Tuyển Bán hàng mỹ phẩm HỘ KINH DOANH PHƯƠNG AN HOUSE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 254A Nguyễn Văn Đậu, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Bán hàng mỹ phẩm Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Livestream hằng ngày trên TikTok theo các khung giờ cố định.

- Chăm sóc khách hàng sau bán hàng.

- Giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến đơn hàng.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan.

- Hoàn thành tốt KPI được giao.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ

- Có kinh nghiệm bán hàng, chăm sóc khách hàng ngành mỹ phẩm, TPCN

- Ưu tiên đã có kinh nghiệm từ 1 năm livestream trên Tiktok, Facebook (hoặc các nền tảng khác)

- Nữ giọng nhẹ nhàng dễ nghe không nói ngọng, không nói giọng địa phương.

- Ngoại hình ưa nhìn, tự tin, hoạt ngôn trước ống kính.

Tại HỘ KINH DOANH PHƯƠNG AN HOUSE Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương + thưởng: từ 10 triệu/tháng.

- Được đóng Bảo hiểm đầy đủ theo Quy định của Nhà nước

- Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, có nhiều cơ hội phát triển lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH PHƯƠNG AN HOUSE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin