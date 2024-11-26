Tuyển Bán hàng mỹ phẩm CÔNG TY TNHH CCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng mỹ phẩm Tại CÔNG TY TNHH CCE
- Hồ Chí Minh: 131 133 Nguyễn Thị Nhung
- Vạn Phúc City
- Hiệp Bình Phước
- Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Bán hàng mỹ phẩm Với Mức Lương Đến 25 Triệu
Giới thiệu sản phẩm của công ty đến khách hàng (người dùng) bằng tất cả các hình thức: đăng bài lên mạng xã hội, website, các trang thương mại điện tử, đăng tải video, chạy quảng cáo, gọi điện thoại trực tiếp
Tiếp nhận các cuộc gọi đến từ khách hàng, tư vấn, thuyết phục khách hàng mua sản phẩm
Trả lời tin nhắn (phản hồi) khách hàng trên các kênh thông tin đăng tải sản phẩm
Liên hệ với khách hàng và chốt đơn
Phối hợp với Sale support lên đơn hàng đã chốt với khách
Xây dựng và trực tiếp thực hiện các chương trình chăm sóc khách hàng, tiếp thị sản phẩm, khuyến mãi
Theo dõi tiến độ di chuyển của đơn hàng gửi đi
Theo dõi và tiếp nhận phản hồi từ khách hàng về đơn hàng: số lượng hàng hóa, chất lượng hàng hóa, có đổ vỡ hay không,...
Các công việc khác theo chỉ đạo của Giám đốc bán hàng.
Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có thể làm ca đêm
Tinh thần trách nhiệm cao
Có khả năng giao tiếp, giọng nói rõ ràng không nói ngọng, nói lắp.
Tại CÔNG TY TNHH CCE Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 6.000.000 + hoa hồng (Tổng thu nhập đến 20tr/ tháng)
Được đóng BHXH
Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến rõ ràng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CCE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI