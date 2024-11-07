Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA THẨM MỸ TIẾN SĨ BÁC SĨ NGUYỄN THÀNH NHÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA THẨM MỸ TIẾN SĨ BÁC SĨ NGUYỄN THÀNH NHÂN
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
Bác sĩ thẩm mỹ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 4 Hưng Long, Phường 6, Quận 10

Được đào tạo & làm việc trực tiếp cùng Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Thành Nhân - là một trong những Bác sĩ hàng đầu hiện nay, với hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tạo Hình Thẩm mỹ
Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Thành Nhân - là một trong những Bác sĩ hàng đầu hiện nay,
Thực hiện các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ.
Đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cao trong quy trình chăm sóc khách hàng.
chăm sóc khách hàng

Có CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ.
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm mỹ (ưu tiên nhưng không bắt buộc).
Tinh thần học hỏi, thái độ làm việc tích cực, đam mê với ngành thẩm mỹ.

Lương hấp dẫn theo năng lực & kinh nghiệm.
Cơ hội được đào tạo kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực Tạo hình Thẩm mỹ.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ sở vật chất & trang thiết bị hiện đại.
Du lịch hằng năm trong & ngoài nước.
Ứng tuyển ngay để gia nhập đội ngũ chuyên gia thẩm mỹ hàng đầu.

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA THẨM MỸ TIẾN SĨ BÁC SĨ NGUYỄN THÀNH NHÂN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 4 HƯNG LONG, PHƯỜNG 6, QUẬN 10, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

