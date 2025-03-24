Tuyển Bác sĩ thú y Công Ty Cổ Phần Sữa Đà Lạt làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 800 - 12 USD

- Tư vấn, tập huấn kỹ thuật về chăm sóc, thức ăn / dinh dưỡng, sức khỏe đàn, bệnh lý cho các nông hộ bán sữa cho Công ty;

- Phối hợp với khuyến nông viên lập kế hoạch và đề xuất các phương án cải thiện chất lượng sữa của nông hộ;

- Chuẩn đoán bệnh thông thường tại nông hộ, tư vấn sử dụng một số dược phẩm, hỗ trợ điều trị bệnh trong chăn nuôi bò sữa;

- Tư vấn phòng bệnh, xây dựng chuồng trại trong chăn nuôi bò sữa;

- Kiểm tra chuồng trại nộng hộ định kỳ hoặc đột xuất theo sự phân công của cấp Quản lý.

- Tham gia tư vấn, hỗ trợ dự án phát triển bò sữa;

- Đảm bảo việc theo dõi thông tin về đàn bò sữa của nông hộ và lưu trữ thông tin;

- Thực hiện các báo cáo công việc, báo cáo chuyên môn của khu vực phụ trách theo phân bổ của Quản lý bộ phận.

** Khu vực làm việc: Cát Tiên, Lâm Đồng.