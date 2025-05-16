Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ CÔNG TY CỔ PHẦN EMPIRE GLOBAL INVESTMENTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu

Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ CÔNG TY CỔ PHẦN EMPIRE GLOBAL INVESTMENTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN EMPIRE GLOBAL INVESTMENTS
Ngày đăng tuyển: 16/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN EMPIRE GLOBAL INVESTMENTS

Bác sĩ thẩm mỹ

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ thẩm mỹ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EMPIRE GLOBAL INVESTMENTS

Mức lương
30 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 31A Lý Tự Trọng, Quận 1, Quận 7

Mô Tả Công Việc Bác sĩ thẩm mỹ Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Tư vấn chuyên sâu về da, liệu trình thẩm mỹ nội khoa, sản phẩm và dịch vụ tại Glo365.
Thăm khám, chỉ định, thực hiện các liệu trình điều trị da thẩm mỹ: laser (Revlite, Picosure), tiêm (Botox, Filler, Mesotherapy), điều trị siêu âm, RF, truyền IV,…
Trực tiếp tiếp nhận, chẩn đoán và xây dựng phác đồ điều trị phù hợp theo từng tình trạng và nhu cầu khách hàng.
Phối hợp cùng đội ngũ tư vấn và chăm sóc khách hàng để đảm bảo hiệu quả và trải nghiệm điều trị tốt nhất.
Thực hiện quy trình điều trị, theo dõi kết quả, tư vấn tái khám và điều chỉnh phác đồ nếu cần.
Tham gia các chương trình đào tạo nội bộ, nâng cao tay nghề chuyên môn.

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Bác sĩ Đa khoa, Y học Cổ truyền, Da liễu hoặc Thẩm mỹ Nội khoa.
Có chứng chỉ hành nghề, ưu tiên đã có chứng chỉ chuyên môn liên quan đến thẩm mỹ nội khoa.
Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên trong lĩnh vực da liễu, thẩm mỹ nội khoa hoặc điều trị thẩm mỹ công nghệ cao.
Có kỹ năng tư vấn, giao tiếp tốt và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng các thiết bị công nghệ hiện đại: máy laser, HIFU, Thermage, Ultherapy, Inmode,…
Tư duy thẩm mỹ tốt, yêu thích làm đẹp, mong muốn phát triển chuyên môn và đồng hành lâu dài.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EMPIRE GLOBAL INVESTMENTS Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định.
Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn & nâng cao tay nghề.
Lương thưởng cạnh tranh, xét tăng lương định kỳ.
Chế độ chăm sóc sức khỏe, nghỉ phép năm và các phúc lợi khác.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EMPIRE GLOBAL INVESTMENTS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN EMPIRE GLOBAL INVESTMENTS

CÔNG TY CỔ PHẦN EMPIRE GLOBAL INVESTMENTS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 31A Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-bac-si-tham-my-thu-nhap-30-50-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job358999
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EMPIRE GLOBAL INVESTMENTS
Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ CÔNG TY CỔ PHẦN EMPIRE GLOBAL INVESTMENTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN EMPIRE GLOBAL INVESTMENTS
Hạn nộp: 15/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 20 - 40 Triệu
Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Hạn nộp: 03/05/2025
Khánh Hòa Đà Nẵng Đã hết hạn 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 30 - 50 Triệu
Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Hạn nộp: 31/03/2025
Đà Nẵng Cà Mau Đắk Lắk Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Đã hết hạn 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 20 Triệu
Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Hạn nộp: 31/03/2025
Đà Nẵng Cà Mau Thừa Thiên Huế Đắk Lắk Bình Thuận Khánh Hòa Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MEDIVA VIỆT NAM
Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MEDIVA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 80 Triệu
CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MEDIVA VIỆT NAM
Hạn nộp: 12/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 80 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Tnhh Một Thành Viên Paragon Premium Aesthetic Services
Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ Công Ty Tnhh Một Thành Viên Paragon Premium Aesthetic Services làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu
Công Ty Tnhh Một Thành Viên Paragon Premium Aesthetic Services
Hạn nộp: 29/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 30 - 31 Triệu
Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Hạn nộp: 22/01/2025
Khánh Hòa Cà Mau Đắk Lắk Thừa Thiên Huế Bình Thuận Quảng Bình Quảng Trị Đà Nẵng Đã hết hạn 30 - 30.5 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Tnhh Một Thành Viên Paragon Premium Aesthetic Services
Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ Công Ty Tnhh Một Thành Viên Paragon Premium Aesthetic Services làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 20 - 30 Triệu
Công Ty Tnhh Một Thành Viên Paragon Premium Aesthetic Services
Hạn nộp: 14/01/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA
Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA
Hạn nộp: 04/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 100 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEDIC GROUP
Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEDIC GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 80 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEDIC GROUP
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Hải Phòng Vĩnh Phúc Đồng Nai Bình Dương Quảng Ninh Bắc Ninh Cần Thơ Nghệ An Đà Nẵng Thái Nguyên Đã hết hạn 30 - 80 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO
Tuyển Thu hồi nợ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO
Hạn nộp: 02/10/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EMPIRE GLOBAL INVESTMENTS
Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ CÔNG TY CỔ PHẦN EMPIRE GLOBAL INVESTMENTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN EMPIRE GLOBAL INVESTMENTS
Hạn nộp: 15/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 20 - 40 Triệu
Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Hạn nộp: 03/05/2025
Khánh Hòa Đà Nẵng Đã hết hạn 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 30 - 50 Triệu
Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Hạn nộp: 31/03/2025
Đà Nẵng Cà Mau Đắk Lắk Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Đã hết hạn 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 20 Triệu
Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Hạn nộp: 31/03/2025
Đà Nẵng Cà Mau Thừa Thiên Huế Đắk Lắk Bình Thuận Khánh Hòa Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MEDIVA VIỆT NAM
Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MEDIVA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 80 Triệu
CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MEDIVA VIỆT NAM
Hạn nộp: 12/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 80 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Tnhh Một Thành Viên Paragon Premium Aesthetic Services
Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ Công Ty Tnhh Một Thành Viên Paragon Premium Aesthetic Services làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu
Công Ty Tnhh Một Thành Viên Paragon Premium Aesthetic Services
Hạn nộp: 29/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 30 - 31 Triệu
Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Hạn nộp: 22/01/2025
Khánh Hòa Cà Mau Đắk Lắk Thừa Thiên Huế Bình Thuận Quảng Bình Quảng Trị Đà Nẵng Đã hết hạn 30 - 30.5 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Tnhh Một Thành Viên Paragon Premium Aesthetic Services
Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ Công Ty Tnhh Một Thành Viên Paragon Premium Aesthetic Services làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 20 - 30 Triệu
Công Ty Tnhh Một Thành Viên Paragon Premium Aesthetic Services
Hạn nộp: 14/01/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA
Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA
Hạn nộp: 04/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 100 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEDIC GROUP
Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEDIC GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 80 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEDIC GROUP
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Hải Phòng Vĩnh Phúc Đồng Nai Bình Dương Quảng Ninh Bắc Ninh Cần Thơ Nghệ An Đà Nẵng Thái Nguyên Đã hết hạn 30 - 80 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BEAUTY LEGENDS - VIỆN THẨM MỸ SHINHAN BEAUTY CENTER VĨNH LONG làm việc tại Vĩnh Long thu nhập 80 - 200 Triệu CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BEAUTY LEGENDS - VIỆN THẨM MỸ SHINHAN BEAUTY CENTER VĨNH LONG
80 - 200 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA THẨM MỸ TIẾN SĨ BÁC SĨ NGUYỄN THÀNH NHÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA THẨM MỸ TIẾN SĨ BÁC SĨ NGUYỄN THÀNH NHÂN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 60 Triệu Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
30 - 60 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ Công Ty Tnhh Một Thành Viên Paragon Premium Aesthetic Services làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu Công Ty Tnhh Một Thành Viên Paragon Premium Aesthetic Services
30 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ CÔNG TY CỔ PHẦN EMPIRE GLOBAL INVESTMENTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN EMPIRE GLOBAL INVESTMENTS
30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm