Tuyển Bán hàng mỹ phẩm CÔNG TY TNHH CCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 25 Triệu

Mức lương Đến 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 131 133 Nguyễn Thị Nhung - Vạn Phúc City - Hiệp Bình Phước - Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Bán hàng mỹ phẩm

Giới thiệu sản phẩm của công ty đến khách hàng (người dùng) bằng tất cả các hình thức: đăng bài lên mạng xã hội, website, các trang thương mại điện tử, đăng tải video, chạy quảng cáo, gọi điện thoại trực tiếp

Tiếp nhận các cuộc gọi đến từ khách hàng, tư vấn, thuyết phục khách hàng mua sản phẩm

Trả lời tin nhắn (phản hồi) khách hàng trên các kênh thông tin đăng tải sản phẩm

Liên hệ với khách hàng và chốt đơn

Phối hợp với Sale support lên đơn hàng đã chốt với khách

Xây dựng và trực tiếp thực hiện các chương trình chăm sóc khách hàng, tiếp thị sản phẩm, khuyến mãi

Theo dõi tiến độ di chuyển của đơn hàng gửi đi

Theo dõi và tiếp nhận phản hồi từ khách hàng về đơn hàng: số lượng hàng hóa, chất lượng hàng hóa, có đổ vỡ hay không,...

Các công việc khác theo chỉ đạo của Giám đốc bán hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm Telesale, bán hàng tối thiểu 1 năm (có kinh nghiệm ngành nails là lợi thế)

Có thể làm ca đêm

Tinh thần trách nhiệm cao

Có khả năng giao tiếp, giọng nói rõ ràng không nói ngọng, nói lắp.

Tại CÔNG TY TNHH CCE Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc từ 23h30 - 08h00 từ Thứ 2 - Thứ 6

Lương cứng 6.000.000 + hoa hồng (Tổng thu nhập đến 20tr/ tháng)

Được đóng BHXH

Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CCE

