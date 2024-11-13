Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 60 Triệu

Mức lương 30 - 60 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: M38 Tôn Đức Thắng, TP. Phan Thiết, Phan Thiết ...và 6 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Bác sĩ thẩm mỹ Với Mức Lương 30 - 60 Triệu

Thực hiện công tác khám, tư vấn dịch vụ phù hợp cho khách

Thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ nội khoa (tiêm filler, botox, meso, căng chỉ, ..)

Đảm bảo thực hiện đúng quy trình chăm sóc da, phác đồ điều trị được Công ty đào tạo và chuyển giao

Phối hợp với quản lý, nhân viên Spa với các chi nhánh ghi nhận, theo dõi và báo cáo kết quả điều trị của khách hàng qua từng đợt điều trị nhằm đánh giá kết quả thực hiện làm cơ sở tư vấn

Với Mức Lương 30 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính : Nam/Nữ

Kinh nghiệm: từ 02 năm kinh nghiệm (thành thạo tiêm filler, botox, meso, căng chỉ)

Bác sỹ đa khoa mong muốn phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực thẩm mỹ

Ưu tiên bác sĩ chuyên khoa da liễu, thẩm mỹ

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại Bệnh viện da liễu, thẩm mỹ viện

Ngoại hình dễ nhìn, da mặt đẹp, khả năng tư vấn cho khách tốt

Đi công tác được

Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập lên đến 60tr/ tháng

Cụ thể trao đổi trong buổi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin