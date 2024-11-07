Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA THẨM MỸ TIẾN SĨ BÁC SĨ NGUYỄN THÀNH NHÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ thẩm mỹ Tại PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA THẨM MỸ TIẾN SĨ BÁC SĨ NGUYỄN THÀNH NHÂN
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 4 Hưng Long, Phường 6, Quận 10
Mô Tả Công Việc Bác sĩ thẩm mỹ Với Mức Lương Thỏa thuận
Được đào tạo & làm việc trực tiếp cùng Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Thành Nhân - là một trong những Bác sĩ hàng đầu hiện nay, với hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tạo Hình Thẩm mỹ
Thực hiện các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ.
Đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cao trong quy trình chăm sóc khách hàng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ.
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm mỹ (ưu tiên nhưng không bắt buộc).
Tinh thần học hỏi, thái độ làm việc tích cực, đam mê với ngành thẩm mỹ.
Tại PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA THẨM MỸ TIẾN SĨ BÁC SĨ NGUYỄN THÀNH NHÂN Thì Được Hưởng Những Gì
Lương hấp dẫn theo năng lực & kinh nghiệm.
Cơ hội được đào tạo kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực Tạo hình Thẩm mỹ.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ sở vật chất & trang thiết bị hiện đại.
Du lịch hằng năm trong & ngoài nước.
Ứng tuyển ngay để gia nhập đội ngũ chuyên gia thẩm mỹ hàng đầu.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA THẨM MỸ TIẾN SĨ BÁC SĨ NGUYỄN THÀNH NHÂN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
