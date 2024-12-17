Tuyển Bác sĩ thú y Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth làm việc tại Phú Thọ thu nhập 5 - 5 Triệu

Mức lương 5 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Phú Thọ: Số 9A, ngõ 70 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm ...và 3 địa điểm khác, Thị xã Phú Thọ

Mô Tả Công Việc Bác sĩ thú y Với Mức Lương 5 - 5 Triệu

Học lý thuyết và thực hành các ca bệnh tại chi nhánh phòng khám Thú Y PetHealth

Thực hiện hỗ trợ điều trị theo y lệnh của bác sĩ chính, phụ

Chăm sóc, theo dõi, báo cáo lại ca bệnh cho bác sĩ

Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý chi nhánh

Với Mức Lương 5 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có trình độ Cao đẳng/Đại học chuyên ngành thú y, chăn nuôi thú y

Am hiểu luật Lao động, luật Thú y

Trung thực, tỉ mỉ, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao, kỷ luật tốt

Yêu thích chó mèo, thú nhỏ

Tại Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth Thì Được Hưởng Những Gì

Đào tạo miễn phí 3 tháng, thu nhập 5tr/26 ngày công tháng

Được tham gia những khoá học đào tạo, nâng cao tay nghề chuyên môn miễn phí

Phúc lợi tốt cho người lao động

Các chế độ khác theo quy định của Công ty

Hỗ trợ chỗ ở lại cho nhân sự

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin