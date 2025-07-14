Tuyển Creative Director Công Ty CP Truyền Thông Bluesky làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty CP Truyền Thông Bluesky
Ngày đăng tuyển: 14/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/08/2025
Công Ty CP Truyền Thông Bluesky

Creative Director

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Creative Director Tại Công Ty CP Truyền Thông Bluesky

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, nhà N14, ngõ 6 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Creative Director Với Mức Lương Thỏa thuận

1/ Hoạch định nội dung sáng tạo & sản xuất
- Định hướng & xây dựng kế hoạch, triển khai các tuyến nội dung cho các kế hoạch Marketing trong năm.
- Lên ý tưởng, sáng tạo thông điệp, viết nội dung... các kịch bản quảng cáo, TVC, video viral.
- Xây dựng chiến lược nội dung (content strategy) cho thương hiệu, định hướng nội dung (từ giai đoạn hình thành cho đến phát triển các hoạt động truyền thông).
- Phối hợp với nhóm đưa ra định hướng về nội dung, các ý tưởng bài viết sáng tạo trên đa kênh.
- Biên tập, biên soạn và hiệu chỉnh bài viết nội dung, báo cáo, bài đăng, để đảm bảo nội dung chính xác, thống nhất.
- Đóng góp các ý tưởng sáng tạo (concept, big idea) cho các sản phẩm và chiến dịch truyền thông.
2/ Làm việc đội nhóm
- Phối hợp thực hiện lên nội dung, bản trình bày và tương tác công việc về mảng nội dung trong creative team.
- Phối hợp team thiết kế xây dựng xu hướng mới trong quảng cáo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm làm việc (tại vị trí công việc tương đương):

Tại Công Ty CP Truyền Thông Bluesky Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Truyền Thông Bluesky

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP Truyền Thông Bluesky

Công Ty CP Truyền Thông Bluesky

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, nhà N14, ngõ 6, Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội

