Tuyển Bán hàng mỹ phẩm OGC Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 10 Triệu

YÊU CẦU: • Nam/Nữ 19 – 28 tuổi, tốt nghiệp THPT • Ngoại hình sáng, giao tiếp tự tin • Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: • Gò Vấp, Quận 12, Phú Nhuận, Quận 6, Bình Tân, Quận 8, Thủ Đức… LIÊN HỆ ỨNG TUYỂN: Zalo/Hotline: 0386 811 361 – 0973 481 375 → Tuyển trực tiếp – Không thu phí → Tin còn đăng là còn tuyển!

VỊ TRÍ: • Bán hàng trực tiếp tại cửa hàng (Part-time hoặc Full-time) THU NHẬP: • 25.000 – 30.000đ/giờ • 6.000.000 – 8.500.000đ/tháng • Thưởng chuyên cần, hiệu suất, lễ Tết → Nhận 2 tuần/lần hoặc theo tháng CA LÀM (TỰ CHỌN): • Sáng: 7h30 – 11h30 • Chiều: 13h00 – 17h00 • Tối: 18h00 – 22h00 • Cả ngày: 7h30 – 17h00 → Làm tối thiểu 5 buổi/tuần, xoay ca linh hoạt

