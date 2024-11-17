Tuyển Bác sĩ thú y Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu

Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Bác sĩ thú y

Mức lương
8 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 9A, ngõ 70 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm ...và 10 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Bác sĩ thú y Với Mức Lương 8 - 14 Triệu

Chưa có kinh nghiệm sẽ được học việc nâng cao tay nghề
Hỗ trợ bác sĩ chính/phụ khám và tư vấn theo yêu cầu
Thực hiện điều trị theo y lệnh của bác sĩ chính
Chăm sóc, theo dõi, báo cáo lại ca bệnh cho bác sĩ
Phối hợp tổ chức hội chẩn các ca bệnh khó
Phối hợp với các phòng ban tại chi nhánh và chi nhánh khác để chuyển ca.
Thực hiện công tác trực ca cấp cứu
Ghi chép hồ sơ bệnh án
Phối hợp với bác sĩ chính liên hệ khách hàng thông báo về tình trạng ca bệnh
Một số công việc khác trong phạm vi chuyên môn

Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Có trình độ cao đẳng, đại học chuyên ngành thú y, chăn nuôi thú y (chấp nhận sinh viên đang chờ bằng, mới tốt nghiệp)
Nhiệt tình, trung thực trong công việc, mềm dẻo trong các mối quan hệ với người lao động.
Am hiểu luật Lao động , Luật Thú Y.
Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm
Phẩm chất đạo đức: Trung thực, tỉ mỉ, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao, kỷ luật tốt, đạo đức nghề nghiệp....
Mong muốn làm việc lâu dài

Tại Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 8-14 triệu/tháng
Chưa kinh nghiệm sẽ được đào tạo từ đầu
Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Được tham gia những khoá học đào tạo, nâng cao tay nghề chuyên môn miễn phí, làm việc cùng các bác sĩ chính/phụ giàu kinh nghiệm
Phúc lợi tốt cho người lao động
Kí hợp đồng chính thức sau quá trình học việc/thử việc
Thưởng lễ tết, sinh nhật, liên hoan hàng năm...
Các chế độ khác theo quy định của Công ty
Hỗ trợ chỗ ở lại cho nhân sự (miễn phí)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: PL05-29, Vinhome River Side 2, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

