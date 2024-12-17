Tuyển Bác sĩ thú y Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth làm việc tại Phú Thọ thu nhập 5 - 5 Triệu

Tuyển Bác sĩ thú y Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth làm việc tại Phú Thọ thu nhập 5 - 5 Triệu

Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth
Ngày đăng tuyển: 17/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/01/2025
Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth

Bác sĩ thú y

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ thú y Tại Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth

Mức lương
5 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Phú Thọ: Số 9A, ngõ 70 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm ...và 3 địa điểm khác, Thị xã Phú Thọ

Mô Tả Công Việc Bác sĩ thú y Với Mức Lương 5 - 5 Triệu

Học lý thuyết và thực hành các ca bệnh tại chi nhánh phòng khám Thú Y PetHealth
Thực hiện hỗ trợ điều trị theo y lệnh của bác sĩ chính, phụ
Chăm sóc, theo dõi, báo cáo lại ca bệnh cho bác sĩ
Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý chi nhánh

Với Mức Lương 5 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có trình độ Cao đẳng/Đại học chuyên ngành thú y, chăn nuôi thú y
Am hiểu luật Lao động, luật Thú y
Trung thực, tỉ mỉ, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao, kỷ luật tốt
Yêu thích chó mèo, thú nhỏ

Tại Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth Thì Được Hưởng Những Gì

Đào tạo miễn phí 3 tháng, thu nhập 5tr/26 ngày công tháng
Được tham gia những khoá học đào tạo, nâng cao tay nghề chuyên môn miễn phí
Phúc lợi tốt cho người lao động
Các chế độ khác theo quy định của Công ty
Hỗ trợ chỗ ở lại cho nhân sự

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth

Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: PL05-29, Vinhome River Side 2, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-bac-si-thu-y-thu-nhap-4-5-5-trieu-toan-thoi-gian-tai-phu-tho-job269991
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sữa Đà Lạt
Tuyển Bác sĩ thú y Công Ty Cổ Phần Sữa Đà Lạt làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 800 - 12 USD
Công Ty Cổ Phần Sữa Đà Lạt
Hạn nộp: 23/04/2025
Lâm Đồng Đã hết hạn 800 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần VInpearl
Tuyển Bác sĩ thú y Công ty Cổ phần VInpearl làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần VInpearl
Hạn nộp: 31/05/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ENP BIOTECH (VN)
Tuyển Bác sĩ thú y CÔNG TY TNHH ENP BIOTECH (VN) làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 8 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ENP BIOTECH (VN)
Hạn nộp: 27/04/2025
Khánh Hòa Đồng Nai Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THÚ Y DR.EOPI
Tuyển Bác sĩ thú y CÔNG TY TNHH THÚ Y DR.EOPI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH THÚ Y DR.EOPI
Hạn nộp: 30/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI CÔNG NGHỆ CAO VACA MAXI
Tuyển Bác sĩ thú y CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI CÔNG NGHỆ CAO VACA MAXI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI CÔNG NGHỆ CAO VACA MAXI
Hạn nộp: 29/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth
Tuyển Bác sĩ thú y Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 8 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth
Hạn nộp: 19/03/2025
Thanh Hóa Phú Thọ Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cobi Pet Hospital
Tuyển Bác sĩ thú y Công Ty TNHH Cobi Pet Hospital làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
Công Ty TNHH Cobi Pet Hospital
Hạn nộp: 06/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth
Tuyển Bác sĩ thú y Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 4 - 5 Triệu
Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth
Hạn nộp: 28/02/2025
Thanh Hóa Phú Thọ Quảng Ninh Đã hết hạn 3.5 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth
Tuyển Bác sĩ thú y Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth
Hạn nộp: 31/01/2025
Hà Nội Thanh Hóa Hải Phòng Quảng Ninh Phú Thọ Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần VInpearl
Tuyển Bác sĩ thú y Công ty Cổ phần VInpearl làm việc tại Hải Phòng thu nhập 16 - 23 Triệu
Công ty Cổ phần VInpearl
Hạn nộp: 11/01/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 16 - 23 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sữa Đà Lạt
Tuyển Bác sĩ thú y Công Ty Cổ Phần Sữa Đà Lạt làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 800 - 12 USD
Công Ty Cổ Phần Sữa Đà Lạt
Hạn nộp: 23/04/2025
Lâm Đồng Đã hết hạn 800 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần VInpearl
Tuyển Bác sĩ thú y Công ty Cổ phần VInpearl làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần VInpearl
Hạn nộp: 31/05/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ENP BIOTECH (VN)
Tuyển Bác sĩ thú y CÔNG TY TNHH ENP BIOTECH (VN) làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 8 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ENP BIOTECH (VN)
Hạn nộp: 27/04/2025
Khánh Hòa Đồng Nai Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THÚ Y DR.EOPI
Tuyển Bác sĩ thú y CÔNG TY TNHH THÚ Y DR.EOPI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH THÚ Y DR.EOPI
Hạn nộp: 30/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI CÔNG NGHỆ CAO VACA MAXI
Tuyển Bác sĩ thú y CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI CÔNG NGHỆ CAO VACA MAXI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI CÔNG NGHỆ CAO VACA MAXI
Hạn nộp: 29/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth
Tuyển Bác sĩ thú y Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 8 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth
Hạn nộp: 19/03/2025
Thanh Hóa Phú Thọ Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cobi Pet Hospital
Tuyển Bác sĩ thú y Công Ty TNHH Cobi Pet Hospital làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
Công Ty TNHH Cobi Pet Hospital
Hạn nộp: 06/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth
Tuyển Bác sĩ thú y Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 4 - 5 Triệu
Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth
Hạn nộp: 28/02/2025
Thanh Hóa Phú Thọ Quảng Ninh Đã hết hạn 3.5 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth
Tuyển Bác sĩ thú y Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth
Hạn nộp: 31/01/2025
Hà Nội Thanh Hóa Hải Phòng Quảng Ninh Phú Thọ Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần VInpearl
Tuyển Bác sĩ thú y Công ty Cổ phần VInpearl làm việc tại Hải Phòng thu nhập 16 - 23 Triệu
Công ty Cổ phần VInpearl
Hạn nộp: 11/01/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 16 - 23 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất