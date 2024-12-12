Tuyển Bác sĩ thú y CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAVIN làm việc tại Gia Lai thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Gia Lai: - Gia Lai

Mô Tả Công Việc Bác sĩ thú y Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

- Thực hiện các chức năng của bác sỹ thú y

- Triển khai các chương trình kiểm soát dịch bệnh

- Theo dõi tình hình sử dụng vaccine, thuốc, thú, y, vật tư y tế khác của trại chăn nuôi

* CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ

- Thu nhập: Trên 18 triệu

- Được tham gia các chương trình đào tạo chuyên môn của chuyên gia, các chương trình đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng quản lý, lãnh đạo...

- Thưởng Lễ/Tết, lương tháng 13

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ, sức khỏe tốt

- Học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Thú y

- Ưu tiên có kinh nghiệm, không có kinh nghiệm sẽ được công ty đào tạo

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAVIN Thì Được Hưởng Những Gì

Loại công việc

Nhân viên toàn thời gian

Cấp bậc

Nhân viên

Học vấn

Cao đẳng

Kinh nghiệm

0 - 1 năm kinh nghiệm

Giới tính

Nam / Nữ

Ngành nghề

Nông nghiệp / Lâm nghiệp

,

Mới tốt nghiệp / Thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAVIN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin