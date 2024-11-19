Tuyển Đóng gói hàng hóa CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP WONGEAK (VIỆT NAM) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: KCN VSIP Hải Dương, Cẩm Giàng

Mô Tả Công Việc Đóng gói hàng hóa Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra sản phẩm đạt tiêu chuẩn

Làm báo cáo và lưu kho khi có yêu cầu

Thực hiện đóng gói sản phẩm theo đúng quy trình

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT, Trung cấp

Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo. Có kinh nghiệm là lợi thế

Thân thiện, nhiệt tình trong công việc

Siêng năng và chăm chỉ

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP WONGEAK (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng đầy đủ BHXH 100% lương cơ bản, BHYT, BHTN đầy đủ.

Chế độ nghỉ phép năm 12 ngày/năm có lương, nghỉ các ngày lễ tết có lương.

Mức lương cơ bản thỏa thuận theo năng lực thực tế, kinh nghiệm khi phỏng vấn. Ngoài lương cơ bản, sẽ có thêm phụ cấp chuyên cần hàng ngày, ăn trưa miễn phí tại công ty, lương tháng thứ 13,phụ cấp khác.

Đồng nghiệp thân thiện, hòa đồng, có đủ các độ tuổi từ 8x,9x,10x

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thoải mái, được phát triển chuyên môn nghiệp vụ nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP WONGEAK (VIỆT NAM)

