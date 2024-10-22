Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BEAUTY LEGENDS - VIỆN THẨM MỸ SHINHAN BEAUTY CENTER VĨNH LONG làm việc tại Vĩnh Long thu nhập 80 - 200 Triệu

Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BEAUTY LEGENDS - VIỆN THẨM MỸ SHINHAN BEAUTY CENTER VĨNH LONG làm việc tại Vĩnh Long thu nhập 80 - 200 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BEAUTY LEGENDS - VIỆN THẨM MỸ SHINHAN BEAUTY CENTER VĨNH LONG
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BEAUTY LEGENDS - VIỆN THẨM MỸ SHINHAN BEAUTY CENTER VĨNH LONG

Bác sĩ thẩm mỹ

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ thẩm mỹ Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BEAUTY LEGENDS - VIỆN THẨM MỸ SHINHAN BEAUTY CENTER VĨNH LONG

Mức lương
80 - 200 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Vĩnh Long: 149/35 Bành Văn Trân, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Bác sĩ thẩm mỹ Với Mức Lương 80 - 200 Triệu

Khám, tư vấn chuyên sâu các dịch vụ về phẫu thuật thẩm mỹ cho khách hàng. Trực tiếp thực hiện các ca phẫu thuật thẩm mỹ mắt, mũi, môi, ngực, ...cho khách hàng. Thăm khám khách hàng sau phẫu thuật. Tham gia hội chẩn mổ với các BS khác khi khách hàng có diễn biến phức tạp. Tham gia đánh giá định kỳ rút kinh nghiệm chuyên môn trong khoa/phòng. Tham gia hoạt động của Phòng theo quy định của Công ty. Tham gia trực thường trú, làm báo cáo giao ban hàng tuần theo sự phân công của trưởng khoa. Tư vấn tham mưu cho Trưởng khoa về công tác xây dựng, hoàn thiện quy trình, chuyên môn trong khoa. Có thể gom khách để phẫu thuật (thỏa thuận) hoặc làm Parttime
Khám, tư vấn chuyên sâu các dịch vụ về phẫu thuật thẩm mỹ cho khách hàng.
Trực tiếp thực hiện các ca phẫu thuật thẩm mỹ mắt, mũi, môi, ngực, ...cho khách hàng.
Thăm khám khách hàng sau phẫu thuật.
Tham gia hội chẩn mổ với các BS khác khi khách hàng có diễn biến phức tạp.
Tham gia đánh giá định kỳ rút kinh nghiệm chuyên môn trong khoa/phòng.
Tham gia hoạt động của Phòng theo quy định của Công ty.
Tham gia trực thường trú, làm báo cáo giao ban hàng tuần theo sự phân công của trưởng khoa.
Tư vấn tham mưu cho Trưởng khoa về công tác xây dựng, hoàn thiện quy trình, chuyên môn trong khoa.
Có thể gom khách để phẫu thuật (thỏa thuận) hoặc làm Parttime

Với Mức Lương 80 - 200 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có bằng cấp liên quan đến thẩm mỹ. Có tối thiểu 02 năm làm BS phẫu thuật thẩm mỹ. Giao tiếp tốt, tự tin, có khả năng nắm bắt công việc nhanh. Có định hướng theo chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ và gắn bó lâu dài với Công ty. Có chứng chỉ hành nghề , ưu tiên Bác sĩ có chứng chỉ hành nghề 36 - 54 tháng
Có bằng cấp liên quan đến thẩm mỹ.
Có tối thiểu 02 năm làm BS phẫu thuật thẩm mỹ.
Giao tiếp tốt, tự tin, có khả năng nắm bắt công việc nhanh.
Có định hướng theo chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ và gắn bó lâu dài với Công ty.
Có chứng chỉ hành nghề , ưu tiên Bác sĩ có chứng chỉ hành nghề 36 - 54 tháng

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BEAUTY LEGENDS - VIỆN THẨM MỸ SHINHAN BEAUTY CENTER VĨNH LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, thưởng theo năng lực, thưởng lễ tết Hưởng đầy đủ chế độ lao động, bảo hiểm theo quy định nhà nước. Đi du lịch hàng năm Thưởng Lễ/Tết, thưởng lương tháng 13, sinh nhật cá nhân, ... Nhiều chế độ Phúc lợi, đãi ngộ ưu tiên cho Bác sĩ
Mức lương hấp dẫn, thưởng theo năng lực, thưởng lễ tết
Hưởng đầy đủ chế độ lao động, bảo hiểm theo quy định nhà nước.
Đi du lịch hàng năm
Thưởng Lễ/Tết, thưởng lương tháng 13, sinh nhật cá nhân, ...
Nhiều chế độ Phúc lợi, đãi ngộ ưu tiên cho Bác sĩ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BEAUTY LEGENDS - VIỆN THẨM MỸ SHINHAN BEAUTY CENTER VĨNH LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BEAUTY LEGENDS - VIỆN THẨM MỸ SHINHAN BEAUTY CENTER VĨNH LONG

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BEAUTY LEGENDS - VIỆN THẨM MỸ SHINHAN BEAUTY CENTER VĨNH LONG

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 59/1 Đường Phạm Thái Bường, Khóm 4, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-bac-si-tham-my-thu-nhap-80-200-trieu-toan-thoi-gian-tai-vinh-long-job220972
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EMPIRE GLOBAL INVESTMENTS
Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ CÔNG TY CỔ PHẦN EMPIRE GLOBAL INVESTMENTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN EMPIRE GLOBAL INVESTMENTS
Hạn nộp: 15/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 20 - 40 Triệu
Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Hạn nộp: 03/05/2025
Khánh Hòa Đà Nẵng Đã hết hạn 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 30 - 50 Triệu
Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Hạn nộp: 31/03/2025
Đà Nẵng Cà Mau Đắk Lắk Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Đã hết hạn 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 20 Triệu
Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Hạn nộp: 31/03/2025
Đà Nẵng Cà Mau Thừa Thiên Huế Đắk Lắk Bình Thuận Khánh Hòa Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MEDIVA VIỆT NAM
Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MEDIVA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 80 Triệu
CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MEDIVA VIỆT NAM
Hạn nộp: 12/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 80 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Tnhh Một Thành Viên Paragon Premium Aesthetic Services
Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ Công Ty Tnhh Một Thành Viên Paragon Premium Aesthetic Services làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu
Công Ty Tnhh Một Thành Viên Paragon Premium Aesthetic Services
Hạn nộp: 29/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 30 - 31 Triệu
Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Hạn nộp: 22/01/2025
Khánh Hòa Cà Mau Đắk Lắk Thừa Thiên Huế Bình Thuận Quảng Bình Quảng Trị Đà Nẵng Đã hết hạn 30 - 30.5 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Tnhh Một Thành Viên Paragon Premium Aesthetic Services
Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ Công Ty Tnhh Một Thành Viên Paragon Premium Aesthetic Services làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 20 - 30 Triệu
Công Ty Tnhh Một Thành Viên Paragon Premium Aesthetic Services
Hạn nộp: 14/01/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA
Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA
Hạn nộp: 04/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 100 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEDIC GROUP
Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEDIC GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 80 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEDIC GROUP
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Hải Phòng Vĩnh Phúc Đồng Nai Bình Dương Quảng Ninh Bắc Ninh Cần Thơ Nghệ An Đà Nẵng Thái Nguyên Đã hết hạn 30 - 80 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EMPIRE GLOBAL INVESTMENTS
Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ CÔNG TY CỔ PHẦN EMPIRE GLOBAL INVESTMENTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN EMPIRE GLOBAL INVESTMENTS
Hạn nộp: 15/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 20 - 40 Triệu
Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Hạn nộp: 03/05/2025
Khánh Hòa Đà Nẵng Đã hết hạn 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 30 - 50 Triệu
Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Hạn nộp: 31/03/2025
Đà Nẵng Cà Mau Đắk Lắk Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Đã hết hạn 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 20 Triệu
Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Hạn nộp: 31/03/2025
Đà Nẵng Cà Mau Thừa Thiên Huế Đắk Lắk Bình Thuận Khánh Hòa Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MEDIVA VIỆT NAM
Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MEDIVA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 80 Triệu
CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MEDIVA VIỆT NAM
Hạn nộp: 12/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 80 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Tnhh Một Thành Viên Paragon Premium Aesthetic Services
Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ Công Ty Tnhh Một Thành Viên Paragon Premium Aesthetic Services làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu
Công Ty Tnhh Một Thành Viên Paragon Premium Aesthetic Services
Hạn nộp: 29/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 30 - 31 Triệu
Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Hạn nộp: 22/01/2025
Khánh Hòa Cà Mau Đắk Lắk Thừa Thiên Huế Bình Thuận Quảng Bình Quảng Trị Đà Nẵng Đã hết hạn 30 - 30.5 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Tnhh Một Thành Viên Paragon Premium Aesthetic Services
Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ Công Ty Tnhh Một Thành Viên Paragon Premium Aesthetic Services làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 20 - 30 Triệu
Công Ty Tnhh Một Thành Viên Paragon Premium Aesthetic Services
Hạn nộp: 14/01/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA
Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA
Hạn nộp: 04/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 100 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEDIC GROUP
Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEDIC GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 80 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEDIC GROUP
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Hải Phòng Vĩnh Phúc Đồng Nai Bình Dương Quảng Ninh Bắc Ninh Cần Thơ Nghệ An Đà Nẵng Thái Nguyên Đã hết hạn 30 - 80 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất