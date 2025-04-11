Tuyển Bác sĩ thú y Công ty Cổ phần VInpearl làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 20 Triệu

Tuyển Bác sĩ thú y Công ty Cổ phần VInpearl làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần VInpearl
Ngày đăng tuyển: 11/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
Công ty Cổ phần VInpearl

Bác sĩ thú y

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ thú y Tại Công ty Cổ phần VInpearl

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
12 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: VinWonders Vũ Yên, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đông Hải 2, Hải An, Quận Hải An

Mô Tả Công Việc Bác sĩ thú y Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Bảo quản trang thiết bị, cơ sở vật chất tại khu vực phục vụ khách và khu vực làm việc. Thực hiện quản lý tài sản theo quy trình của tập đoàn, đảm bảo tài sản được sử dụng tối ưu
Duy trì trang thiết bị, cơ sở vật chất tại khu vực phục vụ khách/ văn phòng làm việc đạt yêu cầu trước giờ hoạt động
Thực hiện Checklist công việc, cơ sở vật chất, chất lượng dịch vụ theo quy định tại từng vị trí
Đề xuất giải pháp và báo cáo CBLĐ cấp trên các trường hợp ngoài khả năng xử lý để nhận chỉ đạo hướng dẫn kịp thời
Thực hiện báo cáo và các công việc phát sinh theo phân công của CBLĐ cấp trên
Đo đạc các chỉ số môi trường có tác động/ảnh hưởng đến sức khỏe của vật nuôi
Quan sát, phát hiện dấu hiệu bệnh của động vật, cảnh báo để có phương pháp điều trị kịp thời
Kiểm soát hoạt động phòng bệnh, chữa bệnh, cách ly kiểm dịch đảm bảo sức khỏe cho động vật
Sử dụng thuốc, vitamin, hóa chất thường dùng để điều trị cho động vật theo phác đồ đã được duyệt
Xử lý các trường hợp gặp sự cố tại bể nuôi/chuồng trại ở mức độ trung bình
Xử lý các trường hợp gặp sự cố tại bể nuôi/chuồng trại ở mức độ cao hoặc tình huống khẩn cấp ảnh hưởng sức khỏe của động vật hoặc an toàn của khách hàng.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học trở lên
Tối thiểu từ 2 - 3 năm kinh nghiệm vị trí tương đương. Có khả năng lên pháp đồ điều trị cho từng loại bệnh khác nhau của thú; Khả năng phẫu thuật; Khă năng sử dụng thuốc điều trị
Kiến thức chăm sóc, điều trị động vật

Tại Công ty Cổ phần VInpearl Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận, cực kỳ cạnh tranh
Hỗ trợ ăn ca tại canteen của cơ sở
Hỗ trợ thuê nhà 2.000.000 đồng/tháng, hỗ trợ xăng xe 800.000 đồng/tháng, hỗ trợ ăn trưa 960.000 đồng/ tháng
Được miễn phí không giới hạn số lần vào các khu vui chơi giải trí hàng đầu khu vực VinWonders, Safari trên toàn quốc đối với CBNV đã ký HĐLĐ (giá vé hiện tại là 750.000 đồng/người)
Được mua gói Bảo hiểm sức khỏe PVI: Khám chữa bệnh tại các Bệnh viện Quốc tế
Thưởng lương tháng 13, thưởng các dịp lễ khác theo quy định
Được thưởng thành tích đặc biệt cuối năm dựa trên kết quả bình bầu của bộ phận, cơ sở
Nghỉ mát miễn phí hằng năm
Được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ và có nhiều cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn
Cùng các chính sách, chế độ ưu đãi nội bộ hấp dẫn và vượt trội khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần VInpearl

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần VInpearl

Công ty Cổ phần VInpearl

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Symphony building, Chu Huy Man Str., Viet Hung, Long Bien, Hanoi

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

