Tuyển Đóng gói hàng hóa CÔNG TY CỔ PHẦN LEVENTS GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Hóc Môn, Huyện Củ Chi

Mô Tả Công Việc Đóng gói hàng hóa Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Sắp xếp và đóng gói hàng hóa

Bảo quản hàng hóa trong kho

Kiểm tra, báo cáo chất lượng sản phẩm tại kho

Kiểm kê, báo cáo số lượng hàng hóa nhập kho

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tinh thần trách nhiệm cao, chăm chỉ, cẩn thận.

Kỹ năng làm việc nhóm.

Có tinh thần học hỏi trong công việc.

Thời gian làm việc:

- Chính thức: Thứ 2 - Chủ nhật: (08h00 - 17h00 hoặc 10h00 - 19h00). Được nghỉ 01 ngày bất kỳ trong tuần

- Part time: Thứ 2 - Chủ nhật:

- Ca 6 tiếng

8h00 -14h00

11h00 - 19h00

13h00 -19h00

- Ca 8 tiếng

8h00 - 16h00

11h00 - 17h00

Làm đủ 26 ca/1 tháng phụ cấp chuyên cần 500.000k ; Nghỉ trưa 30 phút hoặc 1 tiếng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LEVENTS GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi: Với nhân viên chính thức

Lương: 7.000.000 - 9.000.000

Được tham gia BHXH/BHYT, 12 ngày phép năm

Xét duyệt tăng lương định kỳ theo chính sách của Công ty (theo tình hình kết quả kinh doanh)

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo

Ưu đãi mua sản phẩm của Công ty với giá hấp dẫn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LEVENTS GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin