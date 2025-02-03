Tuyển Bác sĩ thú y Công Ty TNHH Cobi Pet Hospital làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - số 68 đường C, P. Tân Phú, Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Bác sĩ thú y Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Hỗ trợ bác sĩ thăm khám và điều trị vật nuôi

- Vận hành và bảo quản máy chụp X quang

- Truyền dịch và theo dõi sức khỏe của vật nuôi

- Chạy xét nghiệm máu (cbc, hóa học) và nhập dữ liệu

- Xét nghiệm nước tiểu

- Chuẩn bị thuốc theo toa bác sĩ

- Quản lý thuốc trong kho và các vật tư y tế

- Hỗ trợ phẫu thuật

- Tiêm vắc-xin, tẩy giun, thực hiện các xét nghiệm và khám đơn giản

- Chăm sóc khách hàng: gọi điện thoại/nhắn tin khách hàng để kiểm tra tình trạng của vật nuôi sau khi điều trị

- Dịch thuật và phiên dịch cho bác sĩ thú y (nếu có)

- Giữ vệ sinh chung ở khu vực lễ tân, khu vực khám bệnh và phòng phẫu thuật

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành thú y.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành thú y hoặc mới tốt nghiệp ngành bác sĩ thú y.

- Nhiệt tình, siêng năng, có ý thức trách nhiệm trong công việc, tự giác làm việc, tích cực hỗ trợ cho bác sĩ trong ca của mình.

Nhiệt tình, siêng năng, có ý thức trách nhiệm trong công việc, tự giác làm việc, tích cực hỗ trợ cho bác sĩ trong ca của mình.

- Giao tiếp khá tiếng Anh để trao đổi với khách hàng nước ngoài.

Giao tiếp khá tiếng Anh để trao đổi với khách hàng nước ngoài.

- Thời gian làm việc: CA ĐÊM (ca làm việc 9 tiếng/ngày: Ca 3 từ 22 giờ -> 08 giờ). Nghỉ 2 ngày/tuần sắp xếp luân phiên hoặc tùy yêu cầu công việc và sự sắp xếp của quản lý bệnh viện.

Thời gian làm việc: CA ĐÊM (ca làm việc 9 tiếng/ngày: Ca 3 từ 22 giờ -> 08 giờ). Nghỉ 2 ngày/tuần sắp xếp luân phiên hoặc tùy yêu cầu công việc và sự sắp xếp của quản lý bệnh viện.

Tại Công Ty TNHH Cobi Pet Hospital Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận: từ 10 triệu đến 12 triệu GROSS (tùy kinh nghiệm) + hoa hồng phẫu thuật (nếu có).

Lương thỏa thuận: từ 10 triệu đến 12 triệu GROSS (tùy kinh nghiệm) + hoa hồng phẫu thuật (nếu có).

GROSS

- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, năng động.

- Đầy đủ chế độ theo quy định của nhà nước (BHXH, BHYT, BHTN, ngày lễ, Tết…)

- Công ty hỗ trợ ký túc xá gần công ty cho nhân viên có nhu cầu.

Công ty hỗ trợ ký túc xá gần công ty cho nhân viên có nhu cầu.

- Được công ty hỗ trợ tham dự các khóa seminar nâng cao kỹ năng làm việc do công ty tổ chức.

Được công ty hỗ trợ tham dự các khóa seminar nâng cao kỹ năng làm việc do công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cobi Pet Hospital

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin