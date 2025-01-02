Tuyển Creative Director Tập Đoàn Apec (Apec Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Tham gia brainstorm, xây dựng và phát triển các ý tưởng sáng tạo về PR - Marketing cho các sản phẩm của Apec group.

- Tiếp nhận chủ trương từ BLĐ và phối hợp với các bộ phận chuyên môn trong việc xây dựng concept sản phẩm, thiết kế trải nghiệm độc đáo, ấn tượng đến với khách hàng.

- Nghiên cứu, tìm hiểu và cập nhật, định hướng các xu hướng mới ứng dụng vào việc triển khai các ý tưởng PR - Marketing mới lạ, đột phá, tạo sự khác biệt trên thị trường.

- Nghiên cứu và phân tích chân dung khách hàng qua từng thời kỳ nhằm tối ưu chi phí hoạt động Marketing/ Truyền thông/ Kinh doanh để xây dựng chiến lược PR - Marketing thú vị, hiệu quả.

- Xây dựng đội ngũ nhân sự Creative xuất sắc, tâm huyết với nghề.

Phúc lợi bạn nhận được:

- Mức thu nhập cạnh tranh cùng chính sách thưởng dự án hấp dẫn;

- Được thỏa sức sáng tạo trong đa dạng lĩnh vực ngành nghề của tập đoàn;

- Chương trình chăm sóc sức khỏe dành riêng cho cấp quản lý;

- Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn trong chuỗi Mandala Hospitality Group và Apec group.