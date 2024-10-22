Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BEAUTY LEGENDS - VIỆN THẨM MỸ SHINHAN BEAUTY CENTER VĨNH LONG làm việc tại Vĩnh Long thu nhập 80 - 200 Triệu

Mức lương 80 - 200 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Vĩnh Long: 149/35 Bành Văn Trân, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Bác sĩ thẩm mỹ Với Mức Lương 80 - 200 Triệu

Khám, tư vấn chuyên sâu các dịch vụ về phẫu thuật thẩm mỹ cho khách hàng. Trực tiếp thực hiện các ca phẫu thuật thẩm mỹ mắt, mũi, môi, ngực, ...cho khách hàng. Thăm khám khách hàng sau phẫu thuật. Tham gia hội chẩn mổ với các BS khác khi khách hàng có diễn biến phức tạp. Tham gia đánh giá định kỳ rút kinh nghiệm chuyên môn trong khoa/phòng. Tham gia hoạt động của Phòng theo quy định của Công ty. Tham gia trực thường trú, làm báo cáo giao ban hàng tuần theo sự phân công của trưởng khoa. Tư vấn tham mưu cho Trưởng khoa về công tác xây dựng, hoàn thiện quy trình, chuyên môn trong khoa. Có thể gom khách để phẫu thuật (thỏa thuận) hoặc làm Parttime

Với Mức Lương 80 - 200 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có bằng cấp liên quan đến thẩm mỹ. Có tối thiểu 02 năm làm BS phẫu thuật thẩm mỹ. Giao tiếp tốt, tự tin, có khả năng nắm bắt công việc nhanh. Có định hướng theo chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ và gắn bó lâu dài với Công ty. Có chứng chỉ hành nghề , ưu tiên Bác sĩ có chứng chỉ hành nghề 36 - 54 tháng

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BEAUTY LEGENDS - VIỆN THẨM MỸ SHINHAN BEAUTY CENTER VĨNH LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, thưởng theo năng lực, thưởng lễ tết Hưởng đầy đủ chế độ lao động, bảo hiểm theo quy định nhà nước. Đi du lịch hàng năm Thưởng Lễ/Tết, thưởng lương tháng 13, sinh nhật cá nhân, ... Nhiều chế độ Phúc lợi, đãi ngộ ưu tiên cho Bác sĩ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BEAUTY LEGENDS - VIỆN THẨM MỸ SHINHAN BEAUTY CENTER VĨNH LONG

