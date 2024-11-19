Tuyển Đóng gói hàng hóa CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP WONGEAK (VIỆT NAM) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đóng gói hàng hóa Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP WONGEAK (VIỆT NAM)
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Dương: KCN VSIP Hải Dương, Cẩm Giàng
Mô Tả Công Việc Đóng gói hàng hóa Với Mức Lương Thỏa thuận
Kiểm tra sản phẩm đạt tiêu chuẩn
Làm báo cáo và lưu kho khi có yêu cầu
Thực hiện đóng gói sản phẩm theo đúng quy trình
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp THPT, Trung cấp
Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo. Có kinh nghiệm là lợi thế
Thân thiện, nhiệt tình trong công việc
Siêng năng và chăm chỉ
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP WONGEAK (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng đầy đủ BHXH 100% lương cơ bản, BHYT, BHTN đầy đủ.
Chế độ nghỉ phép năm 12 ngày/năm có lương, nghỉ các ngày lễ tết có lương.
Mức lương cơ bản thỏa thuận theo năng lực thực tế, kinh nghiệm khi phỏng vấn. Ngoài lương cơ bản, sẽ có thêm phụ cấp chuyên cần hàng ngày, ăn trưa miễn phí tại công ty, lương tháng thứ 13,phụ cấp khác.
Đồng nghiệp thân thiện, hòa đồng, có đủ các độ tuổi từ 8x,9x,10x
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thoải mái, được phát triển chuyên môn nghiệp vụ nghề nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP WONGEAK (VIỆT NAM)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
