Tuyển Bác sĩ thú y CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAVIN làm việc tại Gia Lai thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAVIN
Ngày đăng tuyển: 12/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAVIN

Bác sĩ thú y

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ thú y Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAVIN

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Gia Lai:

- Gia Lai

Mô Tả Công Việc Bác sĩ thú y Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

- Thực hiện các chức năng của bác sỹ thú y
- Triển khai các chương trình kiểm soát dịch bệnh
- Theo dõi tình hình sử dụng vaccine, thuốc, thú, y, vật tư y tế khác của trại chăn nuôi
* CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ
- Thu nhập: Trên 18 triệu
- Được tham gia các chương trình đào tạo chuyên môn của chuyên gia, các chương trình đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng quản lý, lãnh đạo...
- Thưởng Lễ/Tết, lương tháng 13

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ, sức khỏe tốt
- Học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Thú y
- Ưu tiên có kinh nghiệm, không có kinh nghiệm sẽ được công ty đào tạo

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAVIN Thì Được Hưởng Những Gì

Loại công việc
Nhân viên toàn thời gian
Cấp bậc
Nhân viên
Học vấn
Cao đẳng
Kinh nghiệm
0 - 1 năm kinh nghiệm
Giới tính
Nam / Nữ
Ngành nghề
Nông nghiệp / Lâm nghiệp
,
Mới tốt nghiệp / Thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAVIN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAVIN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAVIN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8 Tòa nhà Hudland số 6 Nguyễn Hữu Thọ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

