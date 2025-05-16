Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ CÔNG TY CỔ PHẦN EMPIRE GLOBAL INVESTMENTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 31A Lý Tự Trọng, Quận 1, Quận 7

Mô Tả Công Việc Bác sĩ thẩm mỹ Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Tư vấn chuyên sâu về da, liệu trình thẩm mỹ nội khoa, sản phẩm và dịch vụ tại Glo365.

Thăm khám, chỉ định, thực hiện các liệu trình điều trị da thẩm mỹ: laser (Revlite, Picosure), tiêm (Botox, Filler, Mesotherapy), điều trị siêu âm, RF, truyền IV,…

Trực tiếp tiếp nhận, chẩn đoán và xây dựng phác đồ điều trị phù hợp theo từng tình trạng và nhu cầu khách hàng.

Phối hợp cùng đội ngũ tư vấn và chăm sóc khách hàng để đảm bảo hiệu quả và trải nghiệm điều trị tốt nhất.

Thực hiện quy trình điều trị, theo dõi kết quả, tư vấn tái khám và điều chỉnh phác đồ nếu cần.

Tham gia các chương trình đào tạo nội bộ, nâng cao tay nghề chuyên môn.

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Bác sĩ Đa khoa, Y học Cổ truyền, Da liễu hoặc Thẩm mỹ Nội khoa.

Có chứng chỉ hành nghề, ưu tiên đã có chứng chỉ chuyên môn liên quan đến thẩm mỹ nội khoa.

Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên trong lĩnh vực da liễu, thẩm mỹ nội khoa hoặc điều trị thẩm mỹ công nghệ cao.

Có kỹ năng tư vấn, giao tiếp tốt và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng các thiết bị công nghệ hiện đại: máy laser, HIFU, Thermage, Ultherapy, Inmode,…

Tư duy thẩm mỹ tốt, yêu thích làm đẹp, mong muốn phát triển chuyên môn và đồng hành lâu dài.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EMPIRE GLOBAL INVESTMENTS Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định.

Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn & nâng cao tay nghề.

Lương thưởng cạnh tranh, xét tăng lương định kỳ.

Chế độ chăm sóc sức khỏe, nghỉ phép năm và các phúc lợi khác.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EMPIRE GLOBAL INVESTMENTS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin