Tuyển Bác sĩ thú y Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth làm việc tại Phú Thọ thu nhập 5 - 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ thú y Tại Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth
Mức lương
5 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Phú Thọ: Số 9A, ngõ 70 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm ...và 3 địa điểm khác, Thị xã Phú Thọ
Mô Tả Công Việc Bác sĩ thú y Với Mức Lương 5 - 5 Triệu
Học lý thuyết và thực hành các ca bệnh tại chi nhánh phòng khám Thú Y PetHealth
Thực hiện hỗ trợ điều trị theo y lệnh của bác sĩ chính, phụ
Chăm sóc, theo dõi, báo cáo lại ca bệnh cho bác sĩ
Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý chi nhánh
Với Mức Lương 5 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có trình độ Cao đẳng/Đại học chuyên ngành thú y, chăn nuôi thú y
Am hiểu luật Lao động, luật Thú y
Trung thực, tỉ mỉ, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao, kỷ luật tốt
Yêu thích chó mèo, thú nhỏ
Tại Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth Thì Được Hưởng Những Gì
Đào tạo miễn phí 3 tháng, thu nhập 5tr/26 ngày công tháng
Được tham gia những khoá học đào tạo, nâng cao tay nghề chuyên môn miễn phí
Phúc lợi tốt cho người lao động
Các chế độ khác theo quy định của Công ty
Hỗ trợ chỗ ở lại cho nhân sự
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
