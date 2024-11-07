Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA THẨM MỸ TIẾN SĨ BÁC SĨ NGUYỄN THÀNH NHÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 4 Hưng Long, Phường 6, Quận 10

Mô Tả Công Việc Bác sĩ thẩm mỹ Với Mức Lương Thỏa thuận

Được đào tạo & làm việc trực tiếp cùng Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Thành Nhân - là một trong những Bác sĩ hàng đầu hiện nay, với hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tạo Hình Thẩm mỹ

Thực hiện các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ.

Đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cao trong quy trình chăm sóc khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm mỹ (ưu tiên nhưng không bắt buộc).

Tinh thần học hỏi, thái độ làm việc tích cực, đam mê với ngành thẩm mỹ.

Tại PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA THẨM MỸ TIẾN SĨ BÁC SĨ NGUYỄN THÀNH NHÂN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hấp dẫn theo năng lực & kinh nghiệm.

Cơ hội được đào tạo kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực Tạo hình Thẩm mỹ.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ sở vật chất & trang thiết bị hiện đại.

Du lịch hằng năm trong & ngoài nước.

Ứng tuyển ngay để gia nhập đội ngũ chuyên gia thẩm mỹ hàng đầu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA THẨM MỸ TIẾN SĨ BÁC SĨ NGUYỄN THÀNH NHÂN

