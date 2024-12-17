Tuyển Bác sĩ thú y Công ty Cổ phần VInpearl làm việc tại Hải Phòng thu nhập 16 - 23 Triệu

Mức lương 16 - 23 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Vinwonders Đảo Vũ Yên, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đông Hải 2, Hải An, Quận Hải An

Mô Tả Công Việc Bác sĩ thú y Với Mức Lương 16 - 23 Triệu

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên , ưu tiên có chuyên môn liên quan thú y

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc động vật

Chăm chỉ, cẩn thận

Tại Công ty Cổ phần VInpearl Thì Được Hưởng Những Gì

Tài khoản ting ting vào ngày cuối cùng của tháng.

Hỗ trợ ăn ca 850,000/tháng

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước sau 02 tháng thử việc bonus thêm bảo hiểm sức khỏe PVI

Phụ cấp nhà ở 2 triệu/tháng hoặc công ty bố trí chỗ ở cho nhân viên, hỗ trợ xăng xe 800k/tháng đi lại cho CBNV ở xa.

Thưởng tháng 13, thưởng các ngày lễ tết cho CBNV

Được miễn phí không giới hạn số lần vào các khu vui chơi giải trí hàng đầu khu vực VinWonders, Safari trên toàn quốc đối với CBNV đã ký HĐLĐ (giá vé hiện tại là 750.000 đồng/người)

Được mua gói Bảo hiểm sức khỏe PVI: Khám chữa bệnh tại các Bệnh viện Quốc tế

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần VInpearl

