Tuyển Đóng gói hàng hóa CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TUẤN TÚ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Chợ đầu mối Đền Lừ, Tân Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Đóng gói hàng hóa Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Check hàng và nhận hàng theo đúng đơn hàng của bộ phận thu mua từ NCC vào kho để đúng nơi quy định của từng mặt hàng.

- Kiểm tra chất lượng và phân loại hàng hóa, phân chia hàng hóa theo đơn đặt hàng của khách hàng.

- Ghi chép số lượng hàng hóa xuất cho từng khách hàng trước khi giao hàng cho Ship.

- Giao hàng cho bộ phận Ship và theo dõi tiến độ, cập nhật thông tin trong quá trình khách nhận hàng từ bộ phận Ship

- Báo cáo khi phát sinh vấn đề hàng hóa khi Ship giao cho khách và đề xuất phương án xử lý.

- Theo dõi sản phẩm dẫn, sản phẩm key và có đề xuất khi cần thiết

- Sắp xếp hàng hóa theo đúng khu vực loại hàng, ngành hàng quy định, tránh làm hư hỏng.

- Dọn dẹp vệ sinh khu vực làm việc

- Đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc PCCC trong kho

- Phối hợp với các phòng ban khác để hoàn thành công việc

- Thực hiện báo cáo công việc khi có yêu cầu từ ban lãnh đạo

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 20 - 35 tuổi.

- Nắm bắt được quy trình làm kho: Xuất – Nhập – Tồn

- Kỹ năng sắp xếp hàng hóa khi bãi khoa học.

- Sức khỏe tốt, cẩn thận, trung thực, nhanh nhẹn, biết sắp xếp và điều phối công việc

- Có kinh nghiệm về ngành rau củ quả, trái cây, đồ tươi sống, KINH NGHIỆM BẾP là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TUẤN TÚ HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: bao gồm (Lương cơ bản: 8 - 12tr + PC + Trách nhiệm )

-Các khoản phụ cấp theo quy định công ty

- Hưởng lễ tết theo quy định

- Được đào tạo thường xuyên hoặc định kỳ theo yêu cầu của công việc

- Lộ trình thăng tiến lên cấp Quản lý kho rõ ràng.

- Tăng lương theo đánh giá kết quả công việc hàng năm và kết quả chung của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TUẤN TÚ HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin