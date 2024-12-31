Tuyển Đóng gói hàng hóa Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Tân Phú Nhuận làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu

Tuyển Đóng gói hàng hóa Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Tân Phú Nhuận làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu

Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Tân Phú Nhuận
Ngày đăng tuyển: 31/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/02/2025
Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Tân Phú Nhuận

Đóng gói hàng hóa

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đóng gói hàng hóa Tại Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Tân Phú Nhuận

Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 98 Thới An 8, phường Thới An,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Đóng gói hàng hóa Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

- Đóng gói hạt dinh dưỡng (các loại hạt vd: hạnh nhân, hạt dẻ,..), sản phẩm Tết, bánh mứt sấy, trái cây sấy các loại vào lon, hũ, túi
- Đóng nắp, dán nhãn, tem, đóng combo hộp quà
- Công việc linh động, hỗ trợ lẫn nhau

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ có sức khỏe tốt, tuổi từ 19
- Có CCCD hoặc bản photo có công chứng
- Thái độ: Trách nhiệm, Tích cực, Trung thực
- Thời gian làm việc: Thứ 2 - sáng Thứ 7; từ 8:00 - 17:00, nghỉ trưa 1 tiếng

Tại Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Tân Phú Nhuận Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương Thời vụ theo giờ: từ 30.000VNĐ - 35.000 VNĐ (cao điểm), có thể tăng ca, có thể ứng lương theo tuần
- Lương Cố định: 6.500.000đ/ tháng
- Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định đối với nhân viên chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Tân Phú Nhuận

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Tân Phú Nhuận

Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Tân Phú Nhuận

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 5 đường Hoa Huệ, phường 7, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-dong-goi-hang-hoa-thu-nhap-6-9-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job274460
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN LEVENTS GLOBAL
Tuyển Đóng gói hàng hóa CÔNG TY CỔ PHẦN LEVENTS GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN LEVENTS GLOBAL
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh Red Label
Tuyển Đóng gói hàng hóa Hộ Kinh Doanh Red Label làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
Hộ Kinh Doanh Red Label
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Hàng Không AAL
Tuyển Đóng gói hàng hóa Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Hàng Không AAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Hàng Không AAL
Hạn nộp: 26/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Dược Phú Thành
Tuyển Đóng gói hàng hóa Công Ty TNHH Dược Phú Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Dược Phú Thành
Hạn nộp: 08/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Tân Phú Nhuận
Tuyển Đóng gói hàng hóa Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Tân Phú Nhuận làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu
Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Tân Phú Nhuận
Hạn nộp: 01/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Rich Products Việt Nam
Tuyển Đóng gói hàng hóa Công Ty TNHH Rich Products Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Rich Products Việt Nam
Hạn nộp: 24/01/2025
Bình Dương Đã hết hạn 6 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ FIAC
Tuyển Đóng gói hàng hóa CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ FIAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ FIAC
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 8 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TUẤN TÚ HÀ NỘI
Tuyển Đóng gói hàng hóa CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TUẤN TÚ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TUẤN TÚ HÀ NỘI
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP WONGEAK (VIỆT NAM)
Tuyển Đóng gói hàng hóa CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP WONGEAK (VIỆT NAM) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP WONGEAK (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 19/12/2024
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT EGURU
Tuyển Đóng gói hàng hóa CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT EGURU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT EGURU
Hạn nộp: 14/12/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Việt Mỹ SSU
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Việt Mỹ SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu
Công ty TNHH Việt Mỹ SSU
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 6 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Công Nghiệp và Thương Mại Cường Thịnh
Tuyển Nhân viên kho Công ty CP Công Nghiệp và Thương Mại Cường Thịnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu
Công ty CP Công Nghiệp và Thương Mại Cường Thịnh
Hạn nộp: 30/11/2025
Hồ Chí Minh Còn 74 ngày để ứng tuyển 6 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN LEVENTS GLOBAL
Tuyển Đóng gói hàng hóa CÔNG TY CỔ PHẦN LEVENTS GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN LEVENTS GLOBAL
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh Red Label
Tuyển Đóng gói hàng hóa Hộ Kinh Doanh Red Label làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
Hộ Kinh Doanh Red Label
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Hàng Không AAL
Tuyển Đóng gói hàng hóa Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Hàng Không AAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Hàng Không AAL
Hạn nộp: 26/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Dược Phú Thành
Tuyển Đóng gói hàng hóa Công Ty TNHH Dược Phú Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Dược Phú Thành
Hạn nộp: 08/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Tân Phú Nhuận
Tuyển Đóng gói hàng hóa Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Tân Phú Nhuận làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu
Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Tân Phú Nhuận
Hạn nộp: 01/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Rich Products Việt Nam
Tuyển Đóng gói hàng hóa Công Ty TNHH Rich Products Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Rich Products Việt Nam
Hạn nộp: 24/01/2025
Bình Dương Đã hết hạn 6 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ FIAC
Tuyển Đóng gói hàng hóa CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ FIAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ FIAC
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 8 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TUẤN TÚ HÀ NỘI
Tuyển Đóng gói hàng hóa CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TUẤN TÚ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TUẤN TÚ HÀ NỘI
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP WONGEAK (VIỆT NAM)
Tuyển Đóng gói hàng hóa CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP WONGEAK (VIỆT NAM) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP WONGEAK (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 19/12/2024
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT EGURU
Tuyển Đóng gói hàng hóa CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT EGURU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT EGURU
Hạn nộp: 14/12/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Đóng gói hàng hóa Hộ Kinh Doanh Red Label làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu Hộ Kinh Doanh Red Label
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Đóng gói hàng hóa CÔNG TY CỔ PHẦN LEVENTS GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN LEVENTS GLOBAL
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm