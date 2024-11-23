Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 3B làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 8, ngõ 26 Hoàng Cầu, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Bác sĩ thẩm mỹ Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện thăm khám (trực tiếp/online) và tư vấn điều trị các bệnh lý thuộc chuyên ngành da liễu (trứng cá, rám má, sẹo, rụng tóc, viêm da và các bệnh da, tóc, móng các bệnh da liễu khác).

Thực hiện thăm khám tình trạng da và tư vấn các phương pháp thẩm mỹ da.

Thực hiện thăm khám và tư vấn xử trí các tai biến biến chứng thẩm mỹ.

Kê đơn thuốc và tư vấn các dịch vụ/ liệu trình và sản phẩm chăm sóc.

Thực hiện các thủ thuật điều trị và thẩm mỹ: laser, lăn kim, mesotherapy, filler, botox, căng chỉ... theo liệu trình.

Theo dõi đáp ứng, tiến triển và kết quả điều trị.

Thực hiện hồ sơ bệnh án, nhật ký điều trị của bệnh nhân và lịch hẹn tái khám.

Lên kế hoạch y học toàn diện

Xây dựng kế hoạch và thực hiện đào tạo nội bộ về các sản phẩm và thủ thuật có tại phòng khám

Tham gia xây dựng và thực hiện các khóa đào tạo (học viện đào tạo)

Tham gia xây dựng các bài giảng chuyên môn – kỹ thuật cho đi kèm các sản phẩm của nhãn hàng

Xây dựng các quy trình chuyên môn tại phòng khám.

Phối hợp với các bộ phận khác để xây dựng các nội dung trên mạng xã hội

Xây dựng bài truyền thông cho cộng đồng về các vấn đề da liễu thường gặp.

Trình độ: Bác sĩ chuyên khoa da liễu có Chứng chỉ hành nghề Da liễu

Kinh nghiệm: Biết sử dụng các máy móc, công nghệ hiện đại trong việc điều trị bệnh lý, thẩm mỹ da. Nắm bắt các xu hướng, hình mẫu mới nhất trong việc làm đẹp trên toàn cầu. Các thủ thuật thẩm mỹ không xâm lấn hoặc xâm lấn tối thiểu

Kỹ năng: Thực hiện tốt các kỹ thuật điều trị bằng laser, RF, HIFU, chỉ, filler, botox... Kỹ năng tư vấn, khám và đưa ra phác đồ điều trị cho từng bệnh nhân Kỹ năng thuyết trình Kỹ năng giao tiếp Kỹ năng làm việc nhóm

Năng lực phẩm chất: Tư vấn, khám , điều trị các bệnh lý da liễu và thẩm mỹ Đạo đức tốt, thật thà , thẳng thắn, yêu thương

Ngoại hình: Làn da đẹp, ngoại hình ưa nhìn, phong thái nhẹ nhàng

Thu nhập gồm: LCB + lương hiệu suất + thưởng khác (tùy theo CCL bộ phận)

Thưởng lễ, Tết và lương tháng 13 theo quy định công ty

Tháng nghỉ 4 ngày

Chăm sóc sức khỏe làn da

Tham gia BHXH

Tham gia các hoạt động teambuilding, gắn kết, văn hóa nội bộ

Phòng khám uy tín đội ngũ Bác sĩ hàng đầu

