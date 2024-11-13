Tuyển Đóng gói hàng hóa Facio Shop làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đóng gói hàng hóa Tại Facio Shop
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 1 Đường số 6, phường 10, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Đóng gói hàng hóa Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Ủi, đóng bao bì các mặt hàng quần áo và phụ kiện thời trang mới sản xuất
Hỗ trợ kho chính quản lý lượng hàng xuất nhập, hàng hóa trong kho
Hỗ trợ in đơn và Đóng gói hàng hóa theo đơn
Ghi chép xuất nhập hàng vào file lưu trữ và hệ thống của công ty
Kiểm kê, Sắp xếp quản lý hàng hóa trong kho
Thực hiện theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam: Sức khỏe tốt tuổi từ 20 đến 28 tuổi.
Có kinh nghiệm làm kho, và có kinh nghiệm ủi quần áo, sẽ được hướng dẫn thêm.
Cẩn thận, trung thực, nguyên tắc, trách nhiệm.
Sử dụng thành thạo máy vi tính Excel, Word.
Tại Facio Shop Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: từ 6 - 10 triệu đồng
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, phát triển tốt
Có cơ hội thăng tiến, tạo điều kiện phát huy tối đa năng lực và được hỗ trợ tốt nhất
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Facio Shop
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhập với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI