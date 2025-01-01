Tất cả địa điểm
Công việc Creative Director

-

Có 14 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min
Tuyển Creative Director Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2 Triệu
Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min
Hạn nộp: 24/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Truyền Thông Bluesky
Tuyển Creative Director Công Ty CP Truyền Thông Bluesky làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty CP Truyền Thông Bluesky
Hạn nộp: 13/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Min
Tuyển Creative Director Min làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 6 Triệu
Min
Hạn nộp: 18/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Nexon Networks Vina Co. Ltd,
Tuyển Creative Director Nexon Networks Vina Co. Ltd, làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Nexon Networks Vina Co. Ltd,
Hạn nộp: 28/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Creative Director Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 3,000 - 10,000 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 23/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 3,000 - 10,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Tuyển Creative Director Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Hạn nộp: 21/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm RMIT University Vietnam
Tuyển Creative Director RMIT University Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
RMIT University Vietnam
Hạn nộp: 21/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công Ty Easia Travel
Tuyển Creative Director Công Ty Easia Travel làm việc tại Quốc tế thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Easia Travel
Hạn nộp: 09/03/2025
Quốc tế Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Networld Asia Group
Tuyển Creative Director Networld Asia Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 1,000 USD
Networld Asia Group
Hạn nộp: 23/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 800 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Apec (Apec Group)
Tuyển Creative Director Tập Đoàn Apec (Apec Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tập Đoàn Apec (Apec Group)
Hạn nộp: 16/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Elyx
Tuyển Creative Director Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Elyx làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Elyx
Hạn nộp: 23/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH I-Dac Việt Nam
Tuyển Creative Director Công Ty TNHH I-Dac Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH I-Dac Việt Nam
Hạn nộp: 08/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phần mềm và Truyền thông Vân Tay
Tuyển Creative Director Công ty TNHH Phần mềm và Truyền thông Vân Tay làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Phần mềm và Truyền thông Vân Tay
Hạn nộp: 14/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển dụng việc làm interstellar
Tuyển Creative Director interstellar làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
interstellar
Hạn nộp: 13/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển dụng Creative Director đang là dẫn đầu xu hướng trong thị trường lao động với mức lương hấp dẫn từ 40.000.000 - 150.000.000 VNĐ/tháng. Ngành nghề này mang lại triển vọng phát triển cao khi nhu cầu nhân sự ngày càng tăng. Ứng viên cần chuẩn bị kỹ năng lãnh đạo, sáng tạo và am hiểu thị trường.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Creative Director

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng Creative Director tại Việt Nam đang ngày càng gia tăng, đặc biệt trong bối cảnh các doanh nghiệp, cá nhân chú trọng xây dựng hình ảnh thương hiệu mạnh mẽ và khác biệt. Đây là vị trí quan trọng trong những ngành nghề liên quan đến truyền thông, quảng cáo, thiết kế đồ họa, thời trang và giải trí.

Vậy Creative Director là gì? Đây là người chịu trách nhiệm định hình và quản lý toàn bộ hệ thống hình ảnh, thông điệp của thương hiệu thông qua các kênh truyền thông. Vai trò này đòi hỏi tư duy sáng tạo, khả năng lãnh đạo đội ngũ và hiểu biết sâu rộng về thị trường. Giám đốc sáng tạo thường tham gia vào việc phát triển chiến lược, thiết kế các sản phẩm truyền thông và xây dựng câu chuyện thương hiệu để tạo ấn tượng mạnh mẽ với khách hàng.

Xu hướng tuyển dụng Creative Director trong tương lai dự kiến sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ khi các ngành công nghiệp sáng tạo ngày càng mở rộng. Với sự bùng nổ của công nghệ số và thương mại điện tử, vai trò này không chỉ gói gọn trong các doanh nghiệp truyền thống mà còn lan tỏa sang lĩnh vực phát triển phần mềm, ứng dụng di động và truyền thông số.

Nhu cầu tuyển dụng Creative Director được nhiều chuyên gia dự đoán sẽ tăng trong tương lai
Nhu cầu tuyển dụng Creative Director được nhiều chuyên gia dự đoán sẽ tăng trong tương lai

2. Mức lương trung bình của việc làm Creative Director

Theo nhiều website tuyển dụng Creative Director tại Việt Nam, mức lương của vị trí này được đánh giá rất hấp dẫn, phù hợp với mức độ chuyên môn và kinh nghiệm mà vị trí này đòi hỏi. Dưới đây là thông tin chi tiết về mức lương trung bình theo từng bậc kinh nghiệm:

Vị trí công việc

Mức lương trung bình (VNĐ/tháng)

Creative Director

(5 - 7 năm kinh nghiệm)

40.000.000 - 60.000.000

Creative Director

(7 - 10 năm kinh nghiệm)

60.000.000 - 100.000.000

Creative Director

(10 - 15 năm kinh nghiệm)

100.000.000 - 150.000.000

Với mức lương cao, tuyển dụng Creative Director luôn thu hút sự quan tâm từ nhiều ứng viên tài năng trong lĩnh vực sáng tạo. Điều này cũng phản ánh rõ vai trò quan trọng của vị trí này trong việc xây dựng hình ảnh và chiến lược thương hiệu, đặc biệt tại những doanh nghiệp lớn trong ngành truyền thông, thời trang và quảng cáo.

Tuy nhiên, mức lương thực tế sẽ có sự thay đổi dựa vào quy mô công ty, khu vực làm việc và lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp

3. Mô tả chi tiết công việc của việc làm Creative Director

Creative Director đóng vai trò quan trọng trong việc định hình và phát triển các chiến lược sáng tạo nhằm nâng cao giá trị thương hiệu và hiệu quả truyền thông. Dưới đây là các nhiệm vụ chính mà vị trí này đảm nhận:

  • Định hướng concept sáng tạo: Xác định tầm nhìn sáng tạo tổng thể, xây dựng phong cách phù hợp với chiến lược thương hiệu và mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp.

  • Lãnh đạo đội ngũ: Quản lý, hướng dẫn và hỗ trợ đội ngũ sáng tạo bao gồm designer, copywriter, content writer,... để đảm bảo kế hoạch được thực hiện đúng hướng và đạt hiệu quả tối đa.

  • Phát triển chiến lược: Làm việc chặt chẽ với bộ phận marketing và kinh doanh để phát triển các chiến lược sáng tạo phù hợp, đồng thời đảm bảo chúng được triển khai đồng bộ với mục tiêu tổng thể.

  • Đảm bảo chất lượng: Chịu trách nhiệm cuối cùng về chất lượng đầu ra của tất cả các sản phẩm sáng tạo, bao gồm nội dung, hình ảnh và hiệu ứng.

  • Cập nhật xu hướng: Liên tục nghiên cứu và học hỏi để nắm bắt những xu hướng sáng tạo mới nhất, giúp doanh nghiệp giữ vững lợi thế cạnh tranh và thu hút khách hàng.

  • Tư vấn chiến lược: Tương tác trực tiếp với đối tác, khách hàng để thấu hiểu nhu cầu và đưa ra những giải pháp sáng tạo độc đáo, hiệu quả.

Với những nhiệm vụ đa dạng và quan trọng, tuyển dụng Creative Director luôn là nhu cầu thiết yếu tại các doanh nghiệp trong ngành quảng cáo, truyền thông và thiết kế.

Định hướng concept sáng tạo là một trong những đầu công việc không thể thiếu khi ứng tuyển Creative Director
Định hướng concept sáng tạo là một trong những đầu công việc không thể thiếu khi ứng tuyển Creative Director

4. Yêu cầu đối với việc làm Creative Director

Với các tiêu chuẩn khắt khe, tuyển dụng Creative Director là một thách thức nhưng cũng mang đến cơ hội phát triển vượt bậc cho những ứng viên đam mê và tài năng trong lĩnh vực sáng tạo. Các yêu cầu cụ thể giúp ứng viên đáp ứng tốt vai trò này bao gồm:

  • Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành mỹ thuật, thiết kế, quảng cáo hoặc lĩnh vực liên quan. Có bằng thạc sĩ hoặc từng du học sẽ là lợi thế lớn.

  • Kỹ năng sáng tạo: Khả năng tư duy nghệ thuật và đưa ra ý tưởng sáng tạo độc đáo, phù hợp với từng dự án.

  • Kinh nghiệm làm việc: Ít nhất 3-5 năm đảm nhiệm vị trí tương đương hoặc vai trò quản lý sáng tạo trong các dự án lớn. Kinh nghiệm càng nhiều sẽ càng có lợi khi ứng tuyển.

  • Am hiểu các phần mềm sáng tạo: Thành thạo các công cụ chuyên dụng như Photoshop, Illustrator, InDesign,... để phục vụ công việc thiết kế và quản lý sản phẩm sáng tạo.

  • Kỹ năng quản lý đội nhóm: Khả năng tổ chức, lãnh đạo, và truyền cảm hứng để đội ngũ sáng tạo làm việc hiệu quả và đạt được mục tiêu chung.

Với các tiêu chuẩn khắt khe, tuyển dụng Creative Director là một thách thức nhưng cũng mang đến cơ hội phát triển vượt bậc cho những ứng viên đam mê và tài năng trong lĩnh vực sáng tạo.

Bên cạnh khả năng sáng tạo, ứng viên tham gia tuyển dụng Creative Director cùng cần trau dồi khả năng tính toán
Bên cạnh khả năng sáng tạo, ứng viên tham gia tuyển dụng Creative Director cùng cần trau dồi khả năng tính toán

5. Khu vực tuyển dụng việc làm Creative Director nhiều

Creative Director là một vị trí quan trọng, hiện đang được tuyển dụng phổ biến tại các trung tâm kinh tế và sáng tạo lớn trên cả nước. Dưới đây là những khu vực nổi bật với nhu cầu tuyển dụng Creative Director cao, lý giải bởi tiềm năng kinh tế và sự phát triển của ngành công nghiệp sáng tạo.

  • Việc làm Creative Director tại Hà Nội: Hà Nội là trung tâm kinh tế và văn hóa của miền Bắc, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp truyền thông, quảng cáo và agency lớn. Nhu cầu tuyển dụng Creative Director tại đây chủ yếu đến từ các dự án truyền thông quy mô lớn, đòi hỏi ý tưởng sáng tạo và khả năng quản lý đội nhóm chuyên nghiệp.

  • Việc làm Creative Director tại Đà Nẵng: Đà Nẵng không chỉ là trung tâm du lịch mà còn là điểm sáng trong lĩnh vực kinh tế sáng tạo tại miền Trung. Các doanh nghiệp tại đây, đặc biệt trong ngành dịch vụ và bất động sản, đang tích cực tìm kiếm Creative Director để thúc đẩy hình ảnh thương hiệu và chiến lược quảng bá sản phẩm.

  • Việc làm Creative Director tại TP. HCM: TP. HCM dẫn đầu cả nước về tốc độ phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế, với sự hiện diện của nhiều agency danh tiếng và thương hiệu toàn cầu. Nhu cầu tuyển dụng Creative Director tại đây luôn cao, tập trung vào các chiến dịch quảng cáo đa quốc gia và dự án truyền thông sáng tạo.

Mỗi tỉnh thành đều có những yêu cầu tuyển dụng Creative Director khác biệt
Mỗi tỉnh thành đều có những yêu cầu tuyển dụng Creative Director khác biệt

Tuyển dụng Creative Director là cơ hội hấp dẫn dành cho những ứng viên đam mê sáng tạo và mong muốn phát triển sự nghiệp trong ngành truyền thông. Để thành công, ứng viên cần sở hữu nền tảng chuyên môn vững chắc, kỹ năng lãnh đạo hiệu quả và khả năng cập nhật xu hướng liên tục.