức thu nhập hấp dẫn mà nghề nghiệp này mang lại. Theo khảo sát, mức lương trung bình của một bác sĩ thẩm mỹ có kinh nghiệm dao động từ 15.000.000 - 120.000.000 VNĐ/tháng.

Mức lương theo vị trí

Việc làm bác sĩ thẩm mỹ Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Bác sĩ tư vấn tổng quát 15.000.000 - 40.000.000 Bác sĩ thẩm mỹ tiểu phẫu 25.000.000 - 70.000.000 Bác sĩ thẩm mỹ đại phẫu 40.000.000 - 120.000.000

Mức lương thực tế còn có thể cao hơn hoặc thấp hơn tùy thuộc vào trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, danh tiếng và quy mô của cơ sở làm việc. Bên cạnh đó, nhiều bác sĩ thẩm mỹ còn có cơ hội việc làm với các khoản thu nhập thêm từ việc tư vấn, giảng dạy, hay tham gia các chương trình truyền thông, sự kiện thẩm mỹ.

Tuyển dụng bác sĩ thẩm mỹ hiện nay đi kèm với mức lương rất hấp dẫn

3. Quy định về bằng cấp, chứng chỉ hành nghề

Theo Luật khám, chữa bệnh 2009 và một số nghị định liên quan, bác sĩ muốn hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ tại Việt Nam cần có chứng chỉ hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Để đủ điều kiện cấp chứng chỉ này, bác sĩ phải hoàn thành khóa đào tạo chuyên sâu về tạo hình thẩm mỹ và có ít nhất 18 tháng thực hành tại bệnh viện theo quy định.

Ngoài ra, bác sĩ thẩm mỹ cần đáp ứng thêm yêu cầu về sức khỏe và không vi phạm pháp luật, không bị kỷ luật trong thời gian hành nghề. Nếu bác sĩ không hành nghề trong thời gian 2 năm liên tiếp hoặc không cập nhật kiến thức y khoa, chứng chỉ hành nghề có thể bị thu hồi theo quy định tại Điều 29 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Việc hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ được nhà nước quản lý chặt chẽ

4. Mô tả chi tiết công việc của bác sĩ thẩm mỹ

Tuyển dụng bác sĩ thẩm mỹ hiện nay đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ bởi sự phát triển của ngành làm đẹp. Công việc chính của bác sĩ thẩm mỹ bao gồm thực hiện những cuộc phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực, hút mỡ,... thủ thuật tiêm botox, filler và điều trị các vấn đề về da. Bác sĩ cũng cần tư vấn cho khách hàng về phương pháp làm đẹp phù hợp và chăm sóc hậu phẫu để đạt được kết quả tốt nhất.

Tư vấn và khám bệnh: Thăm khám, đánh giá tình trạng da, cơ thể của khách hàng để xác định nhu cầu và mong muốn của họ. Lập kế hoạch điều trị chi tiết, bao gồm các phương pháp phẫu thuật hoặc không phẫu thuật phù hợp. Giải thích rõ ràng cho khách hàng về phương pháp điều trị, rủi ro và lợi ích của từng phương pháp.

Thực hiện các can thiệp thẩm mỹ: Thực hiện những ca phẫu thuật thẩm mỹ như nâng mũi, cắt mí mắt, hút mỡ, căng da mặt... Tiến hành một số thủ thuật không xâm lấn như tiêm filler, botox, trẻ hóa da bằng laser... Đảm bảo vô trùng và an toàn trong quá trình thực hiện thủ thuật.

Chăm sóc hậu phẫu: Theo dõi tình trạng và quá trình hồi phục của khách hàng sau phẫu thuật. Hướng dẫn khách hàng cách chăm sóc vết thương và sử dụng thuốc. Đánh giá kết quả phẫu thuật và thực hiện điều chỉnh cần thiết.

Nâng cao kỹ năng và bổ sung kiến thức chuyên môn: Theo dõi những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực thẩm mỹ. Tham gia các khóa học nâng cao và hội thảo chuyên môn để hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp. Nghiên cứu và ứng dụng những công nghệ thẩm mỹ mới vào thực tiễn.

Tạo dựng và duy trì những mối quan hệ với khách hàng: Hướng dẫn và đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình điều trị. Cung cấp thông tin và giải quyết mọi thắc mắc từ khách hàng. Xây dựng uy tín và giữ gìn mối quan hệ bền vững với khách hàng.



Lưu ý: Đây chỉ là mô tả cơ bản về công việc khi tuyển dụng bác sĩ thẩm mỹ, thực tế công việc có thể thay đổi tùy theo yêu cầu cụ thể của từng ca phẫu thuật và tình trạng sức khỏe của bệnh nhân.

Bác sĩ thẩm mỹ cần cung cấp giải pháp phù hợp để mang lại kết quả thẩm mỹ hoàn hảo và an toàn

5. Phân biệt bác sĩ thẩm mỹ tiểu phẫu và đại phẫu

Bác sĩ thẩm mỹ tiểu phẫu và đại phẫu đều đảm nhận những vai trò quan trọng trong lĩnh vực y tế, tuy nhiên mức độ can thiệp và quy trình thực hiện của họ lại khác biệt đáng kể. Trong khi tiểu phẫu thường chỉ yêu cầu các thủ thuật đơn giản, ít xâm lấn và ít rủi ro thì đại phẫu lại liên quan đến các ca mổ phức tạp, có thể ảnh hưởng đến các cơ quan quan trọng và đòi hỏi trình độ chuyên môn cao hơn.

Tiêu chí Bác sĩ thẩm mỹ tiểu phẫu Bác sĩ thẩm mỹ đại phẫu Phạm vi phẫu thuật Nhỏ, tác động lên vùng da hạn chế, thường không xâm lấn sâu, không yêu cầu gây mê toàn thân. Lớn, tác động lên nhiều vùng da, có thể xâm lấn sâu vào các mô, thường yêu cầu gây mê toàn thân. Loại thủ thuật Tiêm filler, botox, cắt mí mắt, nâng mũi, căng da mặt bằng chỉ, trị sẹo... Nâng ngực, hút mỡ, căng da bụng, phẫu thuật hàm mặt,... Kỹ thuật thực hiện Chủ yếu sử dụng các dụng cụ y tế nhỏ gọn, ít xâm lấn. Cần sử dụng các thiết bị phẫu thuật chuyên dụng, kỹ thuật phức tạp hơn. Thời gian hồi phục Nhanh, ít gây đau đớn, bệnh nhân có thể trở lại sinh hoạt bình thường sau vài ngày. Dài hơn, có thể gây đau đớn và sưng tấy, cần thời gian nghỉ dưỡng để hồi phục. Yêu cầu chuyên môn Kiến thức về giải phẫu thẩm mỹ, kỹ năng thực hành các thủ thuật nhỏ, khả năng tư vấn cho khách hàng. Kiến thức sâu rộng về giải phẫu, kỹ năng phẫu thuật cao, khả năng xử lý các tình huống phức tạp. Mức độ rủi ro Ít rủi ro, tỷ lệ biến chứng thấp, không gây nguy hiểm cho tính mạng. Cao hơn, có thể xảy ra các biến chứng như nhiễm trùng, chảy máu, sẹo lồi,... yêu cầu theo dõi lâu dài. Đối tượng bệnh nhân Phù hợp với những người muốn cải thiện vẻ bề ngoài một cách nhẹ nhàng, nhanh chóng. Phù hợp với những người muốn thay đổi lớn về ngoại hình, chấp nhận rủi ro cao hơn. Mức độ can thiệp Can thiệp ít, chủ yếu tác động lên bề mặt da. Can thiệp sâu, tác động đến các mô bên trong. Chi phí Chi phí thấp hơn, phù hợp với những ai muốn thay đổi nhẹ nhàng. Chi phí cao hơn vì yêu cầu phẫu thuật phức tạp và thời gian hồi phục dài.

Như vậy, từ bảng trên có thể thấy:

Bác sĩ thẩm mỹ tiểu phẫu: Thường thực hiện các thủ thuật đơn giản, ít xâm lấn, phục hồi nhanh. Tuy nhiên, yêu cầu về tính thẩm mỹ và sự tỉ mỉ rất cao. Mặc dù yêu cầu kỹ thuật không quá phức tạp, nhưng tính thẩm mỹ và sự tỉ mỉ trong từng chi tiết rất quan trọng để đảm bảo kết quả đẹp tự nhiên, tránh biến chứng và không để lại dấu vết rõ ràng.

Bác sĩ thẩm mỹ đại phẫu: Thực hiện các ca phẫu thuật phức tạp, đòi hỏi kỹ thuật cao và kinh nghiệm dày dặn. Mức độ rủi ro cao hơn nhưng hiệu quả mang lại cũng rõ rệt.Kết quả thẩm mỹ đại phẫu thường mang lại sự thay đổi rõ rệt, giúp cải thiện ngoại hình một cách bền vững và đáng kể.

Việc lựa chọn bác sĩ thẩm mỹ nào sẽ phụ thuộc vào mong muốn thay đổi diện mạo và khả năng tài chính của mỗi người. Những người mong muốn thay đổi nhẹ nhàng, không cần can thiệp sâu có thể lựa chọn bác sĩ thẩm mỹ tiểu phẫu, trong khi những ai mong muốn cải thiện ngoại hình một cách toàn diện và lâu dài có thể cân nhắc phẫu thuật đại phẫu.

Bác sĩ thẩm mỹ tiểu phẫu và đại phẫu có những khác biệt rõ ràng về phạm vi công việc, kỹ thuật, và yêu cầu chuyên môn

6. Yêu cầu công việc đối với việc làm bác sĩ thẩm mỹ

Khi tuyển dụng bác sĩ thẩm mỹ, những cơ sở làm đẹp thường tìm kiếm ứng viên có kỹ năng chuyên môn vững vàng và khả năng giao tiếp tốt. Công việc này yêu cầu sự kết hợp hoàn hảo giữa tay nghề kỹ thuật, khả năng thẩm mỹ và sự tận tâm với khách hàng, từ đó xây dựng niềm tin và uy tín trong nghề.

Kiến thức chuyên môn: Bác sĩ thẩm mỹ cần có bằng cấp từ những trường đại học y khoa uy tín và chuyên sâu về kỹ thuật thẩm mỹ. Yêu cầu này không chỉ đảm bảo bác sĩ có kiến thức vững chắc mà còn là tiền đề để cập nhật những phương pháp mới, nâng cao tay nghề và khả năng ứng dụng công nghệ thẩm mỹ hiện đại.

Kinh nghiệm lâm sàng: Kinh nghiệm thực tế trong việc điều trị và thực hiện các ca phẫu thuật thẩm mỹ là yếu tố quan trọng giúp bác sĩ nâng cao kỹ năng và đạt được kết quả điều trị an toàn, tự nhiên. Những bác sĩ có thâm niên trong nghề thường được khách hàng tin tưởng hơn nhờ vào sự thành thạo và khả năng giải quyết những tình huống bất ngờ.

Khả năng thẩm mỹ và nghệ thuật: Sự sáng tạo và mắt thẩm mỹ tinh tế là yếu tố không thể thiếu đối với một bác sĩ thẩm mỹ. Họ cần có khả năng đánh giá khuôn mặt, cơ thể và nhu cầu của khách hàng để tạo ra những thay đổi cân đối, hài hòa, mang lại vẻ đẹp tự nhiên mà khách hàng mong muốn.

Kỹ năng giao tiếp và ứng xử: Bác sĩ thẩm mỹ không chỉ là người thực hiện phẫu thuật mà còn là người tư vấn, giải thích và tạo sự yên tâm cho khách hàng. Kỹ năng giao tiếp tốt giúp bác sĩ hiểu rõ mong muốn của khách hàng và đưa ra các giải pháp hợp lý, đồng thời giúp họ cảm thấy thoải mái và tin tưởng hơn trong suốt quá trình điều trị.

Đạo đức nghề nghiệp và tính cẩn thận: Bác sĩ thẩm mỹ phải luôn đặt sự an toàn và lợi ích của khách hàng lên hàng đầu. Họ cần tỉ mỉ trong từng thao tác và có đạo đức nghề nghiệp vững vàng, đảm bảo rằng mọi quyết định trong quá trình điều trị đều vì sự an toàn và sức khỏe của khách hàng.

Những yêu cầu này không chỉ giúp bác sĩ thẩm mỹ thực hiện thành công các ca phẫu thuật mà còn đảm bảo họ xây dựng được uy tín trong ngành, tạo niềm tin vững chắc từ phía khách hàng. Bởi vì, sự thành công trong mỗi ca thẩm mỹ không chỉ phụ thuộc vào kỹ thuật mà còn liên quan đến khả năng tư vấn, hiểu biết về nhu cầu và mong muốn của khách hàng, cũng như khả năng giao tiếp để tạo sự an tâm.

Lưu ý: Đây chỉ là những yêu cầu tuyển dụng bác sĩ thẩm mỹ chung và mỗi cơ sở làm đẹp có thể có thêm những tiêu chí riêng tùy theo quy mô và yêu cầu công việc cụ thể.

Tuyển dụng bác sĩ thẩm mỹ yêu cầu những tiêu chuẩn rất cao

7. Khu vực tuyển dụng bác sĩ ngoại khoa nhiều nhất

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng bác sĩ thẩm mỹ đang gia tăng mạnh mẽ tại nhiều thành phố lớn. Những khu vực như Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng và Đồng Nai,... tập trung nhiều cơ sở thẩm mỹ, bệnh viện và phòng khám chuyên khoa, cơ sở làm đẹp, tạo ra một thị trường việc làm rộng mở cho đội ngũ bác sĩ có tay nghề cao.

7.1. Việc làm bác sĩ thẩm mỹ tại Hà Nội

Hà Nội sở hữu hệ thống bệnh viện lớn, đa khoa và hàng loạt cơ sở y tế tư nhân, cơ sở làm đẹp phát triển, luôn là địa điểm hấp dẫn trong thị trường tuyển dụng bác sĩ thẩm mỹ. Thành phố này không chỉ tập trung nhiều bệnh viện tuyến trung ương mà còn có những bệnh viện tư nhân quốc tế với cơ sở vật chất hiện đại, tạo điều kiện làm việc tốt.

Cơ hội việc làm Hà Nội ngành thẩm mỹ thường đa dạng, với mức lương và phúc lợi cạnh tranh. Ngoài ra, Hà Nội còn là nơi hội tụ của nhiều chương trình đào tạo và phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực thẩm mỹ, tạo ra cơ hội học hỏi và thăng tiến cho các bác sĩ.

7.2. Việc làm bác sĩ thẩm mỹ tại TP. HCM

Nhu cầu tuyển dụng việc làm TP. HCM luôn ở mức cao nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của các trung tâm thẩm mỹ lớn, bệnh viện và phòng khám chuyên sâu. TP.HCM không chỉ là trung tâm kinh tế mà còn là đầu mối giao thương, thu hút nhiều bệnh viện lớn, các trung tâm y tế quốc tế và cơ sở khám chữa bệnh tư nhân.

Sự xuất hiện và phát triển của các cơ sở này đã tạo ra môi trường cạnh tranh gay gắt trong ngành thẩm mỹ, từ đó làm gia tăng nhu cầu tuyển dụng bác sĩ thẩm mỹ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. Thị trường TP.HCM tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho đội ngũ bác sĩ ngoại khoa có trình độ chuyên môn cao.

7.3. Việc làm bác sĩ thẩm mỹ tại Đà Nẵng

Hàng loạt cơ sở y tế và thẩm mỹ tại Đà Nẵng đang mở rộng và cần tuyển dụng bác sĩ thẩm mỹ có chuyên môn cao để đáp ứng nhu cầu của du khách và người dân địa phương. Bác sĩ thẩm mỹ tại đây có thể làm việc tại những bệnh viện lớn hoặc các trung tâm thẩm mỹ, với yêu cầu về tay nghề chuyên môn và khả năng giao tiếp tốt.

Đặc biệt, với sự phát triển của ngành du lịch và thẩm mỹ, bác sĩ thẩm mỹ còn có cơ hội việc làm Đà Nẵng trong môi trường quốc tế, tiếp xúc với nhiều khách hàng từ các quốc gia khác nhau, nâng cao tay nghề và mở rộng mối quan hệ nghề nghiệp.

Nhu cầu tuyển dụng bác sĩ thẩm mỹ ngày càng gia tăng tại nhiều khu vực

7.4. Việc làm bác sĩ thẩm mỹ tại Đồng Nai

Mặc dù không sôi động như những thành phố lớn, Đồng Nai vẫn là một khu vực có nhu cầu tuyển dụng bác sĩ thẩm mỹ ổn định. Nhiều cơ sở thẩm mỹ tại Đồng Nai phục vụ cho đối tượng khách hàng đa dạng, từ người dân địa phương đến những khách hàng từ một số tỉnh thành lân cận.

Do đó, việc làm Đồng Nai yêu cầu cần có kinh nghiệm và kỹ năng cao để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng dịch vụ thẩm mỹ.

8. Những bệnh viện thẩm mỹ nổi tiếng nhất hiện nay

Với nhu cầu tuyển dụng bác sĩ thẩm mỹ ngày càng gia tăng, nhiều bệnh viện thẩm mỹ lớn trên cả nước đang tìm kiếm bác sĩ có chuyên môn và kinh nghiệm. Những cơ sở này yêu cầu ứng viên có tay nghề cao và khả năng làm việc trong môi trường hiện đại. Mức lương và đãi ngộ hấp dẫn cùng cơ hội phát triển nghề nghiệp tại nhiều khu vực thành phố lớn khiến đây là cơ hội lý tưởng cho những bác sĩ thẩm mỹ.

Bệnh viện Địa chỉ Thông tin liên hệ Bệnh viện thẩm mỹ Thu Cúc Cơ sở 1 1: Số 1B Yết Kiêu, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cơ sở 2: Số 218 Điện Biên Phủ, Q. 3, TP.HCM Website: https://thammythucuc.vn/

Hotline: 1900 1920 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Số 458 Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội Website: https://www.vinmec.com/

Hotline: 024 3974 3556 Thẩm mỹ Bệnh viện Hồng Ngọc Số 55 Yên Ninh P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, Hà Nội Website: https://hongngochospital.vn/

Hotline: 024 3927 5568 1900 636 555

Bệnh viện thẩm mỹ KANGNAM Số 190 Đ. Trường Chinh, Khương Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

Số 666 CM Tháng 8, Q. Tân Bình, TP. HCM

Số 293 đường Hùng Vương, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng

Số 28 Lý Tự Trọng, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Số 103 Nguyễn Trãi, Ba Đình, TP. Thanh Hóa

Số 26 đường Lê Thánh Tông, Thắng Lợi, Buôn Ma Thuột

Số 148 đường Nguyễn Văn Cừ, Hưng Phúc, TP. Vinh, Nghệ An

Số 08 đường D9, Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương Website: https://benhvienthammykangnam.com.vn/

Hotline: 1900.6466 Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Số 01 Trần Hưng Đạo, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội Website: https://www.benhvien108.vn/

Hotline: 096.775.1616 069.572400



Tuyển dụng bác sĩ thẩm mỹ tại các bệnh viện thẩm mỹ uy tín ngày càng cao

9. Trường đào tạo bác sĩ thẩm mỹ uy tín nhất hiện nay

Trong bối cảnh tuyển dụng bác sĩ thẩm mỹ đang trở nên sôi động, top trường đào tạo uy tín đang trở thành lựa chọn chính cho những ai muốn phát triển nghề nghiệp trong ngành này. Những cơ sở đào tạo chất lượng không chỉ giúp học viên nắm vững kiến thức chuyên môn mà còn tạo cơ hội việc làm trong các bệnh viện, trung tâm thẩm mỹ với mức lương cao và chế độ đãi ngộ tốt.

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024) Hà Nội Trường Đại học Y Hà Nội Y khoa B00 28.27 15.000.000 - 55.200.000 VNĐ/tháng Học viện Quân Y Bác sĩ đa khoa A00; B00 27.49 (nữ, miền Bắc) 25.75 (nam, miền Nam) 14.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng Trường Đại học Y dược Huế Y khoa B00 26.3 Huế Y khoa (Xét kết hợp CC tiếng Anh quốc tế) B00 25.5 48.900.000 VNĐ/tháng TP.HCM Trường Đại học Y - Dược TP.HCM Y khoa B00 27.8 46.000.000 - 84.700.000 VNĐ/tháng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Y khoa B00 26.57 41.800.000 - 55.200.000 VNĐ/tháng

Top trường đào tạo bác sĩ thẩm mỹ uy tín trên cả nước

10. Những bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng nhất hiện nay

Khi nhu cầu phẫu thuật thẩm mỹ tăng mạnh, các cơ sở làm đẹp không chỉ chú trọng đến hệ thống máy móc hiện đại mà còn đặc biệt chú trọng tuyển dụng bác sĩ thẩm mỹ có tay nghề cao. Để đảm bảo kết quả an toàn và đạt được hiệu quả như mong muốn, đội ngũ bác sĩ với chuyên môn vững vàng chính là yếu tố quan trọng không thể thiếu trong những trung tâm thẩm mỹ uy tín.

Tên cơ sở thẩm mỹ Bác sĩ Khoa/công việc Địa chỉ Thông tin liên hệ Thẩm mỹ Như Hoa Tiến sĩ Tống Hải Nâng ngực

Nâng mũi Số 24 Trung Hòa, Q. Cầu Giấy - Hà Nội Website:

Hotline: Thẩm mỹ Hoàng Tuấn Tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Tuấn Nâng ngực

Nâng mũi

Thẩm mỹ mắt

Độn cằm Số 1/487 Hoàng Quốc Việt, Q. Cầu Giấy, Hà Nội. Website: https://drhoangtuan.vn/

Hotline 0961888656 0902858616 0856452886 0942818616

Bệnh Viện Thẩm Mỹ Gangwhoo Bác sĩ Phùng Mạnh Cường Nâng mũi S-line

Phẫu thuật hàm móm, hàm hô

Hút mỡ Lipo Ultrasound

Nâng ngực nội soi Ergonomic Số 576-578 Cộng Hòa, P. 13, Q. Tân Bình, TP. HCM Website: https://benhviengangwhoo.com

Hotline: 0961 514 343 Bệnh viện Thẩm mỹ Á Âu Bác sĩ Phan Thanh Hào Xóa nhăn

Nâng cơ

Hút mỡ nội soi bằng Laser Pharaon Lipo

Thon gọn khuôn mặt Số 32D đường Thủ Khoa Huân, P. Bến Thành, Q.1, TP. HCM Website: www.benhvienaau.vn/

Hotline: 19006 33030 0906 808 864

BV thẩm mỹ JW Hàn Quốc ThS. Bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung Nâng mũi

Gọt hàm

Nhấn mí

Nâng ngực

Hút mỡ Số 46-48-50 Tôn Thất Tùng, P. Bến Thành, Quận 1, TP.HCM Website: https://thammyhanquoc.vn/

Hotline: 09 6868 1111

Nhu cầu tuyển dụng bác sĩ thẩm mỹ sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, mở ra cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn cho những ai theo đuổi ngành này. Đặc biệt, tỷ lệ tăng trưởng ngành thẩm mỹ nội khoa toàn cầu lên đến 15,4% hàng năm, cho thấy tiềm năng lớn cho sự phát triển của nghề này trong tương lai gần. Với mức thu nhập cao từ 15.000.000 - 120.000.000 VNĐ/tháng và cơ hội thăng tiến, nghề bác sĩ thẩm mỹ đang thu hút nhiều người trẻ.