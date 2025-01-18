Tuyển Bác sĩ thú y Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 4 - 5 Triệu

Tuyển Bác sĩ thú y Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 4 - 5 Triệu

Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth
Ngày đăng tuyển: 18/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth

Bác sĩ thú y

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ thú y Tại Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth

Mức lương
4 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa: Số 107 Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, Tp Hạ Long, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Bác sĩ thú y Với Mức Lương 4 - 5 Triệu

Học lý thuyết và thực hành các ca bệnh tại chi nhánh phòng khám Thú Y PetHealth
Thực hiện hỗ trợ điều trị theo y lệnh của bác sĩ chính, phụ
Chăm sóc, theo dõi, báo cáo lại ca bệnh cho bác sĩ
Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý chi nhánh

Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có trình độ Cao đẳng/Đại học chuyên ngành thú y, chăn nuôi thú y
Am hiểu luật Lao động, luật Thú y
Trung thực, tỉ mỉ, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao, kỷ luật tốt
Yêu thích chó mèo, thú nhỏ

Tại Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth Thì Được Hưởng Những Gì

Đào tạo miễn phí 3 tháng, thu nhập 3,5-5tr/26 ngày công tháng
Được tham gia những khoá học đào tạo, nâng cao tay nghề chuyên môn miễn phí
Phúc lợi tốt cho người lao động
Các chế độ khác theo quy định của Công ty
Hỗ trợ chỗ ở lại cho nhân sự

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth

Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: PL05-29, Vinhome River Side 2, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-bac-si-thu-y-thu-nhap-3-5-5-trieu-toan-thoi-gian-tai-thanh-hoa-job280021
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sữa Đà Lạt
Tuyển Bác sĩ thú y Công Ty Cổ Phần Sữa Đà Lạt làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 800 - 12 USD
Công Ty Cổ Phần Sữa Đà Lạt
Hạn nộp: 23/04/2025
Lâm Đồng Đã hết hạn 800 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần VInpearl
Tuyển Bác sĩ thú y Công ty Cổ phần VInpearl làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần VInpearl
Hạn nộp: 31/05/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ENP BIOTECH (VN)
Tuyển Bác sĩ thú y CÔNG TY TNHH ENP BIOTECH (VN) làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 8 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ENP BIOTECH (VN)
Hạn nộp: 27/04/2025
Khánh Hòa Đồng Nai Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THÚ Y DR.EOPI
Tuyển Bác sĩ thú y CÔNG TY TNHH THÚ Y DR.EOPI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH THÚ Y DR.EOPI
Hạn nộp: 30/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI CÔNG NGHỆ CAO VACA MAXI
Tuyển Bác sĩ thú y CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI CÔNG NGHỆ CAO VACA MAXI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI CÔNG NGHỆ CAO VACA MAXI
Hạn nộp: 29/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth
Tuyển Bác sĩ thú y Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 8 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth
Hạn nộp: 19/03/2025
Thanh Hóa Phú Thọ Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cobi Pet Hospital
Tuyển Bác sĩ thú y Công Ty TNHH Cobi Pet Hospital làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
Công Ty TNHH Cobi Pet Hospital
Hạn nộp: 06/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth
Tuyển Bác sĩ thú y Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 4 - 5 Triệu
Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth
Hạn nộp: 28/02/2025
Thanh Hóa Phú Thọ Quảng Ninh Đã hết hạn 3.5 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth
Tuyển Bác sĩ thú y Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth
Hạn nộp: 31/01/2025
Hà Nội Thanh Hóa Hải Phòng Quảng Ninh Phú Thọ Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần VInpearl
Tuyển Bác sĩ thú y Công ty Cổ phần VInpearl làm việc tại Hải Phòng thu nhập 16 - 23 Triệu
Công ty Cổ phần VInpearl
Hạn nộp: 11/01/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 16 - 23 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ
Hạn nộp: 31/10/2025
Thanh Hóa Còn 32 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS làm việc tại Phú Thọ thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Hạn nộp: 26/10/2025
Phú Thọ Nghệ An Vĩnh Phúc Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Searefico Pro Company
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần Searefico Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Searefico Pro Company
Hạn nộp: 21/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Quảng Ninh Quảng Nam Đà Nẵng Còn 22 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BIM Group Quảng Ninh
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh BIM Group Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
BIM Group Quảng Ninh
Hạn nộp: 04/10/2025
Quảng Ninh Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BIM Group Quảng Ninh
Tuyển Kế toán kho BIM Group Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
BIM Group Quảng Ninh
Hạn nộp: 04/10/2025
Quảng Ninh Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BIM Group Quảng Ninh
Tuyển Kế toán thanh toán BIM Group Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
BIM Group Quảng Ninh
Hạn nộp: 04/10/2025
Quảng Ninh Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Kinden Việt Nam
Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH Kinden Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Kinden Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Quảng Ninh Hải Phòng Còn 32 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Quảng Ninh Thanh Hóa Còn 32 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VNDIRECT Pro Company
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh VNDIRECT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VNDIRECT Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Đà Nẵng Hà Nội Thanh Hóa Nam Định Ninh Bình Còn 93 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Quảng Ninh Thanh Hóa Còn 32 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sữa Đà Lạt
Tuyển Bác sĩ thú y Công Ty Cổ Phần Sữa Đà Lạt làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 800 - 12 USD
Công Ty Cổ Phần Sữa Đà Lạt
Hạn nộp: 23/04/2025
Lâm Đồng Đã hết hạn 800 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần VInpearl
Tuyển Bác sĩ thú y Công ty Cổ phần VInpearl làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần VInpearl
Hạn nộp: 31/05/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ENP BIOTECH (VN)
Tuyển Bác sĩ thú y CÔNG TY TNHH ENP BIOTECH (VN) làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 8 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ENP BIOTECH (VN)
Hạn nộp: 27/04/2025
Khánh Hòa Đồng Nai Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THÚ Y DR.EOPI
Tuyển Bác sĩ thú y CÔNG TY TNHH THÚ Y DR.EOPI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH THÚ Y DR.EOPI
Hạn nộp: 30/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI CÔNG NGHỆ CAO VACA MAXI
Tuyển Bác sĩ thú y CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI CÔNG NGHỆ CAO VACA MAXI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI CÔNG NGHỆ CAO VACA MAXI
Hạn nộp: 29/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth
Tuyển Bác sĩ thú y Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 8 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth
Hạn nộp: 19/03/2025
Thanh Hóa Phú Thọ Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cobi Pet Hospital
Tuyển Bác sĩ thú y Công Ty TNHH Cobi Pet Hospital làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
Công Ty TNHH Cobi Pet Hospital
Hạn nộp: 06/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth
Tuyển Bác sĩ thú y Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 4 - 5 Triệu
Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth
Hạn nộp: 28/02/2025
Thanh Hóa Phú Thọ Quảng Ninh Đã hết hạn 3.5 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth
Tuyển Bác sĩ thú y Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth
Hạn nộp: 31/01/2025
Hà Nội Thanh Hóa Hải Phòng Quảng Ninh Phú Thọ Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần VInpearl
Tuyển Bác sĩ thú y Công ty Cổ phần VInpearl làm việc tại Hải Phòng thu nhập 16 - 23 Triệu
Công ty Cổ phần VInpearl
Hạn nộp: 11/01/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 16 - 23 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Bác sĩ thú y Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth làm việc tại Phú Thọ thu nhập 5 - 5 Triệu Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth
4.5 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bác sĩ thú y Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bác sĩ thú y Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 4 - 5 Triệu Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth
3.5 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bác sĩ thú y Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 8 - 10 Triệu Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm