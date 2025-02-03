Tuyển Bác sĩ thú y Công Ty TNHH Cobi Pet Hospital làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Công Ty TNHH Cobi Pet Hospital
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Công Ty TNHH Cobi Pet Hospital

Bác sĩ thú y

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ thú y Tại Công Ty TNHH Cobi Pet Hospital

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- số 68 đường C, P. Tân Phú, Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Bác sĩ thú y Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Hỗ trợ bác sĩ thăm khám và điều trị vật nuôi
- Vận hành và bảo quản máy chụp X quang
- Truyền dịch và theo dõi sức khỏe của vật nuôi
- Chạy xét nghiệm máu (cbc, hóa học) và nhập dữ liệu
- Xét nghiệm nước tiểu
- Chuẩn bị thuốc theo toa bác sĩ
- Quản lý thuốc trong kho và các vật tư y tế
- Hỗ trợ phẫu thuật
- Tiêm vắc-xin, tẩy giun, thực hiện các xét nghiệm và khám đơn giản
- Chăm sóc khách hàng: gọi điện thoại/nhắn tin khách hàng để kiểm tra tình trạng của vật nuôi sau khi điều trị
- Dịch thuật và phiên dịch cho bác sĩ thú y (nếu có)
- Giữ vệ sinh chung ở khu vực lễ tân, khu vực khám bệnh và phòng phẫu thuật

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành thú y.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành thú y hoặc mới tốt nghiệp ngành bác sĩ thú y.
- Nhiệt tình, siêng năng, có ý thức trách nhiệm trong công việc, tự giác làm việc, tích cực hỗ trợ cho bác sĩ trong ca của mình.
- Giao tiếp khá tiếng Anh để trao đổi với khách hàng nước ngoài.
- Thời gian làm việc: CA ĐÊM (ca làm việc 9 tiếng/ngày: Ca 3 từ 22 giờ -> 08 giờ). Nghỉ 2 ngày/tuần sắp xếp luân phiên hoặc tùy yêu cầu công việc và sự sắp xếp của quản lý bệnh viện.
Tại Công Ty TNHH Cobi Pet Hospital Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận: từ 10 triệu đến 12 triệu GROSS (tùy kinh nghiệm) + hoa hồng phẫu thuật (nếu có).
- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, năng động.
- Đầy đủ chế độ theo quy định của nhà nước (BHXH, BHYT, BHTN, ngày lễ, Tết…)
- Công ty hỗ trợ ký túc xá gần công ty cho nhân viên có nhu cầu.
- Được công ty hỗ trợ tham dự các khóa seminar nâng cao kỹ năng làm việc do công ty tổ chức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cobi Pet Hospital

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 68 Đường C, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

