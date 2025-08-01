Tuyển Bán hàng mỹ phẩm OGC Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng mỹ phẩm Tại OGC Beauty
- Hồ Chí Minh: 168 Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Bán hàng mỹ phẩm Với Mức Lương 5 - 10 Triệu
VỊ TRÍ:
• Bán hàng trực tiếp tại cửa hàng (Part-time hoặc Full-time)
THU NHẬP:
• 25.000 – 30.000đ/giờ
• 6.000.000 – 8.500.000đ/tháng
• Thưởng chuyên cần, hiệu suất, lễ Tết
→ Nhận 2 tuần/lần hoặc theo tháng
CA LÀM (TỰ CHỌN):
• Sáng: 7h30 – 11h30
• Chiều: 13h00 – 17h00
• Tối: 18h00 – 22h00
• Cả ngày: 7h30 – 17h00
→ Làm tối thiểu 5 buổi/tuần, xoay ca linh hoạt
Với Mức Lương 5 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
YÊU CẦU:
• Nam/Nữ 19 – 28 tuổi, tốt nghiệp THPT
• Ngoại hình sáng, giao tiếp tự tin
• Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo
ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC:
• Gò Vấp, Quận 12, Phú Nhuận, Quận 6, Bình Tân, Quận 8, Thủ Đức…
LIÊN HỆ ỨNG TUYỂN:
Zalo/Hotline: 0386 811 361 – 0973 481 375
→ Tuyển trực tiếp – Không thu phí
→ Tin còn đăng là còn tuyển!
Tại OGC Beauty Thì Được Hưởng Những Gì
PHÚC LỢI:
• Thưởng hiệu suất
• Hỗ trợ phụ cấp, đào tạo kỹ năng
• Xét thăng tiến sau 3–6 tháng
• Hưởng đầy đủ BHXH nếu gắn bó lâu dài
Cách Thức Ứng Tuyển Tại OGC Beauty
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI