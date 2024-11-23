Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 3B làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 3B làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 3B
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 3B

Bác sĩ thẩm mỹ

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ thẩm mỹ Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 3B

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 8, ngõ 26 Hoàng Cầu, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Bác sĩ thẩm mỹ Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện thăm khám (trực tiếp/online) và tư vấn điều trị các bệnh lý thuộc chuyên ngành da liễu (trứng cá, rám má, sẹo, rụng tóc, viêm da và các bệnh da, tóc, móng các bệnh da liễu khác).
Thực hiện thăm khám tình trạng da và tư vấn các phương pháp thẩm mỹ da.
Thực hiện thăm khám và tư vấn xử trí các tai biến biến chứng thẩm mỹ.
Kê đơn thuốc và tư vấn các dịch vụ/ liệu trình và sản phẩm chăm sóc.
Thực hiện các thủ thuật điều trị và thẩm mỹ: laser, lăn kim, mesotherapy, filler, botox, căng chỉ... theo liệu trình.
Theo dõi đáp ứng, tiến triển và kết quả điều trị.
Thực hiện hồ sơ bệnh án, nhật ký điều trị của bệnh nhân và lịch hẹn tái khám.
Lên kế hoạch y học toàn diện
Xây dựng kế hoạch và thực hiện đào tạo nội bộ về các sản phẩm và thủ thuật có tại phòng khám
Tham gia xây dựng và thực hiện các khóa đào tạo (học viện đào tạo)
Tham gia xây dựng các bài giảng chuyên môn – kỹ thuật cho đi kèm các sản phẩm của nhãn hàng
Xây dựng các quy trình chuyên môn tại phòng khám.
Phối hợp với các bộ phận khác để xây dựng các nội dung trên mạng xã hội
Xây dựng bài truyền thông cho cộng đồng về các vấn đề da liễu thường gặp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Bác sĩ chuyên khoa da liễu có Chứng chỉ hành nghề Da liễu
Kinh nghiệm: Biết sử dụng các máy móc, công nghệ hiện đại trong việc điều trị bệnh lý, thẩm mỹ da. Nắm bắt các xu hướng, hình mẫu mới nhất trong việc làm đẹp trên toàn cầu. Các thủ thuật thẩm mỹ không xâm lấn hoặc xâm lấn tối thiểu
Kỹ năng: Thực hiện tốt các kỹ thuật điều trị bằng laser, RF, HIFU, chỉ, filler, botox... Kỹ năng tư vấn, khám và đưa ra phác đồ điều trị cho từng bệnh nhân Kỹ năng thuyết trình Kỹ năng giao tiếp Kỹ năng làm việc nhóm
Năng lực phẩm chất: Tư vấn, khám , điều trị các bệnh lý da liễu và thẩm mỹ Đạo đức tốt, thật thà , thẳng thắn, yêu thương
Ngoại hình: Làn da đẹp, ngoại hình ưa nhìn, phong thái nhẹ nhàng

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 3B Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập gồm: LCB + lương hiệu suất + thưởng khác (tùy theo CCL bộ phận)
Thưởng lễ, Tết và lương tháng 13 theo quy định công ty
Tháng nghỉ 4 ngày
Chăm sóc sức khỏe làn da
Tham gia BHXH
Tham gia các hoạt động teambuilding, gắn kết, văn hóa nội bộ
Phòng khám uy tín đội ngũ Bác sĩ hàng đầu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 3B

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 3B

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 3B

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 39, ngách 13 ngõ 515 đường Hoàng Hoa Thám - Phường Vĩnh Phúc - Quận Ba Đình - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-bac-si-da-lieu-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job255598
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EMPIRE GLOBAL INVESTMENTS
Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ CÔNG TY CỔ PHẦN EMPIRE GLOBAL INVESTMENTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN EMPIRE GLOBAL INVESTMENTS
Hạn nộp: 15/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 20 - 40 Triệu
Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Hạn nộp: 03/05/2025
Khánh Hòa Đà Nẵng Đã hết hạn 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 30 - 50 Triệu
Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Hạn nộp: 31/03/2025
Đà Nẵng Cà Mau Đắk Lắk Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Đã hết hạn 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 20 Triệu
Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Hạn nộp: 31/03/2025
Đà Nẵng Cà Mau Thừa Thiên Huế Đắk Lắk Bình Thuận Khánh Hòa Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MEDIVA VIỆT NAM
Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MEDIVA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 80 Triệu
CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MEDIVA VIỆT NAM
Hạn nộp: 12/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 80 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Tnhh Một Thành Viên Paragon Premium Aesthetic Services
Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ Công Ty Tnhh Một Thành Viên Paragon Premium Aesthetic Services làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu
Công Ty Tnhh Một Thành Viên Paragon Premium Aesthetic Services
Hạn nộp: 29/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 30 - 31 Triệu
Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Hạn nộp: 22/01/2025
Khánh Hòa Cà Mau Đắk Lắk Thừa Thiên Huế Bình Thuận Quảng Bình Quảng Trị Đà Nẵng Đã hết hạn 30 - 30.5 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Tnhh Một Thành Viên Paragon Premium Aesthetic Services
Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ Công Ty Tnhh Một Thành Viên Paragon Premium Aesthetic Services làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 20 - 30 Triệu
Công Ty Tnhh Một Thành Viên Paragon Premium Aesthetic Services
Hạn nộp: 14/01/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA
Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA
Hạn nộp: 04/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 100 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEDIC GROUP
Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEDIC GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 80 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEDIC GROUP
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Hải Phòng Vĩnh Phúc Đồng Nai Bình Dương Quảng Ninh Bắc Ninh Cần Thơ Nghệ An Đà Nẵng Thái Nguyên Đã hết hạn 30 - 80 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EMPIRE GLOBAL INVESTMENTS
Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ CÔNG TY CỔ PHẦN EMPIRE GLOBAL INVESTMENTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN EMPIRE GLOBAL INVESTMENTS
Hạn nộp: 15/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 20 - 40 Triệu
Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Hạn nộp: 03/05/2025
Khánh Hòa Đà Nẵng Đã hết hạn 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 30 - 50 Triệu
Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Hạn nộp: 31/03/2025
Đà Nẵng Cà Mau Đắk Lắk Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Đã hết hạn 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 20 Triệu
Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Hạn nộp: 31/03/2025
Đà Nẵng Cà Mau Thừa Thiên Huế Đắk Lắk Bình Thuận Khánh Hòa Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MEDIVA VIỆT NAM
Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MEDIVA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 80 Triệu
CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MEDIVA VIỆT NAM
Hạn nộp: 12/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 80 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Tnhh Một Thành Viên Paragon Premium Aesthetic Services
Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ Công Ty Tnhh Một Thành Viên Paragon Premium Aesthetic Services làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu
Công Ty Tnhh Một Thành Viên Paragon Premium Aesthetic Services
Hạn nộp: 29/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 30 - 31 Triệu
Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Hạn nộp: 22/01/2025
Khánh Hòa Cà Mau Đắk Lắk Thừa Thiên Huế Bình Thuận Quảng Bình Quảng Trị Đà Nẵng Đã hết hạn 30 - 30.5 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Tnhh Một Thành Viên Paragon Premium Aesthetic Services
Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ Công Ty Tnhh Một Thành Viên Paragon Premium Aesthetic Services làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 20 - 30 Triệu
Công Ty Tnhh Một Thành Viên Paragon Premium Aesthetic Services
Hạn nộp: 14/01/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA
Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA
Hạn nộp: 04/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 100 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEDIC GROUP
Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEDIC GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 80 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEDIC GROUP
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Hải Phòng Vĩnh Phúc Đồng Nai Bình Dương Quảng Ninh Bắc Ninh Cần Thơ Nghệ An Đà Nẵng Thái Nguyên Đã hết hạn 30 - 80 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ Công ty TNHH Lavender Sài Gòn làm việc tại Hà Nội thu nhập 80 - 100 Triệu Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ HỘ KINH DOANH PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA DA LIỄU TTCLINIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu HỘ KINH DOANH PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA DA LIỄU TTCLINIC
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 3B làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 3B
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA
50 - 100 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MEDIVA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 80 Triệu CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MEDIVA VIỆT NAM
30 - 80 triệu Kinh nghiệm: 1 năm