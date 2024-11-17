Tuyển Bác sĩ thú y Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu

Mức lương 8 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 9A, ngõ 70 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm ...và 10 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Bác sĩ thú y Với Mức Lương 8 - 14 Triệu

Chưa có kinh nghiệm sẽ được học việc nâng cao tay nghề

Hỗ trợ bác sĩ chính/phụ khám và tư vấn theo yêu cầu

Thực hiện điều trị theo y lệnh của bác sĩ chính

Chăm sóc, theo dõi, báo cáo lại ca bệnh cho bác sĩ

Phối hợp tổ chức hội chẩn các ca bệnh khó

Phối hợp với các phòng ban tại chi nhánh và chi nhánh khác để chuyển ca.

Thực hiện công tác trực ca cấp cứu

Ghi chép hồ sơ bệnh án

Phối hợp với bác sĩ chính liên hệ khách hàng thông báo về tình trạng ca bệnh

Một số công việc khác trong phạm vi chuyên môn

Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Có trình độ cao đẳng, đại học chuyên ngành thú y, chăn nuôi thú y (chấp nhận sinh viên đang chờ bằng, mới tốt nghiệp)

Nhiệt tình, trung thực trong công việc, mềm dẻo trong các mối quan hệ với người lao động.

Am hiểu luật Lao động , Luật Thú Y.

Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm

Phẩm chất đạo đức: Trung thực, tỉ mỉ, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao, kỷ luật tốt, đạo đức nghề nghiệp....

Mong muốn làm việc lâu dài

Tại Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 8-14 triệu/tháng

Chưa kinh nghiệm sẽ được đào tạo từ đầu

Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Được tham gia những khoá học đào tạo, nâng cao tay nghề chuyên môn miễn phí, làm việc cùng các bác sĩ chính/phụ giàu kinh nghiệm

Phúc lợi tốt cho người lao động

Kí hợp đồng chính thức sau quá trình học việc/thử việc

Thưởng lễ tết, sinh nhật, liên hoan hàng năm...

Các chế độ khác theo quy định của Công ty

Hỗ trợ chỗ ở lại cho nhân sự (miễn phí)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth

