Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Công ty TNHH Bán lẻ SammiShop làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 129 Trần Đại Nghĩa, 132C Trương Định, Hà Nội, Hai Bà Trưng ...và 3 địa điểm khác, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Bán hàng mỹ phẩm Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Tiếp đón và tư vấn, giới thiệu cho khách hàng các sản phẩm, chương trình khuyến mại phù hợp.

Thực hiện quá trình thanh toán đơn hàng cho khách.

Lịch sự, niềm nở lắng nghe nhu cầu của khách hàng.

Trưng bày sản phẩm, giữ vệ sinh cửa hàng. Bảo vệ và giữ gìn hàng hóa, tài sản chung của cửa hàng.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ (19-28)

Đam mê mỹ phẩm, yêu thích công việc bán hàng, tư vấn, chăm sóc khách hàng

Đáp ứng được thời gian làm việc xoay ca theo quản lý sắp xếp

Trung thực, ham học hỏi

Tại Công ty TNHH Bán lẻ SammiShop Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung

Đồng nghiệp thân thiện

Thu nhập ổn định, thưởng nóng, khích lệ hàng tháng

Ngày nghỉ: 04 ngày/tháng không cố định

Thưởng lễ tết, tăng ca theo quy định nhà nước

Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp,... đầy đủ

Định kỳ xét duyệt tăng lương, cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bán lẻ SammiShop

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.