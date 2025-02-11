Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 40 Trường Chinh, P. Xuân Phú, TP. Huế, TP Huế ...và 3 địa điểm khác, Quận Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Bác sĩ thẩm mỹ Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Thực hiện công tác khám, tư vấn dịch vụ phù hợp cho khách, thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ nội khoa.

Đảm bảo thực hiện đúng quy trình chăm sóc da, phác đồ điều trị được Công ty đào tạo và chuyển giao.

Phối hợp với quản lý, nhân viên spa với các chi nhánh ghi nhận, theo dõi và báo cáo kết quả điều trị của khách hàng qua từng đợt điều trị nhằm đánh giá kết quả thực hiện làm cơ sở tư vấn

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: từ 02 năm kinh nghiệm vị trí tương đương

Ngoại hình dễ nhìn, da mặt đẹp, khả năng tư vấn cho khách tốt

Ưu tiên: Bác sĩ đa khoa mong muốn phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực thẩm mỹ, bác sĩ chuyên khoa da liễu, thẩm mỹ, có kinh nghiệm làm việc tại Bệnh viện da liễu, thẩm mỹ viện.

Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc: 2 tháng 85% lương cơ bản + (Hoa hồng, thưởng,...)

Chính thức: Thu nhập từ 30.000.000 VNĐ/tháng (chi tiết trao đổi tại buổi phỏng vấn)

PHÚC LỢI KHÁC:

Giao lưu kết nối nội bộ và các hoạt động sinh nhật, YEP, team-building nội bộ hàng năm.

Thưởng tháng 13 theo năng lực và quy định công ty.

Chính sách lễ tết theo quy định công ty.

Chính sách đào tạo nâng cao năng lực và lộ trình thăng tiến phát triển lâu dài

Cơ hội thăng tiến và tiềm năng phát triển cá nhân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin