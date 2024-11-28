Tuyển Bán hàng mỹ phẩm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA

Bán hàng mỹ phẩm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng mỹ phẩm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA

Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 301 Lạc Long Quân, Phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hoá, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Bán hàng mỹ phẩm Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Quản lý, đánh giá hiệu quả làm việc của bộ phận kinh doanh (leader, nhân viên) bao gồm: giám sát chất lượng cuộc gọi, số lượng cuộc gọi và doanh số của từ team, cá nhân;
Xây dựng cấu trúc bộ phận và KPI cho nhân viên;
Xây dựng và triển triển khai kế hoạch làm việc cho team; Phân bổ data khách hàng cho nhân viên;
Lên quy trình quản lý, đào tạo và phát triển kỹ năng nhân viên; Hỗ trợ xử lý tình huống, huấn luyện nhân viên về kỹ năng giao tiếp qua điện thoại và nghiệp vụ sản phẩm;
Phối hợp với bộ phận Marketing, Media trong các chiến dịch quảng cáo nhằm thúc đẩy doanh số;
Xử lý các vấn đề trong quá trình tư vấn và làm việc của nhân viên: Khách hàng khó tiếp cận, Khách hàng cần hỗ trợ gấp trong ngày;
Chịu trách nhiệm về doanh số theo ngày, tuần và tháng;
Thúc đẩy, quản lý để mỗi nhân viên đều đạt được chỉ tiêu hàng tháng;
Tiếp nhận đào tạo cho leader và nhân viên mới.

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành. Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm kinh doanh sản phẩm mỹ phẩm, TPCN;
Có kỹ năng lãnh đạo và đào tạo nhóm, khả năng nắm bắt tâm lý con người;
Khả năng tự tạo động lực và chủ động trong công việc;
Kỹ năng giải quyết vấn đề để hỗ trợ nhân viên trong nhóm khi gặp khó khăn trong cuộc gọi;
Nhiệt huyết, năng động, giao tiếp tốt, tư duy dịch vụ khách hàng tốt;
Có máy tính cá nhân để làm việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng (20 triệu - 25 triệu) + thưởng doanh số + phụ cấp. Thu nhập trung bình từ 30 triệu - 40 triệu/tháng;
Thưởng các dịp lễ tết, thưởng lương tháng 13, 20/10, 08/03, voucher mua sắm mỹ phẩm hàng tháng trên App Hebela;
Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi, các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm và các chương trình văn hóa sôi động của Công ty;
Hỗ trợ và đào tạo tối đa giúp nhân sự nắm vững kiến thức, phát triển và hoàn thiện các kỹ năng đáp ứng công việc;
Môi trường làm việc 9x trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12A, Tòa Center Building, Dự án Hapulico Complex, số 1 đường Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

