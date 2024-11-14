Tuyển Bác sĩ thẩm mỹ HỘ KINH DOANH PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA DA LIỄU TTCLINIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ thẩm mỹ Tại HỘ KINH DOANH PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA DA LIỄU TTCLINIC
- Hà Nội: 266 Mai Anh Tuấn, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Bác sĩ thẩm mỹ Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Chuẩn bị phòng dịch vụ, máy móc, trang thiết bị trước khi khách hàng đến
Đảm bảo giữ gìn vệ sinh phòng dịch vụ trước – trong - sau khi khách hàng thực hiện dịch vụ
Nhận lịch từ quầy Lễ tân, đón tiếp khách hàng
Kiểm tra tình trạng hoạt động của các trang thiết bị máy móc để có kế hoạch sửa chữa, bảo trì kịp thời
Hướng dẫn khách hàng các thao tác, thủ tục trước khi vào phòng chăm sóc
Hướng dẫn khách hàng theo quy trình thực hiện dịch vụ trong phòng chăm sóc
Thực hiện các kỹ thuật : Chăm sóc da cơ bản, lấy nhân mụn, massage, chăm sóc bằng máy công nghệ cao...
Thông báo và hướng dẫn KH khi có thay đổi về thao tác/ quy trình thực hiện
Hướng dẫn, lưu ý khách hàng sau khi thực hiện dịch vụ
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm:
Sức khỏe/hình thức: Tốt, ổn nhìn
Sức khỏe/hình thức:
Tính cách: - Thích được giao tiếp - Biết lắng nghe, thích được chia sẻ, giúp đỡ người khác, nhiệt tình, tích cực - Trung thực, có tính kỷ luật - Kiên trì, kiện định, Chăm chỉ - Có tinh thần cầu tiến, chịu khó học hỏi
Tính cách:
Kỹ năng khác - Kỹ năng tư vấn, Chăm sóc khách hàng - Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
Kỹ năng khác
Tại HỘ KINH DOANH PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA DA LIỄU TTCLINIC Thì Được Hưởng Những Gì
Du lịch cùng công ty: 01 lần/năm
Tham gia team building mỗi Quý
Nghỉ phép 06 ngày/năm
Hỗ trợ an sinh: Bếp ăn 02 bữa/ngày
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA DA LIỄU TTCLINIC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI