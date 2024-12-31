Tuyển Đóng gói hàng hóa Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Tân Phú Nhuận làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu

Mức lương 6 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 98 Thới An 8, phường Thới An,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Đóng gói hàng hóa Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

- Đóng gói hạt dinh dưỡng (các loại hạt vd: hạnh nhân, hạt dẻ,..), sản phẩm Tết, bánh mứt sấy, trái cây sấy các loại vào lon, hũ, túi

- Đóng nắp, dán nhãn, tem, đóng combo hộp quà

- Công việc linh động, hỗ trợ lẫn nhau

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ có sức khỏe tốt, tuổi từ 19

- Có CCCD hoặc bản photo có công chứng

- Thái độ: Trách nhiệm, Tích cực, Trung thực

- Thời gian làm việc: Thứ 2 - sáng Thứ 7; từ 8:00 - 17:00, nghỉ trưa 1 tiếng

Tại Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Tân Phú Nhuận Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương Thời vụ theo giờ: từ 30.000VNĐ - 35.000 VNĐ (cao điểm), có thể tăng ca, có thể ứng lương theo tuần

- Lương Cố định: 6.500.000đ/ tháng

- Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định đối với nhân viên chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Tân Phú Nhuận

