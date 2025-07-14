Tuyển Creative Director Công Ty CP Truyền Thông Bluesky làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1/ Hoạch định nội dung sáng tạo & sản xuất

- Định hướng & xây dựng kế hoạch, triển khai các tuyến nội dung cho các kế hoạch Marketing trong năm.

- Lên ý tưởng, sáng tạo thông điệp, viết nội dung... các kịch bản quảng cáo, TVC, video viral.

- Xây dựng chiến lược nội dung (content strategy) cho thương hiệu, định hướng nội dung (từ giai đoạn hình thành cho đến phát triển các hoạt động truyền thông).

- Phối hợp với nhóm đưa ra định hướng về nội dung, các ý tưởng bài viết sáng tạo trên đa kênh.

- Biên tập, biên soạn và hiệu chỉnh bài viết nội dung, báo cáo, bài đăng, để đảm bảo nội dung chính xác, thống nhất.

- Đóng góp các ý tưởng sáng tạo (concept, big idea) cho các sản phẩm và chiến dịch truyền thông.

2/ Làm việc đội nhóm

- Phối hợp thực hiện lên nội dung, bản trình bày và tương tác công việc về mảng nội dung trong creative team.

- Phối hợp team thiết kế xây dựng xu hướng mới trong quảng cáo.