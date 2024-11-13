Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đống Đa

Mô Tả Công Việc Bác sĩ thẩm mỹ Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các ca phẫu thuật thẩm mỹ như: nâng ngực, hút mỡ, căng da, nâng mũi, cắt mí, và các dịch vụ thẩm mỹ khác theo yêu cầu của khách hàng.

Tư vấn, thăm khám và đánh giá tình trạng khách hàng trước khi phẫu thuật, đưa ra phương án tối ưu và an toàn nhất.

Đảm bảo chất lượng và tính thẩm mỹ cao trong các ca phẫu thuật, đồng thời tuân thủ quy trình an toàn y tế.

Theo dõi và hỗ trợ chăm sóc hậu phẫu cho khách hàng, đảm bảo quá trình hồi phục diễn ra thuận lợi.

Cập nhật, áp dụng các phương pháp và công nghệ mới trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Y khoa và có Chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực Phẫu thuật Thẩm mỹ.

Thành thạo các dịch vụ thẩm mỹ như: hút mỡ, nâng ngực, căng da, nâng mũi,...

Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ , Độ tuổi: 1987-1995

Ngoại hình ưa nhìn, tạo thiện cảm, phong cách làm việc chuyên nghiệp.

Tư duy thẩm mỹ tốt, chú trọng đến từng chi tiết và kết quả sau phẫu thuật.

Kỹ năng giao tiếp, tư vấn tốt, khả năng thuyết phục và tạo niềm tin cho khách hàng.

Tận tâm với nghề, có tinh thần học hỏi và phát triển bản thân.

Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND Thì Được Hưởng Những Gì

1. Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực;

2. Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại với đầy đủ trang thiết bị hỗ trợ.

3. Cơ hội tham gia đào tạo, nâng cao chuyên môn và cập nhật các kỹ thuật thẩm mỹ mới nhất.

4. Hỗ trợ ăn trưa, chăm sóc sức khỏe, và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND

