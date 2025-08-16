Tuyển Đóng gói hàng hóa CÔNG TY CỔ PHẦN LEVENTS GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN LEVENTS GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 16/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LEVENTS GLOBAL

Đóng gói hàng hóa

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đóng gói hàng hóa Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LEVENTS GLOBAL

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Hóc Môn, Huyện Củ Chi

Mô Tả Công Việc Đóng gói hàng hóa Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Sắp xếp và đóng gói hàng hóa
Bảo quản hàng hóa trong kho
Kiểm tra, báo cáo chất lượng sản phẩm tại kho
Kiểm kê, báo cáo số lượng hàng hóa nhập kho

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tinh thần trách nhiệm cao, chăm chỉ, cẩn thận.
Kỹ năng làm việc nhóm.
Có tinh thần học hỏi trong công việc.
Thời gian làm việc:
- Chính thức: Thứ 2 - Chủ nhật: (08h00 - 17h00 hoặc 10h00 - 19h00). Được nghỉ 01 ngày bất kỳ trong tuần
- Part time: Thứ 2 - Chủ nhật:
- Ca 6 tiếng
8h00 -14h00
11h00 - 19h00
13h00 -19h00
- Ca 8 tiếng
8h00 - 16h00
11h00 - 17h00
Làm đủ 26 ca/1 tháng phụ cấp chuyên cần 500.000k ; Nghỉ trưa 30 phút hoặc 1 tiếng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LEVENTS GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi: Với nhân viên chính thức
Lương: 7.000.000 - 9.000.000
Được tham gia BHXH/BHYT, 12 ngày phép năm
Xét duyệt tăng lương định kỳ theo chính sách của Công ty (theo tình hình kết quả kinh doanh)
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo
Ưu đãi mua sản phẩm của Công ty với giá hấp dẫn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LEVENTS GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN LEVENTS GLOBAL

CÔNG TY CỔ PHẦN LEVENTS GLOBAL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Kênh Tân Hoá, P.Hoà Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

