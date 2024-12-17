Tuyển Bác sĩ thú y Công ty Cổ phần VInpearl làm việc tại Hải Phòng thu nhập 16 - 23 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ thú y Tại Công ty Cổ phần VInpearl
Mức lương
16 - 23 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Vinwonders Đảo Vũ Yên, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đông Hải 2, Hải An, Quận Hải An
Mô Tả Công Việc Bác sĩ thú y Với Mức Lương 16 - 23 Triệu
Với Mức Lương 16 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên , ưu tiên có chuyên môn liên quan thú y
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc động vật
Chăm chỉ, cẩn thận
Tại Công ty Cổ phần VInpearl Thì Được Hưởng Những Gì
Tài khoản ting ting vào ngày cuối cùng của tháng.
Hỗ trợ ăn ca 850,000/tháng
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước sau 02 tháng thử việc bonus thêm bảo hiểm sức khỏe PVI
Phụ cấp nhà ở 2 triệu/tháng hoặc công ty bố trí chỗ ở cho nhân viên, hỗ trợ xăng xe 800k/tháng đi lại cho CBNV ở xa.
Thưởng tháng 13, thưởng các ngày lễ tết cho CBNV
Được miễn phí không giới hạn số lần vào các khu vui chơi giải trí hàng đầu khu vực VinWonders, Safari trên toàn quốc đối với CBNV đã ký HĐLĐ (giá vé hiện tại là 750.000 đồng/người)
Được mua gói Bảo hiểm sức khỏe PVI: Khám chữa bệnh tại các Bệnh viện Quốc tế
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần VInpearl
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
