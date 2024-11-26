Tuyển Bán hàng mỹ phẩm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY

Bán hàng mỹ phẩm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng mỹ phẩm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 212 Nguyễn Trãi, phương Thanh Xuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận 2

Mô Tả Công Việc Bán hàng mỹ phẩm Với Mức Lương Thỏa thuận

- Báo cáo tiến độ/kết quả cho quản lý trực tiếp hàng tuần. Đưa ra vấn đề/giải pháp nhằm đảm bảo kế hoạch đạt tiến độ đề ra
- Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự Sale/CSKH/Vận đơn, phát triển tương ứng với mục tiêu doanh thu đã đặt ra
- Phối hợp cùng bộ phận Digital Marketing để đạt mục tiêu doanh thu đã đặt ra với chi phí thấp nhất ( giảm chi phí data, tăng tỉ lệ chốt và tăng doanh thu trung bình trên khách hàng...)
- Nghiên cứu, đánh giá thị trường ngành hàng nhằm đưa ra đề xuất về sản phẩm, cơ chế, chiến lược, quy trình...với mục tiêu duy trì và phát triển doanh thu về mặt lâu dài.
- Đóng góp giá trị cá nhân vô mục tiêu chung của công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý và quản lý đội ngũ sale online (telesale, trực page, cskh)...
- Có tinh thần làm việc và trách nhiệm cao
Kỹ năng làm việc:
Kỹ năng quản lý:

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo và tạo điều kiện học hỏi, bao gồm nhưng không giới hạn ở: chiến lược sản phẩm, quy trình vận hành, quản lý chi phí, P&L, quy trình sale/Marketing... và được tạo điều kiện để phát triển trở thành CCO hoặc Giám đốc chi nhánh ( Quản lý toàn bộ đội ngũ sale/marketing)
-Lương cứng 12.000.000 đồng + Hoa hồng + Thưởng
- Chính sách phát triển, thăng tiến
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
- Cơ hội tham gia các chương trình đào tạo cao cấp
- BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của Nhà nước & các chính sách Bảo hiểm khác.
- Các quyền lợi khác: du lịch nghỉ mát hàng năm, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 19, Khu văn phòng Indochina Park Tower, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

