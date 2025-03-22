Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Homi Cosmetic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 15 Triệu

Hình thức làm việc

Địa điểm làm việc

√ Thời gian làm việc:

- Chăm sóc khách hàng trên các trang shop quản lý và các sàn thương mại điện tử ( online )

- Tiếp cận khách hàng mà shop đến hướng đến qua các kênh social

- Tìm kiếm các đối tác tiềm năng qua các kênh offline, sẽ trao đổi khi phỏng vấn

- Tìm kiếm các khách hàng doanh nghiệp, nhóm, cá nhân có như cầu quà tặng, sử dụng hoặc phân phối mỹ phẩm

- Có chí phát triển , thích chinh phục vị trí cao, thử thách, ham học hỏi

- Chủ động hoạch định kế hoạch làm việc và báo cáo tình hình công việc

- Sinh viên năm 2 trở lên, thích giao tiếp và tiếp xúc khách hàng ngành dịch vụ

Chính sách và đãi ngộ

- Lương cứng: 7-8tr + % doanh thu từ nhiều nguồn khác, phổ biến thêm khi phỏng vấn

- Chế độ lương minh bạch, rõ ràng, không giam lương, cắt giảm vô lý

- Môi trường vui vẻ, năng động, genz, teamwork, thưởng, động nghiệp cute

- Hỗ trợ training kỹ lưỡng trong 2~4 tuần, có team support trong quá trình làm việc

- Được trao quyền, lắng nghe. Môi trường start-up nên cơ hội cân nhắc rất cao.