Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ HỘ KINH DOANH PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA DA LIỄU TTCLINIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 266 Mai Anh Tuấn, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Bác sĩ thẩm mỹ Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Chuẩn bị phòng dịch vụ, máy móc, trang thiết bị trước khi khách hàng đến

Đảm bảo giữ gìn vệ sinh phòng dịch vụ trước – trong - sau khi khách hàng thực hiện dịch vụ

Nhận lịch từ quầy Lễ tân, đón tiếp khách hàng

Kiểm tra tình trạng hoạt động của các trang thiết bị máy móc để có kế hoạch sửa chữa, bảo trì kịp thời

Hướng dẫn khách hàng các thao tác, thủ tục trước khi vào phòng chăm sóc

Hướng dẫn khách hàng theo quy trình thực hiện dịch vụ trong phòng chăm sóc

Thực hiện các kỹ thuật : Chăm sóc da cơ bản, lấy nhân mụn, massage, chăm sóc bằng máy công nghệ cao...

Thông báo và hướng dẫn KH khi có thay đổi về thao tác/ quy trình thực hiện

Hướng dẫn, lưu ý khách hàng sau khi thực hiện dịch vụ

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Ưu tiên có kinh nghiệm từ 6 tháng ở vị trí tương thích

Sức khỏe/hình thức: Tốt, ổn nhìn

Tính cách: - Thích được giao tiếp - Biết lắng nghe, thích được chia sẻ, giúp đỡ người khác, nhiệt tình, tích cực - Trung thực, có tính kỷ luật - Kiên trì, kiện định, Chăm chỉ - Có tinh thần cầu tiến, chịu khó học hỏi

Kỹ năng khác - Kỹ năng tư vấn, Chăm sóc khách hàng - Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Tại HỘ KINH DOANH PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA DA LIỄU TTCLINIC Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng Bảo hiểm xã hội theo quy định của Nhà nước

Du lịch cùng công ty: 01 lần/năm

Tham gia team building mỗi Quý

Nghỉ phép 06 ngày/năm

Hỗ trợ an sinh: Bếp ăn 02 bữa/ngày

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA DA LIỄU TTCLINIC

