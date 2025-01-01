Công việc Bác sĩ thú y

Tuyển dụng bác sĩ thú y hiện đang thu hút sự quan tâm của nhiều ứng viên tại Hà Nội, TP. HCM… với mức lương dao động từ 10.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng. Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành thú y, triển vọng nghề nghiệp cho bác sĩ thú y ngày càng rộng mở, đặc biệt tại các bệnh viện, phòng khám và trang trại lớn.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc bác sĩ thú y

Bác sĩ thú y là người chuyên cung cấp dịch vụ y tế cho động vật, từ thú cưng đến gia súc, gia cầm và động vật hoang dã. Họ đảm nhận việc khám, chẩn đoán, điều trị bệnh, tiêm phòng và tư vấn chăm sóc sức khỏe cho vật nuôi. Đây là một lĩnh vực đòi hỏi sự tận tâm, kiến thức chuyên sâu và kỹ năng giao tiếp tốt với chủ nuôi.

Ngoài việc chữa trị cho động vật, bác sĩ thú y còn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm thông qua kiểm dịch động vật và sản phẩm từ động vật. Họ cũng tham gia nghiên cứu để phát triển các giải pháp y tế mới, đồng thời hỗ trợ việc quản lý dịch bệnh, bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Trong những năm gần đây, nhu cầu tuyển dụng bác sĩ thú y tăng cao nhờ sự phát triển của ngành chăn nuôi và xu hướng chăm sóc thú cưng ngày càng phổ biến, từ đó mở ra nhiều cơ hội thăng tiến trong ngành. Vì vậy, sinh viên mới tốt nghiệp ngành này không còn gặp nhiều khó khăn khi tìm việc làm tại các phòng khám, trung tâm cứu hộ động vật hoặc doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Nhu cầu tuyển dụng bác sĩ thú y đang có dấu hiệu gia tăng khi xu hướng chăm sóc thú cưng ngày càng phổ biến

2. Mức lương trung bình của bác sĩ thú y

Mức lương trung bình từ các trang tin tuyển dụng bác sĩ thú y hiện nay dao động từ 10.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác. Đối với bác sĩ thú y mới ra trường, mức lương thường nằm trong khoảng 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng, trong khi những bác sĩ có trên 5 năm kinh nghiệm có thể đạt từ 35.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng.

Mức lương theo vị trí

Việc làm bác sĩ thú y Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Bác sĩ thú y mới ra trường 10.000.000 - 15.000.000 Bác sĩ thú y có kinh nghiệm (1-3 năm kinh nghiệm) 15.000.000 - 25.000.000 Bác sĩ thú y có kinh nghiệm (3-5 năm kinh nghiệm) 20.000.000 - 40.000.000 Bác sĩ thú y có nhiều kinh nghiệm (Trên 5 năm kinh nghiệm) 35.000.000 - 50.000.000

Nhìn chung, mức lương thực tế có thể thay đổi khác đi so với mô tả của tuyển dụng bác sĩ thú y tùy thuộc vào địa điểm làm việc, quy mô tổ chức, và yêu cầu công việc cụ thể. Ngành thú y đang trên đà phát triển mạnh mẽ, mang lại nhiều cơ hội nghề nghiệp cùng với mức thu nhập hấp dẫn. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu động vật và đam mê lĩnh vực này.

3. Quy định về bằng cấp, chứng chỉ hành nghề bác sĩ thú y

Từ ngày 01/01/2024, điều kiện cấp giấy phép hành nghề cho bác sĩ thú y được quy định rõ ràng nhằm đảm bảo chất lượng chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp. Dưới đây là những yêu cầu cụ thể liên quan đến lĩnh vực này mà các cơ sở chuyên môn thường yêu cầu khi tuyển dụng bác sĩ thú y.

3.1. Điều kiện hành nghề bác sĩ thú y hiện nay

Để trở thành bác sĩ thú y hành nghề hợp pháp, người hành nghề cần đáp ứng một số yêu cầu nghiêm ngặt từ khâu tuyển dụng bác sĩ thú y nhằm đảm bảo chất lượng và an toàn trong quá trình khám chữa bệnh cho động vật.

Đạt yêu cầu kiểm tra năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Đảm bảo sức khỏe tốt để thực hiện công việc khám chữa bệnh cho vật nuôi.

Không thuộc trường hợp bị cấm hành nghề hoặc đang trong thời hạn xử phạt hành chính liên quan đến khám chữa bệnh.

Đối với người nước ngoài sẽ cần đáp ứng yêu cầu về năng lực tiếng Việt theo quy định của Chính phủ.

Người hành nghề chẩn đoán, chữa bệnh động vật hoặc tiêm phòng phải có bằng trung cấp chuyên ngành thú y hoặc những chứng chỉ đào tạo liên quan.

3.2. Yêu cầu về chứng chỉ hành nghề đối với các vị trí thú y

Ngoài những yêu cầu về điều kiện hành nghề, mỗi vị trí khác nhau trong ngành thú y cũng đòi hỏi những tiêu chuẩn chuyên môn nhất định khi tuyển dụng bác sĩ thú y. Một số chứng chỉ có thể kể đến như:

Bác sĩ phẫu thuật thú ý cần tốt nghiệp đại học chuyên ngành thú ý hoặc chăn nuôi thú y

Người kinh doanh thuốc thú y cần bằng cấp tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành thú ý hoặc chứng chỉ tương đương

Đối với vị trí phụ trách sản xuất, kiểm nghiệm thuốc thú ý sẽ cần tốt nghiệp đại học chuyên ngành thú y, dược sĩ hoặc các lĩnh vực liên quan như hóa học, sinh học.

Các yêu cầu trên là yêu cầu chung. Tùy thuộc vào từng cơ sở thú y cụ thể, quy mô và loại hình dịch vụ mà có thể có những yêu cầu bổ sung về kinh nghiệm làm việc, chứng chỉ chuyên môn,...

Khi các phòng khám tuyển dụng bác sĩ thú y luôn yêu cầu chứng chỉ hành nghề kèm theo

4. Mô tả chi tiết công việc của bác sĩ thú y

Với sự phát triển của ngành chăn nuôi và nhu cầu chăm sóc thú cưng ngày càng cao, việc tuyển dụng bác sĩ thú y đang trở thành một xu hướng nổi bật. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về công việc, giúp các ứng viên hiểu rõ hơn về công việc cũng như cơ hội nghề nghiệp này.

Khám và điều trị bệnh cho thú nuôi

Đa phần trên tin tuyển dụng bác sĩ thú y sẽ yêu cầu ứng viên thực hiện việc khám, chẩn đoán và điều trị bệnh cho động vật. Công việc bao gồm lập phiếu điều trị, kiểm tra sức khỏe, kê đơn thuốc và thực hiện các biện pháp điều trị như tiêm chủng cho vật nuôi. Sau điều trị, bác sĩ thú y cũng phải lưu trữ hồ sơ bệnh án, theo dõi tình trạng bệnh và tư vấn cho chủ vật nuôi về cách chăm sóc phục hồi.

Phối giống và chăm sóc sinh sản cho động vật

Bác sĩ thú y cần giám sát và thực hiện quy trình phối giống cho động vật, đặc biệt là ở các cơ sở chăn nuôi. Công việc trên tin tuyển dụng bác sĩ thú y thường bao gồm theo dõi tình trạng sức khỏe của vật nuôi trước và sau khi phối giống, lựa chọn giống đực phù hợp để tránh đồng huyết, đồng thời tính toán và ghi chú ngày sinh của vật nuôi.

Tiến hành các biện pháp phòng bệnh và tiêm chủng

Công việc của bác sĩ thú y bao gồm việc tiêm chủng định kỳ, phòng ngừa những bệnh phổ biến cho vật nuôi và kiểm tra tình trạng sức khỏe của chúng. Bác sĩ cần tách biệt vật nuôi bị bệnh để điều trị, ngăn ngừa dịch bệnh và chăm sóc vật nuôi khỏe mạnh.

Quản lý môi trường chăn nuôi và vệ sinh chuồng trại

Bác sĩ thú y cũng chịu trách nhiệm về vệ sinh và khử trùng chuồng trại, đảm bảo không gian sống của vật nuôi luôn sạch sẽ và an toàn. Theo yêu mô tả của tuyển dụng bác sĩ thú y bao gồm việc phun thuốc khử trùng đúng cách, xử lý rác thải y tế và thực hiện quy trình vệ sinh để ngăn ngừa sự phát sinh của mầm bệnh.

Nghiên cứu và phát triển phương pháp điều trị mới cho động vật

Bác sĩ thú y tham gia nghiên cứu phương pháp điều trị bệnh cho động vật và phát triển các loại thuốc mới. Ngoài ra, họ còn lập báo cáo về tình hình sức khỏe của vật nuôi và đề xuất biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, nhằm cải thiện hiệu quả công việc và bảo vệ sức khỏe của động vật.

Ngoài những công việc kể trên, tùy vào từng phòng khám mà tin đăng tuyển bác sĩ chuyên khoa thú y sẽ có sự thay đổi

5. Yêu cầu công việc đối với bác sĩ thú y

Trong ngành tuyển dụng bác sĩ thú y, các nhà tuyển dụng thường mong muốn ứng viên đáp ứng đầy đủ yêu cầu chuyên môn và kỹ năng. Để có thể hoàn thành tốt công việc, ứng viên cần sở hữu những phẩm chất và năng lực nhất định.

Yêu cầu về trình độ chuyên môn

Các trang trại và cơ sở chăm sóc thú cưng đều yêu cầu tuyển dụng bác sĩ thú y có trình độ chuyên môn. Thường xuyên yêu cầu ứng viên tốt nghiệp từ trung cấp trở lên, với chuyên ngành liên quan như bác sĩ thú y, kỹ sư chăn nuôi hoặc ngành học tương tự.

Tốt nghiệp chuyên ngành bác sĩ thú y hoặc các ngành liên quan.

Đối với cơ sở lớn và trang trại thường sẽ yêu cầu ứng viên có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại trang trại, cơ sở chăn nuôi quy mô lớn.

Yêu cầu về kỹ năng

Ngoài trình độ chuyên môn, các kỹ năng là yếu tố quyết định trong việc tuyển bác sĩ chuyên khoa thú y là ứng viên có thể thực hiện tốt công việc hay không. Những kỹ năng cần thiết bao gồm khả năng chẩn đoán bệnh, kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống, và quản lý thời gian.

Kỹ năng giao tiếp tốt để giải thích tình trạng bệnh của thú cưng cho chủ nuôi.

Kỹ năng phán đoán và xử lý tình huống nhanh chóng, chính xác.

Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả.

Đức tính cần có của bác sĩ thú ý

Để có thể gắn bó lâu dài với công việc, bác sĩ thú y cần có những phẩm chất nhất định như lòng yêu động vật, sự kiên nhẫn và khả năng lắng nghe là điều không thể thiếu.

Lòng yêu động vật là yếu tố quan trọng để duy trì sự gắn bó lâu dài với nghề.

Kiên trì và không ngại khó khăn khi đối mặt với những tình huống phức tạp.

Lắng nghe và chăm sóc tận tâm để tạo mối quan hệ tốt với khách hàng.

Kỹ năng chuyên môn về thú y là một trong những điều kiện không thể thiếu khi đăng tuyển bác sĩ thú y

6. Khu vực tuyển dụng bác sĩ thú y nhiều nhất

Việc làm bác sĩ thú y hiện nay đang trở nên đa dạng và phát triển mạnh mẽ tại nhiều khu vực trên cả nước. Tùy vào nhu cầu và sự phát triển của ngành chăn nuôi, chăm sóc thú cưng, nhu cầu tuyển dụng bác sĩ thú y tại các thành phố lớn và khu vực nông thôn cũng có sự khác biệt rõ rệt.

Việc làm bác sĩ thú y tại Hà Nội: Việc làm Hà Nội có nhu cầu tuyển dụng bác sĩ thú y lớn do sự phát triển của ngành chăm sóc sức khỏe động vật, cơ sở thú y và trang trại chăn nuôi tăng cao. Các ứng viên có trình độ chuyên môn sẽ được ưu tiên, đặc biệt trong lĩnh vực chăn nuôi gia súc và thú cưng.

Việc làm bác sĩ thú y tại TP. HCM: Đây là trung tâm kinh tế lớn, nhu cầu tuyển dụng bác sĩ thú y ở đây rất cao, đặc biệt trong bệnh viện thú y và cơ sở chăm sóc thú cưng. Việc làm Hồ Chí Minh yêu cầu bác sĩ thú y có kinh nghiệm và kỹ năng giao tiếp tốt.

Việc làm bác sĩ thú y tại Đà Nẵng: Đà Nẵng đang phát triển dịch vụ chăm sóc thú y với nhiều trang trại và cơ sở thú y. Nhu cầu tìm việc làm Đà Nẵng cho bác sĩ thú y tăng mạnh, đặc biệt trong lĩnh vực chăn nuôi và bảo vệ sức khỏe động vật.

Việc làm bác sĩ thú y tại Cần Thơ: Với nền nông nghiệp phát triển mạnh, Cần Thơ có nhu cầu tuyển bác sĩ thú y trong các trang trại và cơ sở chăn nuôi gia súc. Hiện nay, những việc làm Cần Thơ liên quan đến phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe cho động vật được tuyển dụng nhiều.

Có thể thấy ngành bác sĩ thú y hiện đang có nhu cầu tuyển dụng cao, đặc biệt tại các thành phố lớn. Một số đơn vị tuyển dụng tiêu biểu bạn có thể tham khảo các cơ sở thú y tư nhân, trang trại, cơ sở chăn nuôi lớn...

Tại các thành phố lớn, nhu cầu tuyển dụng bác sĩ thú y tại phòng khám sẽ nhiều hơn so với tỉnh thành lân cận

7. Cơ sở khám thú y tốt nhất cả nước

Khi tìm kiếm việc làm trong lĩnh vực thú y, đặc biệt là vị trí bác sĩ thú y, việc lựa chọn một cơ sở uy tín và chất lượng để làm việc là yếu tố quan trọng. Dưới đây là những bệnh viện, phòng khám thú y hàng đầu, nơi nhu cầu tuyển dụng bác sĩ thú y luôn cao. Các cơ sở này không chỉ nổi bật về chất lượng khám chữa bệnh mà còn mang lại cơ hội nghề nghiệp cho những bác sĩ thú y có trình độ và đam mê.

Bệnh viện/Phòng khám Địa chỉ Thông tin liên hệ Bệnh viện Thú y Pet Health Hà Nội Trải dài khắp toàn quốc (26 cơ sở) Website: https://pethealth.vn/

Hotline: 024.3628.8688 - 024.3628.8689 Bệnh viện Thú y Hanvet Hà Nội Số 88 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội (có cơ sở tại Hải Phòng) Website: https://hanvet.com.vn/vn/Scripts/default.asp

Hotline: 024.3628.8688 - 024.3628.8689 Bệnh viện thú y Miền Nam Cơ Sở 1: 401 Phạm Văn Đồng, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP.HCM Cơ Sở 2: 229 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.HCM Website: https://thuymiennam.com/

Hotline: 0795.066.066 - 0762.006.006 Bệnh viện thú y Petpro Số 550 Lũy Bán Bích, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TPHCM. (Có 6 chi nhánh tại TP.HCM) Website: https://petpro.com.vn/

Hotline: 028.3861. 297

Những cơ sở này không chỉ đảm bảo môi trường làm việc chuyên nghiệp mà còn là nơi bác sĩ thú y có thể phát triển sự nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe động vật. Việc làm tại những bệnh viện thú y này luôn có nhu cầu tuyển dụng bác sĩ thú y với các yêu cầu về chuyên môn và kinh nghiệm, mang lại cơ hội thăng tiến cho ứng viên.

Ứng viên yêu thích động vật và muốn theo ngành thú y có thể bắt đầu sự nghiệp tại một trong những phòng khám này

8. Trường đào tạo ngành thú y tốt nhất Việt Nam

Để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng bác sĩ thú y, việc chọn lựa một trường đào tạo uy tín là vô cùng quan trọng. Dưới đây là danh sách một số trường đào tạo ngành thú y tốt nhất tại Việt Nam, giúp bạn có cái nhìn tổng quan về các lựa chọn giáo dục và cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024) Hà Nội Học viện Nông nghiệp Việt Nam Thú y A00, A01, B00, D01 19 từ 11.600.000 VNĐ/năm TP.HCM Đại học Nông Lâm TP.HCM A00, B00, D07, D08 22 từ 9.800.000 VNĐ/năm Cần Thơ Đại học Cần Thơ A00, B00, D07, D08 23,3 từ 16.920.000 VNĐ/năm

Việc tốt nghiệp từ những trường này không chỉ giúp sinh viên sở hữu kiến thức chuyên môn vững vàng mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp bác sĩ thú y. Ngoài ra, những trường này cũng có mối quan hệ chặt chẽ với các doanh nghiệp, phòng khám thú y và bệnh viện, tạo cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên sau khi ra trường. Nếu bạn đang tìm kiếm cơ hội tuyển dụng bác sĩ thú y, việc lựa chọn trường học phù hợp sẽ giúp bạn có được nền tảng vững chắc để đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Đại học Cần Thơ là một trong những trường đào tạo bác sĩ thú y uy tín

Nhu cầu tuyển dụng bác sĩ thú y hiện nay đang tăng cao tại nhiều khu vực trên cả nước, với yêu cầu về chuyên môn và kỹ năng ngày càng khắt khe. Các trường đào tạo ngành thú y uy tín sẽ giúp bạn phát triển nghề nghiệp bền vững và đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng. Chọn lựa môi trường học tập phù hợp là bước đầu tiên để ứng viên thành công trong lĩnh vực này.