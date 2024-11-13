Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 60 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ thẩm mỹ Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Mức lương
30 - 60 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: M38 Tôn Đức Thắng, TP. Phan Thiết, Phan Thiết ...và 6 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Bác sĩ thẩm mỹ Với Mức Lương 30 - 60 Triệu
Thực hiện công tác khám, tư vấn dịch vụ phù hợp cho khách
Thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ nội khoa (tiêm filler, botox, meso, căng chỉ, ..)
Đảm bảo thực hiện đúng quy trình chăm sóc da, phác đồ điều trị được Công ty đào tạo và chuyển giao
Phối hợp với quản lý, nhân viên Spa với các chi nhánh ghi nhận, theo dõi và báo cáo kết quả điều trị của khách hàng qua từng đợt điều trị nhằm đánh giá kết quả thực hiện làm cơ sở tư vấn
Với Mức Lương 30 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính : Nam/Nữ
Kinh nghiệm: từ 02 năm kinh nghiệm (thành thạo tiêm filler, botox, meso, căng chỉ)
Bác sỹ đa khoa mong muốn phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực thẩm mỹ
Ưu tiên bác sĩ chuyên khoa da liễu, thẩm mỹ
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại Bệnh viện da liễu, thẩm mỹ viện
Ngoại hình dễ nhìn, da mặt đẹp, khả năng tư vấn cho khách tốt
Đi công tác được
Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập lên đến 60tr/ tháng
Cụ thể trao đổi trong buổi phỏng vấn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
