Công việc Đóng gói hàng hóa

-

Có 13 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN LEVENTS GLOBAL
Tuyển Đóng gói hàng hóa CÔNG TY CỔ PHẦN LEVENTS GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN LEVENTS GLOBAL
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh Red Label
Tuyển Đóng gói hàng hóa Hộ Kinh Doanh Red Label làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
Hộ Kinh Doanh Red Label
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Hàng Không AAL
Tuyển Đóng gói hàng hóa Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Hàng Không AAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Hàng Không AAL
Hạn nộp: 26/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Dược Phú Thành
Tuyển Đóng gói hàng hóa Công Ty TNHH Dược Phú Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Dược Phú Thành
Hạn nộp: 08/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Tân Phú Nhuận
Tuyển Đóng gói hàng hóa Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Tân Phú Nhuận làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu
Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Tân Phú Nhuận
Hạn nộp: 01/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Rich Products Việt Nam
Tuyển Đóng gói hàng hóa Công Ty TNHH Rich Products Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Rich Products Việt Nam
Hạn nộp: 24/01/2025
Bình Dương Đã hết hạn 6 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ FIAC
Tuyển Đóng gói hàng hóa CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ FIAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ FIAC
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 8 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TUẤN TÚ HÀ NỘI
Tuyển Đóng gói hàng hóa CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TUẤN TÚ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TUẤN TÚ HÀ NỘI
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP WONGEAK (VIỆT NAM)
Tuyển Đóng gói hàng hóa CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP WONGEAK (VIỆT NAM) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP WONGEAK (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 19/12/2024
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT EGURU
Tuyển Đóng gói hàng hóa CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT EGURU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT EGURU
Hạn nộp: 14/12/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Savor Việt Nam
Tuyển Đóng gói hàng hóa Công ty TNHH Savor Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu
Công ty TNHH Savor Việt Nam
Hạn nộp: 13/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI TOÀN PHÁT
Tuyển Đóng gói hàng hóa CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI TOÀN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI TOÀN PHÁT
Hạn nộp: 11/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Facio Shop
Tuyển Đóng gói hàng hóa Facio Shop làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu
Facio Shop
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Nhu cầu tìm việc làm đóng gói hàng hóa tăng mạnh vào các dịp lễ, Tết, đặc biệt tại các khu vực kinh tế trọng điểm như TP.HCM, Hà Nội, Bình Dương… Với thu nhập hấp dẫn từ 6.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm đóng gói hàng hóa

Trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của các ngành công nghiệp, thương mại điện tử và logistics, nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho vị trí đóng gói hàng hóa ngày càng tăng cao. Đặc biệt, với sự bùng nổ của thị trường mua sắm trực tuyến, nhu cầu vận chuyển và đóng gói sản phẩm đạt chất lượng tiêu chuẩn đang trở thành một yếu tố quyết định trong chuỗi cung ứng hàng hóa.

Tìm việc làm đóng gói hàng hóa tăng cao trên các trang tìm kiếm việc làm
Tìm việc làm đóng gói hàng hóa tăng cao trên các trang tìm kiếm việc làm

Các doanh nghiệp sản xuất, kho bãi và công ty vận chuyển đều đặt ra yêu cầu cao về việc đảm bảo hàng hóa được đóng gói cẩn thận để tránh hư hỏng trong quá trình vận chuyển. Điều này kéo theo nhu cầu tuyển dụng nhân viên đóng gói để đáp ứng khối lượng công việc ngày càng lớn. Vào các dịp Lễ, Tết, tìm việc làm đóng gói hàng hóa tăng cao, ghi nhận hàng nghìn tin tuyển dụng trên các trang tìm kiếm việc làm.

Ngoài mức lương cứng, lương theo sản phẩm, ứng viên còn được nhận thưởng và các phụ cấp khác. Đối với những nhân viên có nhanh nhẹn, có kinh nghiệm hoặc kỹ năng làm việc tốt, họ có thể đảm nhận thêm các trách nhiệm như kiểm tra chất lượng sản phẩm hoặc hướng dẫn nhân viên mới.

2. Mức lương của việc làm đóng gói hàng hóa

Tìm việc làm đóng gói hàng hóa có mức lương khác nhau tùy theo khu vực, yêu cầu công việc và hình thức làm việc. Dưới đây là thông tin về mức lương cho công việc đóng gói hàng hóa tại các vị trí cụ thể:

Việc làm đóng gói hàng hóa Mức lương dao động (VNĐ/tháng)
CTV đóng gói hàng hóa 2.000.000 - 6.000.000
Nhân viên đóng gói hàng hóa 7.000.000 - 15.000.000
Trưởng nhóm đóng gói hàng hóa 10.000.000 - 17.000.000

3. Mô tả công việc của đóng gói hàng hóa

Tìm việc làm đóng gói hàng hóa là người trực tiếp làm việc với các bao bì, nhãn dán của sản phẩm và tiến hành đóng gói sản phẩm. Công việc cụ thể gồm:

  • Kiểm tra chất lượng của sản phẩm trước khi tiến hành đóng gói

Mặc dù sản phẩm có thể đã được kiểm tra trước khi đóng gói nhưng nhân viên vẫn phải tiến hành kiểm tra chất lượng của sản phẩm để tránh sai sót. Trong quá trình vận chuyển hàng hóa qua băng chuyền, sản phẩm có thể bị thay đổi về mặt chất lượng, chính vì vậy công nhân đóng gói phải kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi đóng gói hàng hóa. Kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi đóng gói giúp cho việc tránh khỏi các sai sót và gây ra hậu quả về sau cho các sản phẩm khác.

  • Dán tem vào sản phẩm hàng hóa

Nhân viên tìm việc làm đóng gói hàng hóa phụ trách dán tem nhãn, đây là công đoạn không thể thiếu để cung cấp thông tin quan trọng về sản phẩm. Nhân viên cần đảm bảo tem nhãn được dán đúng vị trí và theo đúng quy cách, chẳng hạn như ngay ngắn, không bị nhăn, lệch hoặc bong tróc. Các thông tin trên tem nhãn thường bao gồm mã sản phẩm, tên thương hiệu, ngày sản xuất, hạn sử dụng, và hướng dẫn sử dụng (nếu có).

Nhân viên vận chuyển hàng hóa đến nơi bốc xếp
Nhân viên vận chuyển hàng hóa đến nơi bốc xếp
  • Kiểm tra trước khi vận chuyển

Trước khi bắt đầu vận chuyển, nhân viên cần kiểm tra kỹ càng. Đảm bảo bao bì và tem nhãn còn nguyên vẹn, không bị rách, móp méo hoặc có dấu hiệu hư hỏng. So sánh số lượng và loại hàng thực tế với phiếu xuất kho hoặc lệnh điều chuyển để đảm bảo không thiếu hoặc nhầm lẫn. Đây là bước quan trọng nhằm giảm thiểu sai sót trong quá trình giao nhận và giúp xác minh trách nhiệm nếu có vấn đề xảy ra sau này.

  • Vận chuyển hàng hóa đến nơi bốc xếp

Sau khi đóng gói và kiểm tra hàng hóa, nhân viên chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa đến nơi bốc xếp. Nhân viên phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo việc bốc xếp diễn ra nhanh chóng và không làm hư hại hàng hóa.

4. Yêu cầu đối với việc làm đóng gói hàng hóa

Công việc đóng gói hàng hóa là một phần quan trọng trong chuỗi cung ứng và vận hành sản xuất. Mặc dù không yêu cầu trình độ học vấn cao, tìm việc làm đóng gói hàng hóa vẫn đòi hỏi ứng viên phải có một số kỹ năng, phẩm chất và điều kiện cụ thể để đảm bảo chất lượng công việc.

  • Sức khỏe và thể lực

Nhân viên tìm việc làm đóng gói hàng hóa thường làm việc trong môi trường đòi hỏi cường độ vận động cao, bao gồm di chuyển, nâng nhấc hoặc sắp xếp hàng hóa. Vì vậy, ứng viên cần có sức khỏe tốt, thể lực bền bỉ và khả năng chịu được áp lực trong thời gian dài.

  • Sự cẩn thận và tỉ mỉ

Tìm việc làm đóng gói hàng hóa đòi hỏi sự chú ý đến chi tiết để đảm bảo sản phẩm được bảo vệ tốt và đóng gói đúng tiêu chuẩn. Sự cẩn thận và tỉ mỉ giúp giảm thiểu sai sót như tem nhãn dán sai, gói hàng không đúng quy cách hoặc gây hư hỏng trong quá trình vận chuyển.

  • Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian

Trong các dây chuyền sản xuất hoặc kho bãi lớn, nhân viên cần làm việc theo kế hoạch để đảm bảo hàng hóa được đóng gói đúng tiến độ. Đặc biệt trong các dịp Lễ, Tết, khi số lượng hàng hóa tăng mạnh thì kỹ năng tổ chức tốt sẽ giúp họ phối hợp hiệu quả với các bộ phận khác, từ khâu chuẩn bị đến giao nhận hàng hóa.

  • Khả năng làm việc nhóm

Đóng gói hàng hóa thường là công việc có tính chất phối hợp, đặc biệt trong các dây chuyền sản xuất hoặc kho hàng lớn. Ứng viên cần có khả năng làm việc nhóm tốt để đảm bảo quá trình đóng gói diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.

5. Hình thức tuyển dụng đối với đóng gói hàng hóa

Trong bối cảnh nhu cầu tìm việc làm đóng gói hàng hóa ngày càng tăng, đặc biệt trong các dịp quan trọng, khi nhu cầu hàng hóa tăng mạnh, các doanh nghiệp thường áp dụng nhiều hình thức tuyển dụng khác nhau.

5.1. Việc làm part-time cho đóng gói hàng hóa

Việc làm part-time cho vị trí đóng gói thường dành cho lao động thời vụ hoặc làm thêm ngoài giờ, chủ yếu trong các giai đoạn cao điểm như mùa lễ hội, Tết Nguyên Đán, hay khi có đơn hàng tăng đột biến. Nhân viên làm part-time thực hiện các nhiệm vụ cơ bản như kiểm tra sản phẩm, đóng gói theo tiêu chuẩn và dán nhãn hàng hóa.

Nhân viên dán tem, bao bì trước khi vận chuyển hàng hóa
Nhân viên dán tem, bao bì trước khi vận chuyển hàng hóa

Ứng viên cần có sức khỏe tốt, có khả năng đứng hoặc di chuyển liên tục trong thời gian làm việc. Kỹ năng cơ bản trong việc đóng gói, như cẩn thận và tỉ mỉ và không yêu cầu kinh nghiệm, nhưng cần ứng viên sẵn sàng học hỏi nhanh. Thời gian làm việc thường kéo dài 4 - 6h/ngày hoặc theo ca, với lịch làm việc linh hoạt, phù hợp.

5.2. Việc làm full-time cho đóng gói hàng hóa

Việc làm full-time đòi hỏi nhân viên đóng gói phải làm việc cố định và thực hiện nhiều nhiệm vụ hơn, từ kiểm tra chất lượng sản phẩm, đóng gói hàng hóa đến hỗ trợ quản lý kho bãi. Công việc thường gắn bó lâu dài và đóng vai trò chính trong quy trình vận hành của doanh nghiệp.

Tìm việc làm đóng gói hàng hóa full-time phù hợp với lao động phổ thông cần công việc ổn định, lâu dài. Thời gian làm việc full time theo giờ hành chính (8h/ngày, từ thứ Hai đến thứ Bảy). Một số nơi có thể yêu cầu làm thêm giờ hoặc theo ca (ca ngày và ca đêm).

5.3. Việc làm online cho đóng gói hàng hóa

Việc làm online trong lĩnh vực đóng gói hàng hóa thường không phổ biến. Tuy nhiên, một số công việc liên quan như quản lý đơn hàng, theo dõi quy trình đóng gói hoặc kiểm tra chất lượng sản phẩm qua hệ thống từ xa có thể thực hiện trực tuyến.

Công việc này phù hợp với những người có kinh nghiệm làm việc trong ngành logistics hoặc đóng gói nhưng muốn làm việc từ xa hay người lao động có kỹ năng về công nghệ và quản lý dữ liệu. Thời gian làm việc linh hoạt theo yêu cầu của công việc, nhưng thường tuân theo khung giờ hành chính.

6. Khu vực tuyển dụng đóng gói hàng hóa nhiều

Hiện nay, các khu vực kinh tế trọng điểm tại Việt Nam như TP.HCM, Hà Nội, Bắc Ninh và Bình Dương là nơi có nhu cầu tuyển dụng nhân sự đóng gói hàng hóa cao nhất. Đây đều là những địa phương tập trung nhiều nhà máy, khu công nghiệp và trung tâm logistics lớn, tạo điều kiện cho ngành đóng gói phát triển mạnh mẽ.

6.1. Việc làm đóng gói hàng hóa TPHCM

TP.HCM là đầu tàu kinh tế của cả nước, nơi tập trung các ngành sản xuất, thương mại và ngành dịch vụ khách hàng phổ biến hiện nay. Khu vực này có nhiều trung tâm phân phối hàng hóa và kho bãi lớn phục vụ cho các ngành bán lẻ, thương mại điện tử và xuất nhập khẩu. Nhu cầu tuyển dụng nhân sự đóng gói tại đây rất cao đặc biệt trong các dịp lễ Tết hoặc khi đơn hàng tăng đột biến với số lượng hàng nghìn tin tuyển dụng mỗi năm và có thể tăng nếu nhu cầu hàng hóa vào các dịp lễ tăng.

Nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi tiến hành đóng gói
Nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi tiến hành đóng gói

Tìm việc làm đóng gói hàng hóa thường tập trung tại các quận trung tâm như quận 1, quận 4… Mức lương trung bình cho vị trí này dao động từ 7.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng với công việc full-time và 30.000 - 40.000 VNĐ/giờ đối với lao động part-time.

6.2. Việc làm đóng gói hàng hóa Hà Nội

Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị và kinh tế lớn, nơi có nhiều khu công nghiệp và các doanh nghiệp sản xuất quy mô vừa và nhỏ. Các công việc đóng gói tại Hà Nội thường xuất hiện nhiều trong lĩnh vực thực phẩm, dược phẩm và các mặt hàng tiêu dùng. Nhu cầu tuyển dụng tại đây luôn duy trì ở mức ổn định, đặc biệt tại các khu vực như Long Biên, Gia Lâm và các khu công nghiệp với số lượng hàng nghìn tin tuyển dụng mỗi năm tại các trang tìm kiếm việc làm.

6.3. Việc làm đóng gói hàng hóa Bắc Ninh

Thị trường việc làm tại Bắc Ninh được biết đến như một trong những thủ phủ công nghiệp của miền Bắc, với nhiều khu công nghiệp lớn như VSIP, Yên Phong, và Quế Võ. Các nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, thực phẩm và hàng tiêu dùng tại đây đều có nhu cầu tuyển dụng nhân sự đóng gói hàng hóa liên tục. Số lượng tin tuyển dụng thường tăng mạnh vào các đợt sản xuất cao điểm, khoảng hơn một trăm tin mỗi năm.

Đây là công việc phổ biến cho lao động phổ thông tại địa phương, với mức lương trung bình từ 7.000.000 - 9.000.000 VNĐ/tháng. Với nhân sự part time có thể nhận mức lương lên tới 4.000.000 VNĐ/tháng nếu làm thêm giờ và được thưởng hiệu suất công việc.

6.4. Tìm việc làm đóng gói hàng hóa tại Bình Dương

Tìm việc làm tại Bình Dương khá phát triển và có nhu cầu tuyển dụng cao do nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là nơi tập trung nhiều khu công nghiệp lớn như Sóng Thần, VSIP và Mỹ Phước. Công việc đóng gói hàng hóa tại đây rất đa dạng, từ sản phẩm gia dụng đến các mặt hàng xuất khẩu. Nhu cầu tuyển dụng ở Bình Dương thường xuyên cao, đặc biệt là tại các doanh nghiệp nước ngoài với số lượng gần 200 tin tuyển dụng mỗi năm.

Mức lương tại khu vực này khá cạnh tranh, dao động từ 7.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng. Ngoài ra, với lao động part time có thể nhận được mức lương hơn 3.000.000 VNĐ/tháng tùy thuộc vào yêu cầu công việc và chính sách của từng công ty.

Tóm lại, nhu cầu tuyển dụng nhân viên đóng gói hàng hóa không chỉ xuất phát từ nhu cầu vận hành mà còn gắn liền với xu hướng phát triển của thị trường và sự kỳ vọng ngày càng cao từ phía khách hàng. Đây là một cơ hội việc làm hấp dẫn, đặc biệt cho những lao động phổ thông, với yêu cầu đầu vào đơn giản nhưng mang lại cơ hội ổn định và lâu dài.