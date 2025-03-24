Tuyển Bác sĩ thú y Công Ty Cổ Phần Sữa Đà Lạt làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 800 - 12 USD

Công Ty Cổ Phần Sữa Đà Lạt
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/04/2025
Bác sĩ thú y

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ thú y Tại Công Ty Cổ Phần Sữa Đà Lạt

Mức lương
800 - 12 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng: Cát Tiên, Lam Dong, Vietnam

Mô Tả Công Việc Bác sĩ thú y Với Mức Lương 800 - 12 USD

- Tư vấn, tập huấn kỹ thuật về chăm sóc, thức ăn / dinh dưỡng, sức khỏe đàn, bệnh lý cho các nông hộ bán sữa cho Công ty;
- Phối hợp với khuyến nông viên lập kế hoạch và đề xuất các phương án cải thiện chất lượng sữa của nông hộ;
- Chuẩn đoán bệnh thông thường tại nông hộ, tư vấn sử dụng một số dược phẩm, hỗ trợ điều trị bệnh trong chăn nuôi bò sữa;
- Tư vấn phòng bệnh, xây dựng chuồng trại trong chăn nuôi bò sữa;
- Kiểm tra chuồng trại nộng hộ định kỳ hoặc đột xuất theo sự phân công của cấp Quản lý.
- Tham gia tư vấn, hỗ trợ dự án phát triển bò sữa;
- Đảm bảo việc theo dõi thông tin về đàn bò sữa của nông hộ và lưu trữ thông tin;
- Thực hiện các báo cáo công việc, báo cáo chuyên môn của khu vực phụ trách theo phân bổ của Quản lý bộ phận.
** Khu vực làm việc: Cát Tiên, Lâm Đồng.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Cầu Sắt, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

