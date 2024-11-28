Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Công ty TNHH Bán lẻ SammiShop làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Công ty TNHH Bán lẻ SammiShop
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Bán hàng mỹ phẩm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng mỹ phẩm Tại Công ty TNHH Bán lẻ SammiShop

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 129 Trần Đại Nghĩa, 132C Trương Định, Hà Nội, Hai Bà Trưng ...và 3 địa điểm khác, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Bán hàng mỹ phẩm Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Tiếp đón và tư vấn, giới thiệu cho khách hàng các sản phẩm, chương trình khuyến mại phù hợp.
Thực hiện quá trình thanh toán đơn hàng cho khách.
Lịch sự, niềm nở lắng nghe nhu cầu của khách hàng.
Trưng bày sản phẩm, giữ vệ sinh cửa hàng. Bảo vệ và giữ gìn hàng hóa, tài sản chung của cửa hàng.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ (19-28)
Đam mê mỹ phẩm, yêu thích công việc bán hàng, tư vấn, chăm sóc khách hàng
Đáp ứng được thời gian làm việc xoay ca theo quản lý sắp xếp
Trung thực, ham học hỏi

Tại Công ty TNHH Bán lẻ SammiShop Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung
Đồng nghiệp thân thiện
Thu nhập ổn định, thưởng nóng, khích lệ hàng tháng
Ngày nghỉ: 04 ngày/tháng không cố định
Thưởng lễ tết, tăng ca theo quy định nhà nước
Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp,... đầy đủ
Định kỳ xét duyệt tăng lương, cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bán lẻ SammiShop

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 127 Chùa Bộc, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

